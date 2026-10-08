Zagreb ima više prostora nego što mislimo? Arhitekt upozorava na veliki problem: 'Pogledajte Gredelj i Trnje'

Autor jedne od najupečatljivijih novih zgrada u Zagrebu: ‘Pravi luksuz je prostor’
Arhitekt Krešimir Petric otkrio nam je što danas smatra pravim luksuzom i zašto prostor postaje najvrjedniji.
16:50 13 d 25.09.2026
08. listopad 2026.
Arhitekt Krešimir Petric objašnjava zašto problem grada Zagreba nije preizgrađenost, već nedostatak ključne prometne infrastrukture.
U novoj epizodi Bauštela.hr podcasta u goste nam je stigao arhitekt Krešimir Petric, vlasnik arhitektonskog studija 53C i autor nekih od zanimljivijih novih projekata u Zagrebu. Arhitekturom se bavi već oko 15 godina, a jedan od njegovih trenutačno najvećih i najprepoznatljivijih projekata svakako je Avenue V, velika stambeno-poslovna zgrada koja se privodi kraju na križanju Ulice grada Vukovara i Strojarske ulice.
S Petricem smo detaljno razgovarali o ovom projektu, od početne ideje i karakteristične staklene fasade do prostora namijenjenih druženju stanara. Dotaknuli smo se i drugih projekata njegova studija, među kojima je i novogradnja na uglu Zvonimirove i Heinzelove ulice, ali i jedne vrlo zanimljive teme - je li Zagreb doista preizgrađen ili u gradu još uvijek postoji mnogo neiskorištenog prostora?
Posljednjih godina sve se češće može čuti kako je Zagreb preizgrađen, osobito kada je riječ o novim stambenim zgradama koje niču u gotovo svim dijelovima grada. Međutim, Petric smatra da problem nije toliko u količini gradnje koliko u načinu na koji se grad razvijao tijekom posljednjih desetljeća.
- Svi danas govore da se Zagreb pregradio, ali s druge strane, Zagreb ima još jako puno prostora na kojem se može graditi. Stvar je u tome da postoji Generalni urbanistički plan koji, i u starom i u novom dokumentu, predviđa određenu infrastrukturu koju je potrebno razviti. Mislim da je u suštini problem što se privatne i javne investicije nisu međusobno pratile, rekao je Petric.
Prema njegovom mišljenju, dio današnjih prometnih problema mogao se izbjeći da su realizirani infrastrukturni projekti koji su već godinama predviđeni gradskim prostornim planovima.
- Imate niz koridora koji su ucrtani u GUP-u. Jarunski most, Šarengradska, spajanje Sarajevske ceste s obilaznicom... Samo da su se te stvari izvele, mi bismo danas puno drukčije koristili grad i ne bismo imali tolike glavobolje zbog prometnih gužvi, objasnio je Petric.
Ističe kako Zagreb, unatoč dojmu prekomjerne izgrađenosti, zapravo ima relativno malu gustoću izgradnje. Problem vidi u velikim prostorima koji su ostali nedovoljno iskorišteni, iako se nalaze na atraktivnim gradskim lokacijama.
- Zagreb generalno ima jako malu gustoću. Ima previše teritorija, a premalo izgradnje. Odnosno, ima previše urbanog tkiva koje je preskočeno, rekao je.
Autor jedne od najupečatljivijih novih zgrada u Zagrebu: ‘Pravi luksuz je prostor’
Arhitekt Krešimir Petric otkrio nam je što danas smatra pravim luksuzom i zašto prostor postaje najvrjedniji.
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Kao primjere prostora koji pokazuju koliko Zagreb još ima potencijala za razvoj, Petric je izdvojio nekoliko gradskih područja. Među njima su Trnje, dijelovi Trešnjevke te nekadašnji industrijski kompleks Gredelj, čija se budućnost godinama razmatra.
- Trnje, getoizirana Trešnjevka, Gredelj... Zona Gredelja sada se pretvorila u nekakav parking, dok se ne vidi što će biti s tim prostorom, i neki mali travnjak. Travnjak i parking, komentirao je Petric.
Upravo takvi prostori, smatra, pokazuju da pitanje budućeg razvoja Zagreba nije samo koliko će se novih zgrada izgraditi, nego i gdje će se graditi te hoće li taj razvoj pratiti odgovarajuća prometna i javna infrastruktura.
Osim o urbanističkim izazovima Zagreba, s Petricem smo razgovarali i o konkretnim projektima njegova arhitektonskog studija 53C. Najviše pozornosti posvetili smo Avenue V, velikoj stambeno-poslovnoj zgradi na križanju Vukovarske i Strojarske ulice, čija je izgradnja u završnoj fazi.
Riječ je o projektu koji se svojim dimenzijama i karakterističnom staklenom fasadom već ističe u ovom dijelu Zagreba. S Petricem smo razgovarali o arhitektonskoj ideji, izazovima projektiranja, ali i važnosti zajedničkih prostora koji bi stanarima trebali pružiti dodatnu kvalitetu svakodnevnog života. Dotaknuli smo se i novogradnje na križanju Zvonimirove i Heinzelove ulice, još jednog projekta koji pokazuje kako se pojedine zagrebačke lokacije postupno mijenjaju.
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