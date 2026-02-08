Korak po korak do subvencije za skupu obnovu pročelja: Pripremite se, prvi natječaj već u ožujku

Prošli tjedan predstavljen je Program uređenja pročelja za postojeće zgrade koji će konačno omogućiti povoljnije uvjete energetske obnove suvlasnicima stambenih zgrada u kojima se građevinski radovi mogu izvoditi samo pod budnim okom konzervatora. Cilj programa je obnova fasada, sanacija vidljivih oštećenja, zaštita povijesnih detalja i poboljšanje energetske učinkovitosti. Prvi natječaj je najavljen za ožujak, a naš Vodič za obnovu pročelja uz državnu subvenciju daje odgovore na sva pitanja oko prijave.

Program uređenja pročelja za postojeće zgrade po prvi put sustavno uvodi državne subvencije za ovakve zahvate. Program je namijenjen suvlasnicima nekretnina koje spadaju u kategoriju kulturne baštine, odnosno za koje vrijede posebna pravila kada su u pitanju građevinski radovi.

Država će ovim programom sufinancirati dio troškova uređenja pročelja, dok će ostatak pokriti suvlasnici, uz mogućnost dodatne pomoći lokalne samouprave. Prvi javni pozivi za dodjelu sredstava najavljeni su za ožujak 2026. godine, a program se provodi kroz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te je dio šire stambene politike usmjerene na modernizaciju postojećeg fonda zgrada.

Istražili smo kako će prosječna zajednica suvlasnika moći aplicirati za državnu subvenciju, koliko je novca na raspolaganju i kako će se formirati Lista prvenstva. Vodič za obnovu pročelja uz državnu subvenciju daje odgovore na sva pitanja.

Poseban financijski okvir

Program uređenja pročelja je državna inicijativa namijenjena stambenim i stambeno-poslovnim zgradama koje se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina ili su zaštićena kulturna dobra. Zgrade koje se ne mogu obnoviti kroz standardne energetske programe sada imaju poseban okvir za financiranje.

Cilj programa je obnova fasada, sanacija vidljivih oštećenja, zaštita povijesnih detalja i poboljšanje energetske učinkovitosti. Program propisuje jasno definirane kriterije za odabir kandidata, način prijave i sustav bodovanja, kako bi sredstva bila dodijeljena transparentno i pravedno.

Dodatno, uključivanje lokalnih jedinica i suvlasnika u financiranje osigurava da obnova bude održiva i dugoročna. Program također zahtijeva da svi radovi budu provedeni prema glavnom projektu i u skladu s pravilima konzervatorske struke.

Tko ima pravo na subvenciju?

Subvenciju mogu ostvariti zgrade koje ispunjavaju nekoliko ključnih uvjeta. Prvo, zgrada mora biti smještena unutar kulturno-povijesne cjeline ili biti zaštićeno kulturno dobro, što se dokazuje katastarskim i konzervatorskim dokumentima. Dok je drugi uvjet glavni projekt uređenja pročelja koji mora biti izrađen u skladu s važećim pravilnicima i zahtjevima konzervatora.

Suvlasnici moraju i donijeti odluku o obnovi pročelja natpolovičnom većinom, te osigurati financijska sredstva za vlastiti udio u sufinanciranju. Sve uz napomenu kako se subvencija se ne može kombinirati s drugim državnim ili lokalnim programima financiranja iste zgrade.

Kako se provodi prijava?

Javni poziv za subvenciju objavljuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Poziv sadrži detalje o potrebnoj dokumentaciji, rokovima, kriterijima bodovanja i načinu podnošenja prijave.

Priprema dokumentacije zahtijeva nekoliko ključnih elemenata: glavni projekt pročelja izrađen prema konzervatorskim uputama, odluku suvlasnika donesenu većinom glasova, dokaz o osiguranim sredstvima za vlastiti udio, te ostale dokumente predviđene javnim pozivom. Prijave koje nemaju ove elemente neće se razmatrati.

Bitno je napomenuti da se javni pozivi obično objavljuju jednom godišnje, stoga je važno pratiti rasporede objava i planirati pripremu unaprijed. Prema najavama prvi poziv se očekuje do kraja ožujka ove godine,

Sustav bodovanja i prioriteti

Sustav bodovanja je ključan jer sredstva često nisu dovoljna za sve prijave. Bodovanje se temelji na više kriterija: status kulturnog dobra, starost zgrade i tehničko stanje pročelja, složenost i opseg radova, doprinos energetskoj učinkovitosti, te razvijenost lokalne zajednice.

Primjerice, zgrade koje su pojedinačno kulturno dobro kategorije A dobit će najviše bodova, dok zgrade u lošem stanju i s opasnostima za sigurnost stanovnika dobivaju dodatne bodove. Također, složeniji projekti koji uključuju detaljne restauratorske zahvate ili višeslojnu obnovu fasade boduju se više od manjih zahvata.

Kriteriji uključuju i energetski učinak. Projekte koji planiraju poboljšanje toplinske izolacije ili zamjenu prozora s učinkovitijim materijalima boduje se dodatno.

Konačna lista bodova određuje redoslijed isplate subvencija, a projekt s više bodova ima veće šanse za financiranje. Sustav bodovanja osigurava da najvrjedniji i najhitniji projekti dobiju prioritet.

Iznos sufinanciranja

Država pokriva dio troškova obnove pročelja, dok preostali dio sufinanciraju lokalne jedinice i suvlasnici. U praksi se često dogovara da svaki sudionik pokrije približno trećinu troškova, ali udjeli se mogu razlikovati ovisno o lokalnoj politici i raspoloživim sredstvima.

Iznosi u državnom proračunu planirani su godišnje i podložni su promjenama, pa je važno pratiti objave i pravilnike. Subvencija pokriva radove poput restauracije fasade, sanacije oštećenja, čišćenja i konzervatorskog tretmana detalja.

Suvlasnici su odgovorni za svoj dio financiranja, što uključuje i eventualne dodatke ili nepredviđene troškove koji nisu obuhvaćeni natječajem. Pravovremena priprema i realno planiranje budžeta ključni su za uspjeh projekta.

Realizacija radova i nadzor

Nakon odobrenja projekta i potpisa ugovora, radovi se izvode prema glavnom projektu i u nadzoru stručnjaka. Ministarstvo prati pravilnu uporabu sredstava kroz izvještaje i kontrolne posjete. Svi radovi moraju biti završeni u skladu s projektnom dokumentacijom i standardima konzervatorske struke.

Nakon završetka, obavezno je dostaviti konačnu dokumentaciju i potvrdu o izvedenim radovima. Nadzor uključuje provjeru kvalitete materijala, tehniku izvođenja i očuvanje kulturnih vrijednosti. Sustav praćenja osigurava da državna subvencija bude ispravno korištena i da pročelja doista dobiju novi, trajni izgled.

Zaključak: Iskoristite priliku!

Program uređenja pročelja pruža suvlasnicima priliku da obnove svoje zgrade, povećaju vrijednost nekretnina i doprinesu revitalizaciji svojih kvartova. Pravovremena priprema, kvalitetan projekt i razumijevanje sustava bodovanja ključni su za uspjeh. Uz državnu i lokalnu potporu, obnovljeno pročelje može postati vizualni simbol ulaganja u zajednicu i očuvanje kulturne baštine.

Program također potiče suvlasnike na suradnju i planiranje dugoročnih strategija obnove. Svaka prijava koja ispunjava uvjete i pravilno je bodovana ima realnu šansu za dobivanje subvencije. Suvlasnici koji se dobro pripreme mogu očekivati da će njihova zgrada nakon obnove biti estetski i funkcionalno u skladu s najvišim standardima.