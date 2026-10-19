Raskopavanje ulice iznad jedine podsljemenske tramvajske trase, cijeli postupak se jako oduljio

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19. listopad 2026.
Jedina podsljemenska tramvajska pruga prolazi 'ispod' popularne ulice Gračansko dolje. Radovi su najavljeni prije više od godinu dana, tek sad kreću.
Gračansko dolje kultna je ulica po tome što se nalazi iznad jedine podsljemenske tramvajske pruge. Prugom prolazi linija broj 15 od 1986. godine, a sama ulica dobiva na važnosti nakon izgradnje pruge 1950. godine, kada je u promet puštena ZET-ova podsljemenska linija Mihaljevac – Dolje.
Dok se naselje Gračani naseljava puno prije, prema izvorima još u srednjem vijeku, ulica Gračansko dolje u današnjem se obliku jasnije profilira nakon te 'prijelomne' 1950. godine. Ipak, u svojem dosadašnjem obliku, u duljini od oko 800 metara, bila je dvosmjerna, zbog čega nije imala nogostup, a problem je bila i neodgovarajuće riješena odvodnja. Zbog tih razloga sada će se rekonstruirati, a više od godinu dana za posao je konačno dobiven izvođač.
Više od godinu dana nakon otvaranja postupka za rekonstrukciju ulice Gračansko dolje u Zagrebu, poznata ulica na nižim obroncima Medvednice kreće u rekonstrukciju. Kultna među Gračanima, ulica je najpoznatija po tramvajskoj liniji koja od polovice 20. stoljeća povezuje okretište Mihaljevac i posljednju stanicu 'Dolje'. No, nije bila u odgovarajućem stanju za korisnike.
Na zahtjev stanovnika rekonstrukcijom ulica postaje jednosmjerna za promet i prikladna za pješake, a dobit će i odgovarajuću odvodnju. Radovi će trajati više mjeseci.
Rekonstrukciju ulice za 593.550 eura izvest će tvrtka GKT-Gradin, odabrana postupkom u sustavu javne nabave, kojoj je ugovor dodijeljen 22. kolovoza ove godine - gotovo točno godinu dana (u dan) od otvaranja postupka javne nabave. Obavijest o javnoj nabavi pojavila se tek sada, a ovo je drugi odabrani ponuditelj, nakon što je prethodna odluka poništena.
Naime, 12. studenoga donesena je prva odluka o izvođaču planirane rekonstrukcije. Tada je za radove odabrana tvrtka Kolektor Zagreb. Ta je tvrtka ocijenjena kao 'optimalna' među četiri pristigle ponude, ali je odabir naknadno poništen.
Ponuda ponuditelja Kolektor Zagreb na kraju je ipak odbijena prema obrazloženju iz točke 10. Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, kako stoji u obrazloženju novog odabira, a odbijena je i tvrtka Kodeks-Graditeljstvo. S druge strane, ponuda tvrtke GKT-Gradin ocijenjena je kao 'u potpunosti sukladna uvjetima i zahtjevima propisanim dokumentacijom o nabavi te je kao takva valjana i po kriteriju najpovoljnije ponude ocijenjena brojem bodova 100,00 od 100,00'.
Odabrani ponuditelj, s kojim je u kolovozu konačno i ugovoren posao, a koji je odabran krajem srpnja, za završetak rekonstrukcije ima oko pet mjeseci.
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Promjenu su podržali i stanovnici u anketi provedenoj u studenome 2023. u Facebook grupi Zakaj volim Podsljeme. Od 114 sudionika njih 94 bilo je za uvođenje jednosmjernog prometa, dok ih je 20 bilo protiv. Procijenjena vrijednost radova bila je 700.000 eura tako da će se radovi izvesti za manje, a rekonstrukcija bi mogla potrajati oko pet mjeseci.
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