Što je sve potrebno za opremanje jednog hotela? Puno više od namještaja

Hotelska soba treba krevet i ormar, ali popis proizvoda potrebnih za njezinu izgradnju i opremanje hotela tu tek počinje. Podovi i zidne obloge, vrata i prozori, kupaonska oprema, rasvjeta, grijanje, hlađenje i ventilacija, akustična rješenja, tekstil, automatizacija, energetski sustavi, oprema terasa i okoliša - svaki od tih proizvoda dio je projekta prije nego što hotel primi prve goste.

Upravo je gradnja i opremanje hotelskih i drugih turističkih objekata jedna od glavnih tema Design Districta Rovinj 2026., koji se održava od 27. do 29. studenoga u staroj Tvornici duhana Rovinj. Hotelska soba | Foto: Design District

Prilika za cijeli lanac dobavljača

Design District kao i dosadašnjih godina, okuplja proizvođače i distributere iz različitih dijelova industrije gradnje i opremanja. Svoje mjesto na sajmu zato imaju proizvođači namještaja i opreme za interijere, ali jednako tako i tvrtke koje nude stolariju, podove, keramiku, sanitarije, rasvjetu, građevinske materijale, sustave grijanja i hlađenja, energetsku opremu, wellness i outdoor program te druga rješenja potrebna za dovršetak objekta.

Glavni posjetitelji su poslovna publika koju čine arhitekti, projektanti, dizajneri interijera, investitori, hotelijeri i stručnjaci za projektno opremanje. Ovo je jedinstvena regionalna poslovna manifestacija većih razmjera na kojoj se okuplja struka kako bi bila inspirirana za trenutne i buduće projekte. Razgovor na sajmu | Foto: Design District

Kada se odlučuje što ulazi u objekt?

Velik dio odluka o proizvodima donosi se puno prije otvaranja objekta. Proizvodi se uspoređuju, tehnička rješenja provjeravaju, a pojedini brendovi ulaze u projekt već u fazi projektiranja i troškovnika.

Zato proizvođaču ili distributeru nije dovoljno biti vidljiv samo krajnjem kupcu. Važno je doći i do stručnjaka koji proizvod mogu predložiti, specificirati ili naručiti - Design District Rovinj već godinama omogućava upravo ovu interakciju i olakšava profesionalcima da na jednom mjestu upoznaju proizvode, njihove tehničke karakeristike i mogućnosti primjene, ali i ljude koji stoje iza njih. Sajam | Foto: Design District

Uz izlagački program, Design District 2026. donosi i bodovanu stručnu konferenciju za arhitekte, posvećenu održivoj gradnji, europskim zahtjevima, materijalima, tehnologijama i budućnosti hotelskih prostora.

Sve informacije o Desing Districtu Rovinj koji se održava od 27. do 29. 11. 2026. izlagači mogu dobiti putem broja 091 557 97 23 ili e-maila [email protected] te na web stranici događaja.