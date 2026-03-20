Grad nadomak Zagreba u novom ruhu: Gradit će se autobusni kolodvor i poslovni centar

Grad Jastrebarsko postaje sve popularnije mjesto za život, a uskoro će dobiti i moderniju infrastrukturu - novi autobusni kolodvor. No, to nije sve.

Za grad Jastrebarsko kažu da je jedan od perspektivnijih hrvatskih gradova i jedan od onih u okolici Zagreba koji privlači mlade obitelji. Posljednjih nekoliko godina popularna Jaska postala je još privlačnija, a razlog tomu su novi sadržaji i poboljšana infrastruktura. Osim toga, aktivna su i zanimljiva gradilišta - od obnove dvorca Erdődy do rekonstrukcije vinskog centra Plešivice, smještenog na obroncima nedaleko od samog grada.

U moru projekata, Jastrebarsko će dobiti i novi autobusni kolodvor, ali i još jedan centar.

Kolodvor s osam perona

Do kraja godine u Jastrebarskom će biti uspostavljen javni gradski prijevoz. U prvoj fazi uvode se linije kroz sam grad i nizinska naselja, dok će druga faza obuhvatiti i brdska naselja, čime će se osigurati dostupnost prijevoza u svim dijelovima grada.

Cjelokupan projekt, koji uključuje obje faze, predviđa nabavu većeg broja autobusa. Zbog toga je, uz samu uspostavu linija, potrebno osigurati i adekvatnu infrastrukturu - autobusni kolodvor s osam perona koji će služiti svim korisnicima javnog prijevoza te ujedno biti centralna točka za punjenje električnih autobusa.

- Za provedbu prve faze osiguran je prostor kod okretišta na Trešnjevci, s obzirom na to da ona uključuje nabavu četiri autobusa. U drugoj fazi broj vozila se udvostručuje, a autobusi su većih dimenzija, što zahtijeva trajno i prostorno primjereno rješenje - izgradnju autobusnog kolodvora. Namjena kolodvora planirana je Generalnim urbanističkim planom Grada Jastrebarskog na prostoru između nadvožnjaka preko pruge, državne ceste D310 (Ulice Nikole Tesle) i Ulice Petra Skoka, i to već više od trideset godina. Riječ je o najlogičnijoj i prometno najfunkcionalnijoj poziciji jer omogućuje izravnu povezanost željezničkog i autobusnog prijevoza, piše na stranicama Grada. Autobusni kolodvor Jastrebarsko | Foto: Grad Jastrebarsko

Pokraj željezničkog kolodvoa

Na predmetnoj lokaciji bila je predviđena i izgradnja Centra za upravljanje rizicima. Međutim, projekt trenutno nije započet, niti su za njega osigurana sredstva i potrebne dozvole, zbog čega pronalazak alternativnog zemljišta ne predstavlja prepreku u realizaciji projekta. S obzirom na aktualne potrebe razvoja javnog prijevoza, Grad će za vatrogasni centar osigurati novu, adekvatnu lokaciju. Već je započeta suradnja s nadležnim državnim tijelima koja su iskazala spremnost ustupiti zemljište u svom vlasništvu.

Budući da je dio nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog, a dio u privatnom vlasništvu, po izradi idejnog projekta autobusnog kolodvora rješavat će se imovinskopravni odnosi s vlasnicima nekretnina.

Izgradnja kolodvora planira se u blizini željezničkog kolodvora, dok se na ostatku lokacije planira izgradnja trgovačko-poslovnog centra. Na taj način osigurava se optimalno prometno rješenje, a istodobno omogućuje realizacija planiranih investicija i stavljanje cijelog prostora u funkciju.

Stižu i novi autobusi

Uz sve to, možemo kazati i simbolično, potpisani su ugovori za nabavu prvih električnih minibuseva, što simbolično označava početak nove ere javnog prijevoza u Jastrebarskom. Ovi prvi autobusi, kapaciteta 21 putnika, povezat će grad i okolna nizinska naselja, dok će u sljedećim fazama projekt obuhvatiti i brdska područja.

Nabava vozila financirana je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a uključuje i osposobljavanje vozača. Gradonačelnik Zvonimir Novosel istaknuo je kako projekt predstavlja važan korak u modernizaciji grada i promicanju održivog, ekološki prihvatljivog prijevoza.