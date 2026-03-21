Video: Uskoro kreće gradnja moderne nogometne arene u Hrvatskoj, zna se i tko je poslao najpovoljniju ponudu

Pristiglo je sedam ponuda za izgradnju Arene Bjelovar. Posao bi trebale dobiti tvrtke koje već rade na jednom velikom projektu u gradu.

Arena Bjelovar trebala bi postati velika nogometna atrakcija koja će se graditi u srcu Hrvatske. Riječ je o rekonstrukciji nogometnog stadiona i dogradnji tribine sa streljanom. Jedan je to od brojnih projekata ukupne vrijednosti od oko 300 milijuna eura koji bi trebali ‘podići’ ugled i posjećenost Bjelovara - od čega na sportske projekte otpada trećina iznosa.

Kako je objavio bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, nakon ishođenja građevinske dozvole realizacija Arene je pred vratima, no prije toga potrebno je proći ključni korak - odabir izvođača. Na natječaj se javilo sedam poznatih kompanija, a poznato je i tko bi, prema najpovoljnijoj ponudi, trebao dobiti posao.

Natječaj od 13 milijuna eura

U studenom je raspisan javni natječaj za izvođača radova na Areni Bjelovar, vrijedan 13.057.856 eura, a iz zapisnika o ponudama sada je vidljivo tko je ponudio koji iznos.

Naime, sve iskazane cijene odnose se na iznose bez PDV-a, budući da se ponude uspoređuju prema toj osnovi. Od ukupno zaprimljenih sedam ponuda, najpovoljniju je dostavila zajednica ponuditelja Hidroregulacija i Radnik, s cijenom od 11.392.868,97 eura. Slijedi Tehnika s ponudom od 11.437.605,77 eura, dok je treća najniža ponuda ona tvrtke Magnum Supra u iznosu od 11.896.272,05 eura.

Nakon toga dolazi Međimurje graditeljstvo s ponudom od 12.368.702,71 eura, a potom Tekton Construction s iznosom od 12.603.578,04 eura. Skuplju ponudu dostavio je Kamgrad, u iznosu od 13.422.316,79 eura, dok je najskuplja ponuda ona tvrtke Texo Molior, koja iznosi 14.663.968,46 eura.

Podsjetimo, glavni projektant je Nikola Šebrek, a riječ je o jednoj od većih sportskih investicija na državnoj razini. Budući da je za radove ishođena potrebna građevinska dozvola, početak radova planiran je sredinom ožujka, no zbog pomicanja roka za dostavu ponuda moguće je i manje odgađanje otvaranja gradilišta. Vizual bjelovarske Arene | Foto: Dario Hrebak/Facebook

Više od nogometa

Zanimljivo je da Arena neće biti samo nogometni stadion. Uz stadion se gradi i moderna streljana, namijenjena brončanom olimpijcu Miranu Maričiću, ali i drugim sportašima u toj disciplini.

Kako smo spomenuli, riječ je o dogradnji postojećeg stadiona, ali s ambicijom da postane ključna sportska infrastruktura u regiji. Predviđeno je oko 5.000 sjedećih mjesta, suvremene tribine, prateći sadržaji, pješačke površine i trg. Kompleks obuhvaća parcelu od oko 38.000 četvornih metara, vanjsko malonogometno igralište, rasvjetu glavnog terena, strojarnicu sa sustavom za navodnjavanje te gotovo potpuno pokrivanje krova solarnom elektranom. Miran Maričić. Screenshot: YouTube/Sportska televizija

Rekonstrukcija glavne tribine

Glavna tribina trebala bi doživjeti značajnu transformaciju kroz niz funkcionalnih unapređenja. U prizemlju se planira uređenje prostora za VAR tehnologiju, kratke intervjue i medije, dok se na sjevernom i južnom dijelu predviđa dodavanje novih sjedećih mjesta, uključujući i mjesta za osobe s invaliditetom.

Na katu tribine planiran je radni prostor za medije, prostor za prvu pomoć i šank za sektor A, dok bi u središnjem dijelu bile platforme za komentatore. Na krovu je predviđen VIP salon kapaciteta 140 mjesta, sa šankom, sanitarnim čvorovima i uredima, a iznad VIP gledališta platforma za glavnu kameru. Arena Bjelovar | Foto: Dario Hrebak

Povezivanje starog i novog dijela

Bočna krila imat će po 12 redova sjedalica s nizom pratećih sadržaja ispod. Južno krilo uključuje medijske prostore, TV studije i sanitarije, dok su u sjevernom krilu planirane svlačionice, sanitarije i prostori za interventne službe. Istočna pomoćna tribina obuhvaća dvoranu streljane, restoran, fan shop te poslovne i tehničke prostore.

U prizemlju su predviđena četiri pješačka koridora s pristupom sanitarnim čvorovima i šankovima, dok su na razini +1 planirane dvije sprint staze i natkriveni prostor gradske nadstrešnice.

Projekt uključuje i prostranu nadstrešnicu koja povezuje postojeći i novi dio stadiona, dok konstrukcija dvostrešnog krova u obliku slova C omogućuje ozelenjivanje i novu fasadu. Rasvjeta je predviđena postavljanjem četiri stupa u kutovima stadiona, svaki s 36 LED reflektora na visini od 36,5 metara. Planirana su i četiri parkirališta, uključujući VIP, za domaće i gostujuće navijače, kao i navijački trg za okupljanje prije utakmica. Arena Bjelovar | Foto: Dario Hrebak

Izgradnja streljane za mali kalibar

Streljana bi se gradila u istočnom dijelu tribine, a bila bi namijenjena malokalibarskom i zračnom oružju, dimenzija 54,6 × 13,5 metara i neto površine 740 četvornih metara. Imala bi osam staza za gađanje na 50 i 25 metara te dvadeset staza za zračno oružje na 10 metara. Namijenjena je redovnim treninzima sportskih klubova i udruga, ali neće služiti za međunarodna natjecanja.

Inače, građevinska dozvola za realizaciju projekta ishođena je početkom prosinca. Nešto ranije raspisan je natječaj u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), s rokom za dostavu ponuda od mjesec dana, koji je u međuvremenu produžen do kraja siječnja. Kako bilo, realizacijom ovog višemilijunskog projekta Bjelovar bi trebao dobiti modernu sportsku infrastrukturu kojom se može pozicionirati među vodeće gradove u Hrvatskoj po ulaganjima u sport.