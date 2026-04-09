Naš dvorac dobiva repliku mosta iz 16. stoljeća, izvođači posao osigurali bezobrazno povoljnom ponudom

Dvorac Kerestinec zaštićeno je kulturno dobro koje je prošlo veliku rekonstrukciju, a sada se sve priprema za gradnju novog mosta.

Grad Sveta Nedjelja zaključio je natječaj za izvođača radova na uređenju okoliša dvorca Kerestinec i izgradnji pješačkog mosta. Posao je dobio obrt za građevinarstvo i prijevoz Vrančić koji će ga obaviti za 1.616.435,62 eura.

Početna vrijednost radova iznosila je 2.774.000 eura, što znači da je investitor za ovaj projekt prošao izuzetno povoljno, s obzirom na to da je odabrana ponuda čak 1.157.564,38 eura manja od planiranog budžeta. Treba reći da je za posao također konkurirala tvrtka NGH Gradnja, čija je ponuda iznosila 2.674.036,04 eura.

Planirani početak radova je 13. travnja, a sve bi trebalo biti završeno do 22. lipnja. No, kako je natječaj netom zaključen, ovi će se rokovi izgledno pomaknuti za vrijeme roka za žalbu, koji iznosi osam dana, odnosno do završetka eventualnog žalbenog postupka.

Dio cjeline

Dvorac Kerestinec zaštićeno je kulturno dobro kojem su svojstva kulturnog dobra utvrđena rješenjem Ministarstva kulture. Dvorac je smješten na platou koji je blago povišen u odnosu na okolno područje, što svakako pridonosi njegovu značaju u prostoru.

Uokviren je širokim obrambenim jarcima, a prilazi mu se s ceste mostom preko jarka koji se pruža duž njegove sjeverne strane. Iako je stari most s lancima zamijenjen novim mostom krajem 19. stoljeća, osnovna koncepcija je sačuvana te zajedno s konfiguracijom terena doprinosi karakteru cjeline.

Za dvorac je u ožujku 2023. godine izrađen glavni projekt cjelovite obnove, koja je u tijeku, a sada se sve priprema i za izgradnju replike opisanog pješačkog mosta te zahvate uređenja okoliša dvorca. Također se predviđa uklanjanje južnih urušenih građevina do ostataka izvornih baroknih zidova (temelja).

Predviđena je zaštita zidova i prezentacija arheoloških nalaza. Također, dijelovi zgrade koji nisu dio izvorne barokne matrice bit će u potpunosti uklonjeni. dvorac Kerestinec | foto: screen shot EOJN

Oživljavanje povijesnog ambijenta

Cilj projekta jest unapređenje funkcionalnosti i estetske vrijednosti okoliša dvorca kako bi se stvorio prostor prikladan za javnu i društvenu namjenu. Projektom se nastoji omogućiti aktivno korištenje prostora oko dvorca za kulturne, edukativne, turističke i društvene sadržaje, čime bi se dodatno oživio povijesni ambijent i potaknulo njegovo uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Sve predviđene aktivnosti provodit će se u skladu s konzervatorskim smjernicama kako bi se osiguralo očuvanje izvornih vrijednosti, autentičnosti i povijesnog identiteta kulturnog dobra. Fokus je na uravnoteživanju potrebnih modernizacija i zaštite baštine, s ciljem dugoročnog očuvanja dvorca i njegova okoliša za buduće generacije.

Replika mosta

U sklopu obnove dvorca Kerestinec proveden je detaljan pregled konstrukcije mosta, kao i geotehnička istraživanja, odnosno analiza tla i materijala na kojima most počiva. Tijekom istraživanja uzeti su uzorci opeke kako bi se u laboratoriju ispitala njihova čvrstoća.

Rezultati su pokazali da je most u izrazito lošem stanju kada je riječ o nosivosti, stabilnosti i dugotrajnosti. Na lukovima i bočnim zidovima uočena su velika oštećenja, uključujući urušavanja i ispadanje opeke, dok su spojevi između opeka ozbiljno oštećeni i isprani. Zbog takvog stanja nije bilo moguće provesti dodatna ispitivanja na samoj konstrukciji jer materijal više nema dovoljnu povezanost da bi testovi bili pouzdani.

Laboratorijske analize potvrdile su da je opeka znatno oslabljena dugotrajnim utjecajem vremenskih uvjeta te više ne zadovoljava minimalne standarde za nosive konstrukcije. Dodatni problem predstavlja činjenica da most nema klasične temelje, već je izgrađen na nasutom sloju kamenog materijala.

Stručnjaci su stoga zaključili da sanacija postojećeg mosta nije moguća. Umjesto toga planira se njegovo uklanjanje i izgradnja vjerne replike u suvremenoj armiranobetonskoj konstrukciji, uz očuvanje izvornog izgleda, proporcija i oblika u skladu s konzervatorskim uvjetima. dvorac Kerestinec | foto: screen shot EOJN

Uređenje okoliša

Projekt obnove obuhvaća i cjelovito uređenje okoliša dvorca, uključujući arheološku prezentaciju ostataka južne kule te uklanjanje postojećih betonskih površina i potpornih zidova na zapadnom dijelu parcele. Planirana je izgradnja novog potpornog zida visine 1,5 metara, koji će biti prilagođen prostoru i budućoj namjeni.

Uređenje okoliša temelji se na konzervatorskim smjernicama koje naglašavaju očuvanje zelenih površina i vraćanje prostora u stanje što bliže izvornom izgledu. To uključuje obnovu opkopa oko dvorca prema rezultatima arheoloških istraživanja, kao i uređenje vegetacije u obliku travnatih površina.

Posebni uvjeti propisuju i usklađivanje visine dvorišta s povijesnim dijelovima dvorca te korištenje materijala koji oponašaju prirodni šljunak, bez naglašenih uzoraka. Predviđena su i dodatna arheološka istraživanja na lokacijama južnih kula i dvorske kapele kako bi se omogućila prezentacija pronađenih zidova. Također se razmatra rekonstrukcija bunara nakon provedenih iskapanja.