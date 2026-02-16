Svestrana tvrtka iz susjedstva širi luksuzni kompleks u Istri, ulažu i u hotel odmah preko granice

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16. veljača 2026.
Na svojim stranicama, iz MK Grupe sa sjedištem u Beogradu, za sebe kažu da su jedna od vodećih tvrtki u jugoistočnoj Europi ‘fokusirana na održivi razvoj, stalni rast, efikasno upravljanje i usmjerenost na izvrsne rezultate’. Između ostalog, bave se turizmom i nekretninama, a osim u Srbiji, posluju i u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori. Kako se piše još od kraja 2025., svojim najnovijim projektom, potpisivanjem ugovora o upravljanju hotelima s međunarodnim lancem, Minor Hotels, dodatno se šire na našem i slovenskom tržištu.
MK Grupa već je vlasnik Skipper Resorta u Savudriji. Radi se o turističkom kompleksu na više od 200 tisuća četvornih metara, u kojemu se nalaze i Kempinski Hotel Adriatic, luksuzni resort s privatnom plažom, golf-terenima i drugim sadržajima, a kako je pisao lider.hr, hotel će ubuduće poslovati kao resort pod brendom Anantara.
Na tom tragu sprema se transformacija s naglaskom na spa i wellness sadržaje. Istovremeno, u susjednom Portorožu bit će predstavljen luksuzni brend Minor Hotelsa, Minor Reserve Collection. Sve navedeno rezultat je povezivanja MK Grupe i međunarodnog hotelskog lanca, Minor Hotels.
Hoteli u vlasništvu MK Group u Portorožu i Savudriji time ulaze u novu razvojnu fazu kroz planirane investicije od 20 milijuna eura tijekom 2026. godine. Tijekom procesa rebrandinga oba objekta zadržat će kategoriju od pet zvjezdica i nastaviti s redovitim radom uz očuvanje razine usluge za goste.
Treba napomenuti da je Minor Hotels, s kojim se u novom investicijskom ciklusu udružuje MK, inače globalni lider u ugostiteljstvu te da kao takvi upravljaju s više od 640 hotela, resorta i rezidencija u 59 zemalja. Upravo su početkom ove godine predstavili nove projekte na više lokacija u Aziji, Africi, Australiji i u Europi.
Minor Hotels već upravlja objektima pod brendovima Anantara i Tivoli u europskim gradovima poput Beča, Rima, Lisabona i Budimpešte, a ulazak na tržišta Hrvatske i Slovenije smatra im se važnim korakom na Jadranu. Širenje u srednjoj, odnosno jugoistočnoj Europi trebala bi odgovoriti na potražnju za hotelskim iskustvima, može se zaključiti.
