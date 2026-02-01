Zadar ima novu poslovnu zgradu: Jedinstven 3u1 koncept sa smještajem za radnike

Zgrada tvrtke Tehma u Zadru predstavlja primjer moderne višenamjenske arhitekture koja objedinjuje rad, logistiku i smještaj zaposlenika. Riječ je o projektu tvrtke Mažer arhitektura koji naglašava racionalnost, funkcionalnost i optimizaciju prostora. Prednji dio zgrade otvoren je poslovnim i javnim sadržajima, dok stražnji plato osigurava učinkovitu logistiku. Uz dodatak da je kat posvećen smještaju zaposlenika, s prostranim spavaonicama i zajedničkim prostorima za odmor i druženje. S arhitekticom Irenom Mažer Hranuelli prošli smo zanimljiv koncept zgrade, te razgovarali o stvaranju funkcionalnih i učinkovitih radnih ‘eko-sustava’.

Zadar je dobio novu poslovnu zgradu koja objedinjuje uredske, servisne i smještajne sadržaje u jedinstvenom volumenu. Riječ je o objektu građevinske tvrtke Tehma smještenom u Ulici Grgura Budislavića.

Projekt potpisuje arhitektonska tvrtka Mažer arhitektura, na čelu s autoricom Irenom Mažer Hranuelli kao glavnom projektanticom i Zvonimirom Marčićem kao koautorom. Investicija je vrijedna tri milijuna eura, a građevina se prostire se na bruto površini od 1.175 četvornih metara.

S arhitekticom Mažer Hranuelli prošli smo zanimljiv koncept zgrade, te razgovarali o stvaranju funkcionalnih i učinkovitih radnih ‘eko-sustava’.

Funkcionalna zonacija

Poslovna zgrada građevinske tvrtke Tehma smještena je uz ulicu koja razdvaja dvije različite urbane strukture, naselje obiteljskih kuća s jedne strane i zonu malog poduzetništva s druge. Ta jasna prostorna granica bila je polazište za projektiranje višenamjenske građevine koja u jedinstvenom volumenu objedinjuje poslovne, logističke i smještajne sadržaje, odgovarajući istodobno na potrebe tvrtke i zaposlenika.

– Prostorna dispozicija temelji se na jasnoj zonaciji programa, uz njihovu međusobnu povezanost i preklapanje. Poslovna, skladišna i rezidencijalna zona organizirane su kao međusobno autonomni, ali funkcionalno isprepleteni segmenti. Točka njihova susreta smještena je u predavaonici i zajedničkim prostorima, gdje se susreću rad, edukacija i svakodnevni boravak. Na taj način u jednoj građevini koncentrirane su sve funkcije potrebne maloj građevinskoj tvrtki, čime se formira kompaktan i učinkovit radni ekosustav, objašnjava autorica projekta, Irena Mažer Hranuelli.

Dodaje, prema uličnoj fronti zgrada se otvara poslovnim prostorima tvrtke te dodatnim sadržajima namijenjenima vanjskim korisnicima, čime se formira aktivna i čitljiva javna fasada. Stražnji dio parcele organiziran je pak kao veliki manipulativni plato za vozila, strojeve i materijal, osiguravajući učinkovitu logistiku i odvojene servisne pristupe.

Prostor prilagođen zaposlenicima

U prizemlju su smješteni uredski prostori, recepcija, kantina, predavaonica za edukaciju zaposlenika za različite poslove u građevinskoj djelatnosti, radionica te prateći servisni sadržaji. Uz skladišni dio organizirane su garderobe za zaposlenike i njihovu radnu opremu, gdje se radna odjeća i oprema odlažu prije odlaska u smještajne prostore, čime se jasno razdvaja radna i boravišna zona te naglašava briga za higijenske, organizacijske i socijalne aspekte rada.

Na katu se nalazi smještaj za zaposlenike, osmišljen kao mirnija zona boravka s nizom spavaonica te zajedničkim prostorima za kuhanje i dnevnim boravkom koji objedinjuje blagovaonicu i prostor za odmor i druženje. Smještajne jedinice i zajednički prostori projektirani su s ciljem stvaranja ugodnog, urednog i humanog okruženja, prilagođenog suvremenim uvjetima mobilne radne snage i kolektivnog boravka.

– Projekt vođen je težnjom prema čistoj racionalnosti, funkcionalnosti i optimizaciji izvedbe. Svi korišteni materijali i prostorni elementi odabrani su prema kriterijima ekonomičnosti, trajnosti i jednostavnosti izvedbe, a prostorna organizacija maksimizira iskorištenost volumena i površine, kaže arhitektica.

Konstrukcija, materijali i arhitektonska artikulacija

Ističe i kako je zgrada projektirana kao prefabricirana armiranobetonska konstrukcija s troslojnim prefabriciranim fasadnim panelima, što omogućuje kontroliranu kvalitetu, preciznost i ekonomičnost gradnje. Sve u skladu s načelom da forma slijedi funkciju, raster pročelja i materijalna artikulacija izravno proizlaze iz unutarnje organizacije prostora.

– Na pročelju se ostvaruje suptilna igra tekstura bijelog betona, kroz izmjenu glatkih i reljefno profiliranih površina koje stvaraju sjene i mijenjaju vizualnu percepciju zgrade tijekom dana. Unutar stroge funkcionalne i ekonomske logike, dopuštena je umjerena arhitektonska artikulacija volumena i tekstura, čime se zgrada diskretno izdvaja iz tipologije anonimnih industrijskih hala i dobiva identitet unutar radnog pejzaža zone, zaključuje Mažer Hranuelli.