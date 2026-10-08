Kreće 'šminkanje' Kranjče: Naručuje se top oprema za svlačionice i VAR sobu, a na popisu je i bar

Kreće opremanje novog stadiona Kranjčevićeva 'teškog' nešto manje od 40 milijuna eura. Naručuje se namještaj za više prostorija, poznata je i cijena.

Garderobni ormarići i kutni spojevi ormarića, stol s koševima za dresove, ali i barski stol, šank, pult za hostese i drugi namještaj naručuju se u okviru opremanja novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici, u Zagrebu. Podsjetimo, građevinski radovi na stadionu trebali bi završiti do ožujka iduće godine, ali stadion još neće biti spreman za korištenje. Cijeli nogometni kompleks trebat će opremiti i urediti kako bi svaki prostor postao funkcionalan. U javnoj nabavi nazire se početak procesa namještanja, a procijenjena vrijednost je nešto manje od 800 tisuća eura.

Kreće naručivanje namještaja

Kako piše u sustavu javne nabave, u opisu novog nadmetanja, programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2026. godini predviđena su sredstva za rekonstrukciju stadiona Kranjčevićeva. Budući da radovi rekonstrukcije stadiona odnosno izgradnje traju od travnja 2025 i za nešto manje od 40 milijuna eura ih izvodi tvrtka Strabag, provodi se otvoreni postupak javne nabave za opremanje objekta raznim namještajem i opremom.

U javnom savjetovanju nalazi se postupak nabave za namještaj i opremanje raznih prostorija unutar kompleksa stadiona. Prema troškovniku, opremu i namještaj naručuje se za više prostorija, od ulaznog hola i ulaznih prostora, ali i za prostore zdravstvene i medicinske namjene, svlačionice, restoran te za VAR sobu i sobu za suce.

U nabavu ulazi i namještaj za uredske, konferencijske i radne prostore. Nabava je raznolika te uključuje namještaj od klasičnih uredskih stolaca do barskih šankova, garderobnih ormarića, do brojnih koševa za otpad, čitamo iz troškovnika.

Troškovnik za opremanje stadiona | Foto: EOJN, snimka zaslona

Od ormarića sa sjedalima do dekorativnih tegli

Konkretno, za novi stadion koji će za utakmice imati više od 11 tisuća sjedećih mjesta, s četiri natkrivene tribine, u ulaznom holu, u unutrašnjosti stadiona, imat će recepcijski pult s pet radnih mjesta i s mobilnim ladičarima, koševe za otpatke i papir te drugu pripadajuću opremu. Za prostorije zdravstvene i medicinske namjene, naručuju se pak medicinska stolica i dekorativne tegle s biljkama, dok se za svlačionice i prateće prostore planiraju različiti garderobni ormari, ormarići s integriranim sjedalima, klupe, stolice, stolovi, hladnjaci i druga nužna oprema.

U svlačionicama nogometnih ekipa po opremanju bi se našli garderobni ormarići s integriranim sjedalima, praktičnom rješenju koje spaja prostor za pohranu s funkcinalnim mjestom za presvlačenje i obuvanje, elektroničkim PIN bravicama, personalizacijskim pločama, ventilacijom i RGB LED rasvjetom, kao i modularni stolovi s četiri integrirana koša za prikupljanje dresova, čitamo u javnoj nabavi. Za svlačionice se predviđa i naručivanje velikih garderobnih ormara s klupama i sklopive stolice.

Planovi i za ugostiteljski dio

S druge strane, u uredskim, konferencijskim i radnim prostorima nabavljaju se ergonomske uredske stolice, ali i konferencijske stolice te radni stolovi. U prostoriji 0-028 predviđeni su dodatni stol za opremu i osvježenje te garderobna klupa. Za restoranski dio namjerava se naručiti barske stolce namijenjene ugostiteljskom prostoru. Za ugostiteljski prostor naručuju se i bar odnosno šank.

Dok se ne zna koliko bi svaki pojedini dio opreme ili namještaja mogao koštati, procjenjuje se da bi cijela nabava mogla doseći vrijednost od 780 tisuća eura. Koliko će stvarno koštati oprema pokazat će troškovnik nabave nakon sklapanja ugovora s odabranim izvođačem.

Za javnu nabavu predviđa se dostavljanje ponuda do 13. listopada ove godine. Inače, u poodmakloj fazi su radovi na stadionu koji bi službeno trebali završiti 1. veljače ove godine. Završetak izgradnje planiran je krajem ove godine, dok je navedeni datum predviđen za završetak svih ugovornih obveza. Znamo, završetak ovog stadiona preduvjet je za početak rušenja i izgradnje novog Maksimira.