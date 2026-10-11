Prije prvih gostiju: Koliko različitih dobavljača stoji iza jednog hotelskog projekta?

Kada se govori o novom hotelu ili turističkom kompleksu, najčešće se spominje arhitektura, broj soba i vrijednosti investicije. Puno rjeđe o desecima različitih proizvoda i dobavljača bez kojih taj objekt ne može biti završen.

Već samo jedna hotelska soba uključuje podove, vrata, rasvjetu, elektroinstalacije, grijanje i hlađenje, kupaonsku opremu, namještaj, madrace, tekstil, sjenila i niz detalja koje gost možda neće posebno primijetiti, ali bez kojih prostor ne funkcionira.

Kada tome dodamo hodnike, recepciju, restoran, kuhinju, wellness, terase, bazene, okoliš i tehničke prostore, broj različitih sustava i proizvoda višestruko raste. Spavaća soba | Foto: Design District

Dobavljač ulazi u projekt puno prije otvorenja

Za dobavljače gore nabrojenih proizvoda i opreme zato je važno kada ulaze u razgovor o projektu. Određeni materijal, sustav vrata, podna obloga, sanitarna oprema ili rasvjeta mogu biti definirani već tijekom projektiranja. U drugim kategorijama izbor se radi kasnije, ali i tada investitor, arhitekt i izvođač uspoređuju tehničke karakteristike, cijenu, rokove isporuke, servis i mogućnost prilagodbe.

Upravo se na tom spoju projektiranja, gradnje i opremanja otvara prostor za neposredan kontakt projektanata i dobavljača. Razgovor na sajmu | Foto: Design District

Jedan sajam, različiti dijelovi istog projekta

Takav koncept i ove godine snažno podržava program specijalirizanog strukovnog sajma Design District Rovinj, koji će se od 27. do 29. studenoga održati u prostoru stare Tvornice duhana.

Design District nije samo namještaj i uređenje interijera, to je manifestacija koja ima širok raspon ponude koja osim opremanja obuhvaća i gradnju objekata. Na sajmu svoje mjesto imaju proizvođači i dobavljači građevinskih i završnih materijala, podova, vrata i prozora, rasvjete, kupaonske opreme, sustava grijanja i hlađenja, energetskih rješenja, namještaja, outdoor i wellness opreme te tvrtke za projektno opremanje. Naravno jer su to sve dijelovi građevine koji utječu na finalno uređenje namještajem i opremom i koje arhitekti i dizajneri interijera trebaju u svakodnevnom radu. Razgledavanje na sajmu | Foto: Design District

Posebna tema su hoteli i drugi turistički objekti, kod kojih je upravo povezivanje velikog broja različitih proizvoda i sustava jedan od ključnih dijelova projekta.

Uz sajam održat će se i bodovana stručna konferencija za arhitekte pod nazivom 'Arhitektura i dizajn interijera 2030. godinu - održivost postaje standard'. Konferencija će okupiti autoritete iz svijeta arhitekture i dizajna koji će predstaviti svoje prijedloge za smijer u kojem će, u kontekstu održivosti, kretati arhitektura i opremanje interijera.

Za proizvođače i dobavljače zainteresirane za predstavljanje na Design Districtu otvorene su prijave za izlagačke prostore. Sve informacije možete pronaći na web stranici.

Tekst je nastao u suradnji Native odjela portala srednja.hr i Design Districta.