Kreće sanacija ceste kod Dubrovnika s kritičnim zavojem, posao dobili lokalci, gradit će 3 potporna zida

Općina Župa dubrovačka zatvorila je natječaj za realizaciju dugo očekivanog infrastrukturnog projekta, procijenjene vrijednosti od 120 tisuća eura. Riječ je o sanaciji potpornih zidova i Puta Josipa Lučića, prometnice koja ima značajnu ulogu u lokalnoj povezanosti područja Mandaljene, Petrače i Buića. Posao će obaviti tvrtka Gradnja Plus iz Mokošice koja je dostavila najpovoljniju ponudu u iznosu od 102.945 eura bez PDV-a, odnosno 128.681,25 eura s PDV-om.

Drugu najnižu ponudu dostavila je tvrtka Atis Dubrovnik, u iznosu od 109.120,00 eura bez PDV-a, odnosno 136.400,00 eura s PDV-om. Zajednica ponuditelja Dubrovnik ceste i Miletić iz Konavala ponudila je pak 110.325,75 eura bez PDV-a, odnosno 137.907,19 eura s PDV-om. Dok je najvišu ponudu dostavila je tvrtka Klin iz Podstrane, u iznosu od 119.000,00 eura bez PDV-a, odnosno 148.750,00 eura s PDV-om.

Prema planu vezanom uz objavu natječaja gradilište bi trebalo biti otvoreno 16. studenog ove godine. No, na to se može računati tek nakon isteka žalbenog roka. Jednom kada radovi krenu sve bi trebalo biti gotovo unutar 90 dana.

Važna poveznica

Prema glavnom projektu, radovi će obuhvatiti proširenje nepreglednog zavoja, izgradnju triju armiranobetonskih potpornih zidova, uređenje nogostupa i obnovu kolničke konstrukcije. Područje zahvata obuhvaća dionicu dugu svega 66,46 metara, no projektna dokumentacija otkriva da je upravo taj dio prometnice posebno problematičan. Naime, put Josipa Lučića povezuje središnji dio Mandaljene sa županijskom cestom koja prolazi kroz Gornja sela, a postojeća cesta na pojedinim mjestima ne omogućuje sigurno mimoilaženje vozila.

Glavni projekt izradila je dubrovačka tvrtka Traser u rujnu 2026. godine, a zahvat obuhvaća zemljište u katastarskim općinama Buići i Petrača. Posebno je zanimljivo da se planirana sanacija temelji na širem idejnom rješenju rekonstrukcije cijele Ulice Josipa Lučića, izrađenom još 2021. godine. Ono obuhvaća potez od crkve u Mandaljeni do križanja s Ulicom Andra Sambraila.

Kako se navodi u glavnom projektu, zbog nemogućnosti realizacije cjelokupnog zahvata Općina je odlučila postupno rješavati najproblematičnije dijelove prometnice. Sadašnja dionica jedna je od njih. Puta Josipa Lučića | foto: screen shot EOJN

Postojeće stanje

Prema projektnoj dokumentaciji, postojeća ulica je dvosmjerna, ali njezina širina nije ujednačena. Kolnik je širok između 3,5 i pet metara, a uz prometnicu nema nogostupa. Poseban problem predstavlja nepregledni horizontalni zavoj radijusa svega 14 metara, bez prijelaznih krivina.

Upravo je taj zavoj prepoznat kao najkritičnija točka planiranog zahvata. Kako se navodi u glavnom projektu, na tom dijelu nije osigurano mimoilaženje vozila. Dodatnu zahtjevnost predstavljaju nagibi prometnice. Uzdužni nagib kreće se od četiri do devet posto, dok poprečni doseže sedam posto.

Uz sjeverni rub prometnice nalazi se niski kameni suhozid koji se proteže do kraja zavoja, dok je na južnoj strani, u bankini, smješten stup javne rasvjete. Na predmetnoj dionici nema ni zatvorenog sustava oborinske odvodnje, pa se kišnica preko bankine slijeva prema obližnjem potoku.

Projektanti su stoga predvidjeli proširenje prometnice upravo na najproblematičnijem dijelu zavoja. Postojeći kameni suhozid uklonit će se i zamijeniti novim armiranobetonskim zidom, pomaknutim približno jedan metar prema susjednoj privatnoj parceli. Novi zavoj imat će radijus od 18 metara i prijelazne krivine duljine po deset metara. Puta Josipa Lučića | foto: screen shot EOJN

Tri nova potporna zida

Jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta bit će izgradnja novih potpornih konstrukcija. Predviđena su tri armiranobetonska zida, svaki debljine 30 centimetara, ali različitih duljina i visina. Prvi zid bit će dug 21 metar, uz prosječnu visinu od 1,6 metara. Drugi će se protezati na 34 metra i imati prosječnu visinu od 1,8 metara, dok će treći biti dug 15 metara, uz prosječnu visinu od čak 2,6 metara. Ukupno je, dakle, predviđeno 70 metara potpornih zidova.

Njihova je uloga osigurati stabilnost terena i omogućiti proširenje prometnice te uređenje pješačke površine. S južne strane planira se izgradnja nogostupa širine 1,6 metara, koji će se oslanjati na armiranobetonsku konstrukciju.

Iza potpornih zidova izvest će se drenažni klin kako bi se spriječilo nakupljanje vode i razvoj hidrostatskog tlaka. Radovi će uključivati iskope, izvedbu temeljnih stopa, betoniranje zidova, postavljanje drenaže i zatrpavanje uz propisano zbijanje materijala.

Prema troškovniku, predviđeno je približno 400 kubičnih metara širokog iskopa, 160 kubičnih metara nasipa te po 40 kubičnih metara betona za temelje i zidove. Riječ je o količinama koje pokazuju da zahvat, unatoč relativno kratkoj dionici, podrazumijeva ozbiljne zemljane i konstruktivne radove. Puta Josipa Lučića | foto: screen shot EOJN

Novi asfalt i ograničenje brzine

Osim proširenja zavoja i gradnje zidova, projekt uključuje obnovu kolničke konstrukcije na cijeloj obuhvaćenoj dionici. Predviđena je izvedba novog asfaltnog kolnika s nosivim slojem od nevezanog kamenog materijala debljine najmanje 20 centimetara i bitumeniziranim asfaltnim slojem debljine šest centimetara.

Troškovnikom je obuhvaćeno asfaltiranje približno 400 četvornih metara površine. Prije toga uklonit će se postojeći asfalt, a teren će se pripremiti za novu kolničku konstrukciju. Zbog malog radijusa zavoja predviđeno je i ograničenje brzine na 30 kilometara na sat te postavljanje prometnog ogledala na njegovu najistaknutijem dijelu. Tako se želi poboljšati preglednost i smanjiti rizik od sudara vozila koja dolaze iz suprotnih smjerova.