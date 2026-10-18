Bauštelska reportaža: Grandiozna preobrazba tvornice cigareta, industrijsko nasljeđe uplovilo u 21. stoljeće

Tvornica duhana Zagreb u kojoj su se proizvodile duhanske prerađevine djelovala je čak 136 godina, od čega 124 godine u zgradi u današnjoj Klaićevoj ulici - od 1882. do 2006. godine. Kad je zgrada podignuta, taj dio grada izgledao je potpuno drugačije, na što ukazuje i činjenica da se ulica nekada zvala 'Tvornička', dok tek na prijelazu iz 1920-ih u 1930-te dobiva današnje ime.

Kroz dugo razdoblje u kojemu je u prostorijama carevao duhan, objekt se mijenjao, te je u jednom trenutku i dograđen. Danas, nakon preinaka u isto vrijeme mu se vraća stari sjaj, ali i postaje nešto sasvim drugačije, jer na mjesto cigareta dolaze vrijedne povijesne umjetnine.