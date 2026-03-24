Ovdje su se mulovi gradili kako je tko htio, a sada problematična otočka luka ide u rekonstrukciju

Uvala na Korčuli godinama vapi za uređenjem obalnog pojasa, a sada je projekt pred aktivacijom. Zna se i kako će izgledati.

Uvala Kalac na Korčuli uskoro bi trebala doživjeti veliku transformaciju. Ovdje se očekuje realizacija velikog projekta koji obuhvaća značajne građevinske intervencije na obali i u samom akvatoriju, s ciljem potpune transformacije danas stihijski izgrađenog prostora. Prema Elaboratu zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša zahvat se prostire na jugoistočnom dijelu uvale u duljini od približno 285 metara, ali zahvaća i morsko dno, čime se projekt svrstava u kompleksne pomorske građevine.

Elaborat jasno pokazuje da projekt uvale Kalac nije kozmetičko uređenje, već cjelovita lučka rekonstrukcija koja uključuje obalne, podmorske i parterne građevinske zahvate. Ključ projekta je u transformaciji neuređenog prostora u infrastrukturno definiranu komunalnu luku s jasnom funkcijom i standardima. Iako projekt još nije u fazi izvođenja, tehnički okvir je postavljen vrlo precizno, što omogućuje relativno brz prijelaz u fazu glavnog projekta i gradnje nakon administrativnih procedura.

Novi obalni zid

Jedna od temeljnih intervencija odnosi se na potpunu rekonstrukciju postojeće obalne linije, koja je danas formirana nizom improviziranih i nelegalnih mulića. Prema Elaboratu predviđa se njihovo uklanjanje duž cijelog obuhvata zahvata, čime se stvara prostor za plansko oblikovanje nove obale. Novi obalni zid projektira se kao kontinuirana građevina, pomaknuta približno tri metra prema moru u odnosu na postojeću liniju.

Ovakav zahvat ima višestruku funkciju, osim što stabilizira obalu, omogućuje i dobivanje dodatne operativne površine na kopnu. Konstrukcija obalnog zida implicira izvođenje klasičnih pomorskih radova poput temeljenja u morskom dnu, nasipavanja i ugradnje kamenog ili armiranobetonskog sklopa. Time se postojeća neuređena obala zamjenjuje infrastrukturno standardiziranim rješenjem koje može podnijeti opterećenje priveza plovila.

Važno je naglasiti da se ovim zahvatom mijenja i geometrija uvale, što ima utjecaj na hidrodinamiku i funkcionalnost luke. U konačnici, riječ je o zahvatu koji predstavlja okosnicu cijelog projekta i preduvjet za sve ostale radove. uvala Kalac | foto: Lučka uprava Korčula

Radovi na morskom dnu

Drugi ključni građevinski segment odnosi se na zahvate unutar samog mora, odnosno akvatorija uvale. Elaborat jasno navodi da projekt ne obuhvaća samo obalu, već i samo dno uvale, što uključuje niz tehnički zahtjevnih radova.

U praksi to znači izvođenje radova poput uklanjanja postojećih nanosa, niveliranja morskog dna te njegove pripreme za sigurnu uporabu kao lučkog prostora. Ovakvi zahvati često uključuju iskop, eventualno produbljivanje te stabilizaciju podloge nasipavanjem odgovarajućim materijalom.

Cilj je osigurati dovoljno dubine i nosivosti za prihvat plovila, ali i eliminirati negativne utjecaje mulja i nekontroliranog taloženja. Budući da je riječ o zatvorenoj uvali, ovakvi radovi imaju i funkciju poboljšanja cirkulacije mora. U građevinskom smislu, radi se o podmorskim radovima koji zahtijevaju specijaliziranu mehanizaciju i strogo planiranje faza izvođenja.

Formiranje obale, šetnice i urbanog pojasa

Treći važan segment projekta odnosi se na uređenje kopnenog dijela iza novog obalnog zida, koji dobiva potpuno novu funkciju. Prema elaboratu, planira se izvedba višenamjenskog prostora koji će služiti kao operativna površina za privez, ali i kao javna šetnica.

Ovaj dio zahvata uključuje formiranje kontinuirane obalne promenade s pripadajućom infrastrukturom, uključujući zelene površine i urbanu opremu poput klupa. Građevinski gledano, riječ je o uređenju partera koji mora zadovoljiti i funkcionalne (promet, pristup plovilima) i estetske kriterije.

Površine će morati biti adekvatno nosive i otporne na morski utjecaj, što podrazumijeva korištenje trajnih materijala poput kamena ili betona. Integracija zelenog pojasa dodatno komplicira projekt jer zahtijeva rješavanje odvodnje i zaštite od zaslanjenja tla. Ovaj segment projekta posebno je važan jer transformira prostor iz isključivo utilitarnog u javni urbani prostor. uvala Kalac | foto: Lučka uprava Korčula

Ugradnja priveza i lučke opreme

Završni ključni građevinski element odnosi se na opremanje luke za osnovnu funkciju – privez plovila. Elaborat predviđa postavljanje elemenata za privez duž novoformirane obale, čime se stvara organizirani sustav vezova.

To uključuje ugradnju bitvi, priveznih prstenova i druge lučke opreme koja mora biti integrirana u konstrukciju obalnog zida. Ovi elementi moraju zadovoljiti tehničke standarde nosivosti i sigurnosti, posebno u uvjetima valova i promjena razine mora. Njihova pravilna dispozicija ključna je za funkcionalnost luke i maksimalno iskorištenje kapaciteta.

Osim toga, ovakav sustav omogućuje kontrolirano i plansko korištenje prostora, za razliku od postojećeg stanja koje karakterizira improvizacija. U građevinskom smislu, riječ je o završnoj fazi koja objekt stavlja u funkciju i povezuje sve prethodno izvedene radove u jedinstven sustav.