Nova era za dizalice na Balkanu: Hrvati i Nijemci potpisali ugovor, kreće modernizacija i obnova flote

Liebherr Tower Cranes i hrvatska tvrtka KranTehnik EU sklopili su strateško partnerstvo s ciljem modernizacije tržišta toranjskih dizalica u Hrvatskoj i regiji. Suradnja donosi suvremenu Liebherrovu tehnologiju, snažnu lokalnu servisnu podršku i edukaciju, uz ambiciozan plan obnove zastarjelog voznog parka. Cilj je podići sigurnost, učinkovitost i profesionalne standarde na gradilištima diljem Balkana.

Građevinski radovi sve su zahtjevniji, a kako bi što bolje odgovorili na sve izazove, građevinske tvrtke sklapaju i partnerstva kako bi zajedničkim snagama odgovorili na sve izazove. Jedna zanimljiva vijest tiče se i Hrvatske. Naime, Liebherr Tower Cranes sklopio je strateško partnerstvo s hrvatskom tvrtkom KranTehnik EU, specijaliziranom za dizaličarsku opremu, čime je napravljen važan iskorak prema modernizaciji tržišta toranjskih dizalica u Hrvatskoj i osam zemalja Balkana – Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji. Cilj suradnje je kombinirati provjerenu Liebherrovu tehnologiju s lokalnim znanjem, servisnom infrastrukturom i edukacijom, kako bi moderne toranjske dizalice postale novi standard na gradilištima diljem regije.

Ambiciozan plan obnove voznog parka

Jedan od ključnih ciljeva partnerstva jest značajno smanjenje prosječne starosti toranjskih dizalica u regiji. Trenutačno se ona kreće između 25 i 30 godina, a plan je da se u sljedećih pet godina spusti na 15 do 18 godina. Takav pomak predstavljao bi temeljnu promjenu u načinu rada građevinskog sektora na Balkanu. Kako ističe Mario Žanko iz KranTehnik EU-a, obnova voznog parka nije samo pitanje zamjene stare opreme novom.

– Našu ulogu vidimo u tome da izvođačima pomognemo razumjeti i steći povjerenje u modernu tehnologiju dizalica. Želimo da tržište Balkana moderne dizalice ne doživljava kao rizik, već kao pouzdano i potpuno podržano rješenje koje olakšava rad i povećava učinkovitost gradilišta, naglašava Žanko. U okruženju u kojem su izvođači često oprezni zbog složenosti sustava, mogućih zastoja i dostupnosti podrške, partnerstvo s Liebherrom osmišljeno je upravo kao jamstvo sigurnosti, kroz provjerenu tehnologiju, dostupnu obuku i pouzdanu servisnu mrežu.

Rast uz pragmatičan pristup

Građevinski sektor u Hrvatskoj trenutačno je snažno potaknut stanogradnjom i infrastrukturnim projektima, od kojih su mnogi financirani sredstvima Europske unije. Aktivnosti su najintenzivnije u Zagrebu i okolici, zatim na jadranskoj obali, osobito u Splitu, Rijeci i Istri, dok su infrastrukturni projekti raspoređeni diljem zemlje.

Tržište je pritom izrazito pragmatično i cjenovno osjetljivo. Izvođači prednost daju pouzdanim i provjerenim rješenjima, jednostavnosti izvedbe i logističkoj prilagodljivosti, a manje visoko specijaliziranoj opremi. U narednim godinama očekuje se rast projekata obnove i rekonstrukcije, posebice onih povezanih s energetskom učinkovitošću i modernizacijom, uz nastavak intenzivne stambene izgradnje u urbanim sredinama.

Fleksibilnost i logistika kao ključni kriteriji

Na tržištu Balkana dominiraju toranjske dizalice s gornjim okretanjem, osobito hammerhead i flat-top modeli, koji su okosnica većih stambenih i infrastrukturnih projekata. Istodobno, samopodizne dizalice široko koriste mali i srednji izvođači zbog jednostavnog transporta i brze montaže.

– Ova raznolikost potreba čini Liebherr idealnim partnerom jer nam omogućuje ponudu dizalica svih veličina i konfiguracija, prilagođenih različitim vrstama projekata, ističe Žanko.

Pri odabiru dizalica presudni su ekonomski i logistički čimbenici – cijena, jednostavnost transporta i montaže, fleksibilnost duljine kraka te dovoljna nosivost. Zbog kratkih rokova pripreme, čestih premještanja i ograničenih logističkih uvjeta na gradilištima, posebno su traženi modeli koji se lako prilagođavaju različitim uvjetima rada, poput Liebherrove serije EC-B i K-serije.

Servis i edukacija

Iako su propisi o radu toranjskih dizalica usklađeni s europskim načelima, iskustvo i ustaljene prakse i dalje snažno utječu na odabir opreme. Upravo zato kvaliteta servisa postaje ključni diferencijator na tržištu.

Izvođači sve češće očekuju da partner za dizalice bude tehnički savjetnik tijekom cijelog životnog ciklusa opreme, a ne samo dobavljač. Brza dostupnost rezervnih dijelova, kratko vrijeme odaziva i prisutnost lokalnih servisnih tehničara presudni su za održavanje kontinuiteta rada i poštivanje rokova. Raste i važnost edukacije operatera. Iako se rukovatelji brzo prilagođavaju modernim sustavima i cijene poboljšanu ergonomiju te pomoćne funkcije, izvođačima je posebno važno imati sigurnost da su stručna podrška i znanje uvijek dostupni.

Temelji za modernije i održivije tržište

Suradnja Liebherra i KranTehnik EU-a objedinjuje naprednu tehnologiju, širok i prilagodljiv portfelj proizvoda te snažno poznavanje lokalnog tržišta uz razvijene servisne i edukacijske kapacitete. Aspekti održivosti, poput energetske učinkovitosti i smanjenih emisija buke, postupno dobivaju na važnosti kao dio procesa modernizacije, uz podršku pouzdane tehnologije i profesionalne postprodajne usluge.

Zajednički cilj partnera nije samo obnova voznog parka, već podizanje profesionalnih standarda, jačanje sigurnosne kulture i dugoročna potpora razvoju građevinske industrije u Hrvatskoj i cijeloj balkanskoj regiji.