Svestrana tvrtka iz susjedstva širi luksuzni kompleks u Istri, ulažu i u hotel odmah preko granice

Udruživši snage s poznatim globalnim liderom u ugostiteljstvu – lancem Minor Hotels – srpska MK Grupa širi se na Jadranu, u Hrvatskoj i u Sloveniji. Ulogom od 20-tinjak milijuna u ovoj godini, na novu razinu namjeravaju podići kompleks u Savudriji, a samo 26 kilometara dalje predstavit će luksuzni hotelski brend. Tvrtka je inače aktivna na raznim poljima, od projekata održive energije preko nekretnina do turizma, a djeluju u zemljama jugoistočne Europe. U Istri su od 2017. godine.

Na svojim stranicama, iz MK Grupe sa sjedištem u Beogradu, za sebe kažu da su jedna od vodećih tvrtki u jugoistočnoj Europi ‘fokusirana na održivi razvoj, stalni rast, efikasno upravljanje i usmjerenost na izvrsne rezultate’. Između ostalog, bave se turizmom i nekretninama, a osim u Srbiji, posluju i u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori. Kako se piše još od kraja 2025., svojim najnovijim projektom, potpisivanjem ugovora o upravljanju hotelima s međunarodnim lancem, Minor Hotels, dodatno se šire na našem i slovenskom tržištu.

Izdvojeni članak Nizozemac bacio oko na našu obalu: Najavljuje nove resorte i privatizaciju plaže

Širenje na Jadranu

MK Grupa već je vlasnik Skipper Resorta u Savudriji. Radi se o turističkom kompleksu na više od 200 tisuća četvornih metara, u kojemu se nalaze i Kempinski Hotel Adriatic, luksuzni resort s privatnom plažom, golf-terenima i drugim sadržajima, a kako je pisao lider.hr, hotel će ubuduće poslovati kao resort pod brendom Anantara.

Na tom tragu sprema se transformacija s naglaskom na spa i wellness sadržaje. Istovremeno, u susjednom Portorožu bit će predstavljen luksuzni brend Minor Hotelsa, Minor Reserve Collection. Sve navedeno rezultat je povezivanja MK Grupe i međunarodnog hotelskog lanca, Minor Hotels.

Hoteli u vlasništvu MK Group u Portorožu i Savudriji time ulaze u novu razvojnu fazu kroz planirane investicije od 20 milijuna eura tijekom 2026. godine. Tijekom procesa rebrandinga oba objekta zadržat će kategoriju od pet zvjezdica i nastaviti s redovitim radom uz očuvanje razine usluge za goste.

Novo ulaganje hotelskog diva

Treba napomenuti da je Minor Hotels, s kojim se u novom investicijskom ciklusu udružuje MK, inače globalni lider u ugostiteljstvu te da kao takvi upravljaju s više od 640 hotela, resorta i rezidencija u 59 zemalja. Upravo su početkom ove godine predstavili nove projekte na više lokacija u Aziji, Africi, Australiji i u Europi.

Minor Hotels već upravlja objektima pod brendovima Anantara i Tivoli u europskim gradovima poput Beča, Rima, Lisabona i Budimpešte, a ulazak na tržišta Hrvatske i Slovenije smatra im se važnim korakom na Jadranu. Širenje u srednjoj, odnosno jugoistočnoj Europi trebala bi odgovoriti na potražnju za hotelskim iskustvima, može se zaključiti.