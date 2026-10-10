Nekretnine Zavirili smo u stan od 300 kvadrata na vrhu top nove zgrade: Ima privatnu krovnu terasu i spiralno stubište

Zavirili smo u stan od 300 kvadrata na vrhu top nove zgrade: Ima privatnu krovnu terasu i spiralno stubište

Luka Bumbak
Luka Bumbak

10. listopad 2026.

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Zavirili smo u stan od 300 kvadrata na vrhu top nove zgrade: Ima privatnu krovnu terasu i spiralno stubište

Avenue V, stan od 300 kvadrata | Foto: baustela.hr

Avenue V kombinira nekoliko različitih fasadnih sustava, među kojima su tri tipa staklene fasade.

Na križanju Vukovarske i Strojarske ulice gradi se jedna od najzanimljivijih novih stambeno-poslovnih zgrada u Zagrebu - Avenue V. Završni radovi privode se kraju, a mi smo zavirili u stan od približno 300 kvadrata, smješten na osmom katu.

Posebnost stanu daje njegov položaj na zapadnom dijelu zgrade. Velike ostakljene stijene otvaraju prostor prema sjeveru, jugu i zapadu, zbog čega unutrašnjost tijekom poslijepodneva i večeri dobiva obilje prirodnog svjetla.

Avenue V, stan od 300 kvadrata | Foto: baustela.hr

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