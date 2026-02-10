Niski start za važno dubrovačko gradilište: U velikoj konkurenciji posao dobila lokana tvrtka

Dubrovnik se priprema za znatno rasterećenje prometa u povijesnoj jezgri s novim Park ‘n’ Ride sustavom na Osojniku. Projekt će omogućiti parkiranje 572 vozila, uključujući osobna, taksi i autobuse, te osigurati povezani javni prijevoz do centra grada. Osim kolnih površina, uredit će se pješačke i zelene zone te sustav odvodnje i solarne javne rasvjete. Posao je dobila tvrtka Texo Molior, koja je u konkurenciji nadmašila četiri druge građevinske opcije.

Grad Dubrovnik zaključio je ponovljenu javnu nabavu za izvođača radova Park ‘n’ Ride sustava Osojnik. Riječ je o velikom projektu koji bi trebao konačno izmjestiti prometnu gužvu koju stvaraju turisti oko i u povijesnoj jezgri. Posao je u jakoj konkurenciji dobila tvrtka Texo Molior.

Procijenjena vrijednost projekta iznosila je 6.240.000 eura, a odabrani izvođač će ga izvesti za 6.474.764,16 eura. Treba reći da su za posao konkurirale još 3 građevinske tvrtke i jedna zajednica ponuditelja.

Tvrtka Texo Gradnja iz Župe dubrovačke za izvođenje posla ponudila 6.545.614,38 eura, Strabag je ponudio 6.769.822 eura, tvrtka Patrlji iz Imotskog 6.829.834,70 eura, a zajednica ponuditelja Colas Hrvatska i Degal 7.000.769,91 eura.

Za automobile i autobuse

Projekt Park ‘n’ Ride uključuje uređenje javnog parkirališta za osobna i taksi vozila te autobuse s prometnim priključkom na bivšu županijsku cestu Ž6235 i javnim prijevozom do užeg središta grada. Izgradit će se ukupno 572 parkirališna mjesta, kao i dva terminala za ukrcaj i iskrcaj putnika iz autobusa.

Od 530 parkirnih mjesta za osobna vozila, 28 mjesta bit će označeno za vozila osoba s invaliditetom. Stajalište za autotaksi vozila obuhvatit će 16 mjesta. Za autobuse je planirano 20 parkirnih mjesta te po dodatna tri mjesta na terminalu ukrcaja i iskrcaja.

Pješačke i zelene površine

Osim uređenja kolnih površina, na području cijelog sustava uredit će se i pješačke i zelene površine, a detaljno osmišljen projekt obuhvaća i funkcionalno rješenje odvodnjavanja i pročišćavanja oborinskih voda s kolnih i pješačkih površina, kažu iz Grada Dubrovnika.

Kako bi se omogućila maksimalna iskorištenost prostora s obzirom na specifičnosti terena, parking će se graditi kaskadno i to izvedbom armiranobetonskih potpornih zidova. Projektom je izrađeno i tehničko rješenje solarne javne rasvjete prilagođeno prostoru u sigurnosnom i vizualnom smislu.

Projekt Gradac

Park ‘n’ Ride na Pobrežuju nije jedini dubrovački projekt vrijedna spomena. Tako je u veljači ugovoren projekt rekonstrukciju parka Gradac iz kojega puca pogled na zidne, također s tvrtkom Texo Molior, vrijedan 4.414.625 eura. Riječ je o sveobuhvatnom uređenju površine od čak 17.000 kvadrata prema idejnom rješenju Antuna Sevšeka, Melite Čavlović, Damira Gamulina i Vesne Hrge Martić.

Projektom se obnavlja postojeća fontana i uređuje dječje igralište. Valorizira se i revitalizira 350 postojećih stabala te sadi 388 novih stabala i to više od 30 različitih vrsta. Nabavlja se i nešto više od 13.000 komada raznoraznih trajnica, grmlja, sukulenta, ornamentalnih trava, živica, penjačica, vodenog i hidrofilnog bilja te biljnih tepiha, preko 100 različitih vrsta.