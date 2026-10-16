Nova važna zgrada na zapadu Zagreba: Radovi procijenjeni na 18 milijuna, imat će 'štit' od prometnica

Nakon izdavanja građevinske dozvole za novi objekt Doma zdravlja Zapad-Zagreb za više od 20.000 pacijenata, otvorena je i nabava za izvođača radova. Rok za dostavu ponuda za izgradnju, vrijednog oko 18 milijuna eura ostaje otvoren do polovice studenoga, a detaljni zahtjevi za novu građevinu navedeni su u predmetu javne nabave. Znamo da će se izgraditi prerađeno idejno rješenje iz 2019. godine.

Vizualna zaštita od cesta

Kako piše u dokumentaciji, odabrani izvođač izvodit će radove prema odabranom arhitektonskom rješenju, što uključuje građevinsko-obrtničke i instalaterske radove potrebne za dovršetak i stavljanje građevine u funkciju. Objekt bi imao armiranobetonsku konstrukciju, na kojoj bi se izvodili građevinsko-obrtnički radovi, radovi na termotehničkim instalacijama, sustavu grijanja, hlađenja i ventilacije, ali i na vodovodu i odvodnji, elektroinstalacijama te sprinkler-bazenu.

Prema krajobraznom elaboratu, vanjsko uređenje Doma zdravlja bit će usmjereno na stvaranje vizualnih barijera prema okolnim prometnicama, otvaranje vizura prema parku te uklapanje projektirane građevine u okolni prostor. Pješačke komunikacije pratile bi linije projektirane zgrade te bi činile logične komunikacijske smjerove kretanja korisnika prostora.

Predviđeno je priključivanje na postojeću komunalnu infrastrukturu, uz obvezu izvođenja svih potrebnih priključaka i usklađivanja s uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, navedeno je u javnoj nabavi.

Odobrena je dozvola | Foto: Snimka zaslona, ISPU

Nova ambulanta Špansko prema ideji iz 2019. | foto: DAZ

Odobren zahtjev za dozvolu

Projekt se izvodi sukladno glavnom projektu iz ožujka 2025. godine, izdanoj građevinskoj dozvoli te svim važećim zakonima, pravilnicima i propisima, prema projektnoj dokumentaciji koju su izradili Bodrožić, Rališ i prijatelji. U Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) vidimo da je na parceli nešto južnije od postojećeg objekta Doma zdravlja zahtjev za novu zdravstvenu ustanovu odobren još u svibnju 2025. godine.

Objekt bi imao jednu podzemnu i tri nadzemne etaže, a ukupna građevinska bruto površina građevine iznosila bi približno 5.830 četvornih metara, od čega bi se podzemni dio prostirao na oko 1.150 četvornih metara, dok bi nadzemni dio zauzimao oko 4.650 četvornih metara.

U prizemlju su predviđeni glavni ulazi i javni sadržaji, dok su na višim etažama smještene ordinacije, čekaonice i prateći javni sadržaji. Projektom je predviđeno povezivanje objekta s okolnim pješačkim koridorima i parkovnim površinama kroz natkrivene trijemove i uređene pristupe.

Promjena 'prvog' rješenja

A kako su nam u rujnu pojasnili iz Grada Zagreba, idejno rješenje iz 2019. godine trebalo je prilagoditi zbog cijene i tehničkih uvjeta. Podsjećamo da je ideju izradila grupa autora Siniša Bodrožić, Domagoj Ciglar i Ivan Rališ. Osmislili su pravokutni volumen s centralnim atrijem i organizacijom prostora koja omogućava 'funkcionalno odvajanje javnih, komunikacijskih i medicinskih sadržaja'.

Kako su pojasnili iz Grada Zagreba, u odnosu na prvotno idejno rješenje 'u cilju prilagođavanja zakonskoj regulativi i tehničkim zahtjevima i uvjetima za realizaciju projekta, kao i zbog optimizacije troškova gradnje, došlo je do izmjena pojedinih oblikovnih elemenata pročelja objekta', zbog čega se prvotni renderi razlikuju od onih novijeg datuma. Istaknuli su da je zadržana struktura prvonagrađenog idejnog rješenja.