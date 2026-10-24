Večeras pomičemo sat: Ovih 5 stvari u domu trebate provjeriti i podesiti

U noći sa subote 24. na nedjelju 25. listopada završava ljetno računanje vremena. U 3 sata ujutro kazaljke se pomiču jedan sat unatrag, na 2 sata, što znači da ćemo te noći moći spavati sat vremena dulje. No promjena vremena ne utječe samo na naš ritam spavanja, nego i na svakodnevno funkcioniranje doma.

Današnja kućanstva opremljena su brojnim uređajima koji rade prema unaprijed određenom rasporedu. Dok će se većina novijih uređaja povezanih s internetom automatski prilagoditi zimskom računanju vremena, kod starijih modela ili onih koji nisu povezani s mrežom možda će biti potrebno ručno podešavanje. Kako biste bili sigurni da sve funkcionira kako treba, vrijedi provjeriti nekoliko stvari.

Termostati i grijanje

Dolazak zimskog računanja vremena poklapa se s razdobljem kada grijanje postaje važan dio svakodnevice. Upravo zato jedna od prvih stvari koju bi trebalo provjeriti jest termostat, osobito ako je riječ o modelu s opcijom programiranja. Mnogi termostati omogućuju korisnicima da unaprijed odrede kada će se grijanje uključiti, smanjiti ili isključiti.

Primjerice, sustav može biti postavljen tako da zagrije stan neposredno prije jutarnjeg buđenja ili povratka ukućana s posla. Ako termostat ne prepozna promjenu vremena, grijanje bi se moglo uključivati sat vremena ranije ili kasnije od željenog termina.

Kod pametnih termostata koji se automatski sinkroniziraju s internetskim vremenom takvi su problemi manje vjerojatni. No ipak je korisno provjeriti jesu li postavke ostale ispravne.

grijanje | izvor: Unsplash

Pametna rasvjeta

S prelaskom na zimsko računanje vremena mrak će prema satu nastupati ranije, zbog čega će umjetna rasvjeta imati veću ulogu u svakodnevnom životu. U domovima koji imaju pametne žarulje, vremenske prekidače ili automatizirane sustave rasvjete vrijedi provjeriti raspored uključivanja i isključivanja svjetala. To je posebno važno ako se rasvjeta automatski uključuje u večernjim satima, primjerice u hodniku, na terasi, u dvorištu ili ispred ulaznih vrata.

Pojedini sustavi pametne rasvjete rade prema fiksno postavljenom vremenu, dok se drugi prilagođavaju izlasku i zalasku sunca. U prvom slučaju možda će biti potrebno promijeniti raspored kako bi odgovarao novim uvjetima.

Svakako je važno imati svijest da dobro podešena automatizacija može pridonijeti udobnosti doma, ali i spriječiti nepotrebno korištenje rasvjete kada ona nije potrebna. energija | foto: ilustracija Unsplash / Magnific / Canva

Sigurnosni sustavi

Promjena vremena može biti važna i za kućne sigurnosne sustave, osobito one koji imaju mogućnost snimanja, slanja obavijesti ili automatskog uključivanja alarma prema određenom rasporedu. Kod nadzornih kamera vrijedi provjeriti prikazuju li snimke točno vrijeme. Neispravno podešen sat može otežati pronalaženje određenog događaja na snimci, posebno ako je riječ o sustavu koji ne sinkronizira vrijeme automatski.

Slično vrijedi i za alarmne sustave koji se uključuju u određeno doba dana. Primjerice, ako je alarm postavljen tako da se automatski aktivira svake večeri, promjena vremena mogla bi utjecati na njegov raspored ako uređaj nije pravilno podešen. Foto: Pixabay

Automatske rolete i sjenila

U sve većem broju modernih stanova i kuća koriste se automatizirane rolete, vanjska sjenila i drugi sustavi kojima se upravlja putem aplikacija ili unaprijed određenih rasporeda. Primjerice, rolete mogu biti programirane da se podižu ujutro, a spuštaju navečer, čime se povećavaju privatnost i udobnost stanovanja. Ako sustav ne prilagodi vrijeme, rolete bi se mogle podizati ili spuštati u neželjenom trenutku.

Posebnu pozornost trebalo bi obratiti na uređaje koji rade prema fiksnom satu, a ne prema stvarnom vremenu izlaska i zalaska sunca. Tako je, osim roleta, korisno provjeriti i druge automatizirane uređaje u kućanstvu, poput pametnih utičnica, sustava za navodnjavanje okućnice ili uređaja koji se uključuju prema unaprijed postavljenom rasporedu. automatske roletne | foto: ilustracija, AI / Chat GPT

Kućanski uređaji

Iako se često zanemaruju, brojni kućanski uređaji imaju ugrađene satove koji se ne prilagođavaju automatski promjeni vremena. To se osobito odnosi na pećnice, mikrovalne pećnice, pojedine aparate za kavu i druge uređaje s digitalnim zaslonima. Pogrešno prikazano vrijeme uglavnom neće utjecati na osnovni rad uređaja, ali može stvoriti probleme ako se koriste funkcije odgođenog uključivanja ili unaprijed programiranog rada.

Primjerice, aparat za kavu koji je postavljen da pripremi napitak u određeno jutarnje vrijeme mogao bi se uključiti sat vremena ranije ili kasnije nego što očekujete. Zato je nakon pomicanja sata korisno proći kroz kućanstvo i provjeriti uređaje koji imaju vlastiti sat.

Za kućanstva s dvotarifnim brojilima važno je podsjetiti i na promjenu razdoblja obračuna električne energije. Prema HEP-u, tijekom zimskog računanja vremena niža tarifa primjenjuje se od 21 do 7 sati, a viša od 7 do 21 sat. To može biti korisno pri planiranju korištenja većih potrošača električne energije. perilica rublja | foto: Magnific

Pripremite dom na vrijeme

Iako pomicanje sata traje samo trenutak, promjena može utjecati na niz svakodnevnih navika i automatiziranih funkcija u domu. Većina suvremenih pametnih uređaja samostalno prepoznaje prelazak na zimsko računanje vremena, osobito ako su povezani s internetom i imaju pravilno postavljenu vremensku zonu.

Ipak, nekoliko minuta provjere termostata, rasvjete, sigurnosnih sustava i kućanskih uređaja može pomoći da sve nastavi raditi prema vašim navikama. Budući da će nakon pomicanja sata večeri prema satu počinjati ranije, ovo je ujedno dobra prilika za prilagodbu rasvjete i grijanja hladnijem dijelu godine te stvaranje ugodnijeg i funkcionalnijeg doma.