Legendarna 'Zagorska pruga' slavi 140. rođendan: Za poklon će dobiti modernizaciju tračnica i 14 mostova

Legendarna Zagorska pruga, koja povezuje Varaždin i Zagreb, ove godine slavi svoj 140. rođendan. HŽ Infrastruktura tim se povodom pohvalila na svojim službenim stranicama, a bit će otvorena i izložba u čast obljetnice. Ipak, iza same izložbe krije se važnija priča – Zagorska pruga uskoro bi trebala krenuti u veliku obnovu, što bi bio savršen poklon za ovu jubilejnu godinu. Da su planovi ozbiljni, potvrdio je i državni tajnik Žarko Tušek tijekom gostovanja u emisiji eTV-a.
Prije nekoliko dana održana je sjednica Savjeta za Sjever, na kojoj je sudjelovalo pet župana. Tijekom sjednice, župani i drugi dionici lokalne vlasti po prvi put su detaljnije upoznati s planom modernizacije Zagorske pruge. Uoči sastanka, Tušek se sastao i s varaždinskim županom Anđelkom Stričakom kako bi razgovarali o ključnim infrastrukturnim projektima.
– Najvažniji od njih je, i to je novost, obnova Zagorske pruge, na kojoj radovi već napreduju na dionici od Zaboka prema Varaždinu. Projekt će se financirati iz Socijalnog fonda za klimatsku politiku, a o obnovi se već dugo govori u javnosti. Zagorska pruga ima poseban značaj jer je obilježila povezivanje Varaždina i Zagreba te svih lokacija na toj relaciji. Ovo je prvi projekt u regiji koji će se financirati iz ovog fonda, ključnog financijskog instrumenta u području prometa, naglasio je Tušek u spomenutoj emisiji.
Nastavno na to, HŽ Infrastruktura je prije nekoliko mjeseci raspisala natječaj za izradu studije izvodljivosti modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge R201 na dionici Zabok – Varaždin, dugoj 64 kilometra, s procijenjenom vrijednošću od 510.000 eura. Riječ je o važnoj dionici ukupne trase Zagorske pruge.
Temelj izrade studije je hitna potreba za obnovom i modernizacijom dotrajale infrastrukture koja prolazi kontinentalnim dijelom Hrvatske između Zaboka i Varaždina. Studija će analizirati potrebe i mogućnosti modernizacije i elektrifikacije pruge, usporediti prihvatljive varijante ulaganja i poslužiti kao osnova za daljnju razradu projekta te planiranje potencijalnog sufinanciranja.
Posebna pažnja posvetit će se opravdanosti modernizacije s aspekta očekivanog rasta putničkog i teretnog prometa. Varijantna rješenja uključuju povećanje građevinske brzine do 100 km/h, korekciju geometrije trase, uređenje službenih mjesta, zamjenu dotrajale infrastrukture te elektrifikaciju pruge. Razmatrat će se i modernizacija sustava upravljanja prometom te primjena tehničkih standarda transeuropske željezničke mreže. Konačni cilj studije je prijedlog optimalnog rješenja za nastavak projektiranja i financiranja modernizacije.
Pruga R201 klasificirana je kao pruga za regionalni promet. Prolazi kroz Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku i Međimursku županiju te povezuje Hrvatsko zagorje sa Zagrebom. Promet na pruzi je mješovit, s domaćim putničkim i međunarodnim vlakovima.
Dionica Budinšćina – Turčin tehnički omogućuje brzine do 120 km/h, no zbog brojnih zavoja malih radijusa najveća dopuštena brzina na pojedinim dijelovima iznosi tek 45 km/h. Zaustavni put na cijeloj pruzi iznosi 700 metara. Brzine se dodatno smanjuju zbog skretnica, loše preglednosti prijelaza, nestabilne geometrije i klizišta.
Donji ustroj pruge izveden je na nasipima, usjecima i zasjecima, a stanje je ocijenjeno problematičnim. Nasipi su uski, često bez bankina, a na više mjesta zabilježeni su osipanja, klizišta i povremene poplave. Odvodnja je neadekvatna, osobito u usjecima i kolodvorima, gdje drenažni sustavi nedostaju ili ne funkcioniraju.
Gornji ustroj čini pretežno neprekinuto zavareni kolosijek, s izuzetkom zavoja malih radijusa između Budinšćine i Turčina. Na ovoj dionici dominiraju rabljene tračnice tipa 49E1 i bukovi pragovi, a brzine su zbog dotrajalosti kolosijeka i sigurnosnih razloga dodatno snižene.
Na pruzi se nalazi 14 manjih mostova i jedan pothodnik, među kojima se ističu most preko Bednje te most i podvožnjak preko Drave u Varaždinu. Planirana je antikorozivna zaštita čeličnih mostova, ispitivanje njihove nosivosti te zamjena deset najdotrajalijih konstrukcija. Tijekom remonta predviđena je i izgradnja novih armiranobetonskih mostova na više lokacija.
Ukupno je 57 željezničko-cestovnih prijelaza i jedan pješački prijelaz. Dio prijelaza već je moderniziran, dok su ostali u fazi osiguranja suvremenom signalizacijom. Signalno-sigurnosni sustavi i telekomunikacijska infrastruktura osiguravaju sigurnu regulaciju prometa i komunikaciju duž cijele pruge.
