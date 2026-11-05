Propao natječaj za mega projekt! Umjesto tvornice htjeli graditi trgovački centar, ali posao nije htio nitko

Ruši se kultna tvornica, a umjesto nje grade novi trgovački centar i stanovi
14:46 631 d 14.02.2025
05. studeni 2026.
Prenamjena prostora stare tvornice obuhvaća građevine na oko 4.900 kvadrata, a trebala je započeti njihovim rušenjem.
Neslavno je propao natječaj za veliki projekt revitalizacije stare industrijske baštine na Jadranu. Grad Trilj zaključio je javni poziv za izgradnju poslovno-trgovačkih zgrada na prostoru Gradskog centra Trilj, odnosno bivše tvornice Cetinke. Nadmetanje za izvođača radova procijenjene vrijednosti od čak 7.311.626,20 eura otvoreno je 3. rujna, a do isteka roka nije zaprimljena niti jedna ponuda.
Mogući razlozi neuspjeha natječaja kriju se u visokoj vrijednosti i složenosti projekta, ali i u potencijalnom nesrazmjeru između procijenjene vrijednosti radova i stvarnih tržišnih cijena građevinskih usluga i materijala. Dodatno, potencijalna prepreka mogao je za građevinsku operativu biti i koncept javnog-privatnog partnerstva.
Ipak, bez očitovanja potencijalnih izvođača teško je utvrditi stvarne razloge potpunog izostanka interesa. No, jedno je sigurno, veliki građevinski pothvat koji je trebao znači vjetar u leđa ovoga kraja napravio je veliki korak u natrag.
Ruši se kultna tvornica, a umjesto nje grade novi trgovački centar i stanovi
14:46 631 d 14.02.2025
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Iz dokumentacije se vidi kako ovaj projekt nije zamišljen samo kao još jedan trgovački kompleks. Kao i da Grad prema projektnom zadatku ne ulaže vlastiti novac u gradnju. Privatni investitor treba financirati rušenje, projektiranje, komunalno opremanje, izgradnju i uređenje okoliša. Zauzvrat mu nakon završetka pripadaju prizemlja dviju zgrada, ukupno oko 2.183 četvorna metra poslovnih prostora, te zakonski minimum parkirališnih mjesta.
Gradu ostaju prvi katovi, odnosno oko 1.925 četvornih metara, kao i zelene i prometne površine te parkirališta iznad minimuma. U ovom kontekstu važan je i sadržaj koji Grad pri tomu dobiva. U zgradi B na katu je predviđeno oko 724 četvorna metra za start-up sadržaje i dvoranu, uz približno 147 četvornih metara skladišta. Dok zgrada C donosi još oko 1.054 četvorna metra start-up prostora.
Dodatno, projekti ima i širi urbanistički značaj. Riječ je o prenamjeni prostora nekadašnje tvornice, gdje sadašnje građevine zauzimaju oko 4.900 četvornih metara, a projekt ne podrazumijeva samo dvije nove zgrade. Izgradit će se i prometnice, parkirališta, komunalna infrastruktura te urediti zelene površine, što znači da se zapravo uređuje čitava jedna gradska zona.
Iako se na prvi pogled projekt vrijedan više od sedam milijuna eura može činiti predimenzioniranim za grad s nešto više od osam tisuća stanovnika, ističe se kako njegova svrha nije samo trgovačka. Naime, prenamjenom nekadašnjeg industrijskog prostora Grad želi dobiti novi poslovni i poduzetnički centar, pri čemu bi gotovo dvije tisuće četvornih metara na katovima novih zgrada pripalo upravo Gradu.
Zahvat je planiran na prostoru nekadašnje tvornice Cetinka, čije postojeće građevine, ukupne tlocrtne površine oko 4.900 četvornih metara, prije početka nove gradnje treba srušiti i ukloniti. Obuhvat se nalazi na katastarskim česticama 2083/2 i 2082/1 te dijelovima još pet čestica u katastarskoj općini Košute.
Na tom prostoru predviđena je izgradnja dviju poslovno-trgovačkih zgrada, označenih kao zgrade B i C, obje katnosti P+1. Svaka bi trebala imati približne vanjske gabarite 53 puta 14,8 metara, dok bi njihova ukupna građevinska bruto površina trebala iznositi oko 4.325 četvornih metara. Zgrada B je planirana s površinom od 1.626,57 četvornih metara GBP-a, a veća zgrada C na ukupno 2.698,93 četvorna metra. Uz same objekte projekt obuhvaća pristupne i interne prometnice, parkirališta, komunalnu infrastrukturu te uređenje zelenih i krajobraznih površina.
Namjena dviju etaža jasno je podijeljena, pri čemu je prizemlje prvenstveno namijenjeno poslovnim i trgovačkim sadržajima, dok su katovi predviđeni za prostore kojima će raspolagati Grad Trilj.
U zgradi B investitoru je namijenjeno 691,48 četvornih metara poslovnog prostora u prizemlju, dok je na prvom katu predviđeno 146,52 četvorna metra skladišta trgovine te 723,72 četvorna metra za start-up sadržaje i dvoranu. U zgradi C poslovni prostori u prizemlju zauzimaju 1.491,22 četvorna metra, a na prvom katu predviđeno je 1.054,49 četvornih metara start-up prostora. Vertikalne komunikacije, odnosno stubišta, dizala i ulazni prostori, tretirat će se kao zajednički dijelovi zgrada.
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