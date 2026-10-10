Zavirili smo u stan od 300 kvadrata na vrhu top nove zgrade: Ima privatnu krovnu terasu i spiralno stubište

Gdje se biraju proizvodi za nove hotele, vile i restorane? Sve je na jednom mjestu u Rovinju
Design District Rovinj od 27. do 29. studenoga okuplja arhitekte, dizajnere, investitore i izlagače iz svijeta gradnje i opremanja.
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10. listopad 2026.
Avenue V kombinira nekoliko različitih fasadnih sustava, među kojima su tri tipa staklene fasade.
Na križanju Vukovarske i Strojarske ulice gradi se jedna od najzanimljivijih novih stambeno-poslovnih zgrada u Zagrebu - Avenue V. Završni radovi privode se kraju, a mi smo zavirili u stan od približno 300 kvadrata, smješten na osmom katu.
Posebnost stanu daje njegov položaj na zapadnom dijelu zgrade. Velike ostakljene stijene otvaraju prostor prema sjeveru, jugu i zapadu, zbog čega unutrašnjost tijekom poslijepodneva i večeri dobiva obilje prirodnog svjetla.
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Gdje se biraju proizvodi za nove hotele, vile i restorane? Sve je na jednom mjestu u Rovinju
Design District Rovinj od 27. do 29. studenoga okuplja arhitekte, dizajnere, investitore i izlagače iz svijeta gradnje i opremanja.
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12:04 1 d 08.10.2026
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09:35 2 h 10.10.2026
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09:35 2 h 10.10.2026