Obnova Bauštelska reportaža: Grandiozna preobrazba tvornice cigareta, industrijsko nasljeđe uplovilo u 21. stoljeće

Bauštelska reportaža: Grandiozna preobrazba tvornice cigareta, industrijsko nasljeđe uplovilo u 21. stoljeće

Nina Šantek
Nina Šantek

18. listopad 2026.

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Bauštelska reportaža: Grandiozna preobrazba tvornice cigareta, industrijsko nasljeđe uplovilo u 21. stoljeće

Tvornica duhana Zagreb | Foto: Bauštela.hr

Duga prošlost Tvornice duhana Zagreb, 'ugašene' 2007., nije jedino vrijedno kod zgrade. Njen karakterističan nosivi sustav sačuvali su novi korisnici.

Tvornica duhana Zagreb u kojoj su se proizvodile duhanske prerađevine djelovala je čak 136 godina, od čega 124 godine u zgradi u današnjoj Klaićevoj ulici - od 1882. do 2006. godine. Kad je zgrada podignuta, taj dio grada izgledao je potpuno drugačije, na što ukazuje i činjenica da se ulica nekada zvala 'Tvornička', dok tek na prijelazu iz 1920-ih u 1930-te dobiva današnje ime.

Kroz dugo razdoblje u kojemu je u prostorijama carevao duhan, objekt se mijenjao, te je u jednom trenutku i dograđen. Danas, nakon preinaka u isto vrijeme mu se vraća stari sjaj, ali i postaje nešto sasvim drugačije, jer na mjesto cigareta dolaze vrijedne povijesne umjetnine.

Nekadašnja Tvornica duhana Zagreb, naime, bit će sjedište svih 12 dosad raštrkanih odjela Hrvatskog restauratorskog zavoda. Svježe oličenim hodnicima koji čekaju namještaj provela nas je pomoćnica ravnatelja Zavoda, Ana Škevin Mikulandra, diplomirana inženjerka arhitekture.

Tvornica duhana Zagreb | Foto: Bauštela.hr

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