Dva nebodera opasno prkose gravitaciji: Nagnuti tornjevi spojeni nebeskim mostom totalno izvan okvira

Stambeni neboderi odavno nisu samo visoke građevine s velikim brojem stanova. Suvremena arhitektura sve češće istražuje kako ih pretvoriti u prepoznatljive gradske simbole, ali i prostore koji povezuju stanare s umjetnošću i lokalnom zajednicom. Upravo takav pristup stoji iza projekta Museum House u američkom Seattleu, gdje su dva stambena tornja zamišljena kao jedinstveno arhitektonsko i umjetničko djelo.

Projekt je usko povezan sa susjednim Muzejom umjetnosti Frye, čija je umjetnička zbirka poslužila kao jedno od glavnih polazišta za oblikovanje zgrada. Umjesto klasičnog luksuznog stambenog kompleksa, investitor je želio stvoriti prostor koji će nastaviti umjetničku tradiciju muzeja i proširiti je na okolni gradski prostor.

Arhitektonski koncept ekipe iz studia Perkins&Will temelji se na ideji Gesamtkunstwerka, odnosno cjelovitog umjetničkog djela u kojem arhitektura, umjetnost, dizajn i svakodnevni život čine nerazdvojnu cjelinu. Takav pristup vidljiv je u gotovo svakom elementu projekta, od neobične konstrukcije tornjeva do pročelja koje mijenja izgled ovisno o aktivnostima stanara.

Nagnuti tornjevi

Jedan od najupečatljivijih elemenata projekta svakako je oblik samih tornjeva. Za razliku od uobičajenih vertikalnih nebodera, dvije građevine naginju se u suprotnim smjerovima, stvarajući dojam kao da se međusobno udaljavaju. Ipak, njihova povezanost ostaje naglašena zahvaljujući zategnutim čeličnim kabelima i velikom mostu koji ih spaja visoko iznad tla. Upravo taj kontrast između razdvajanja i povezivanja čini temelj arhitektonskog koncepta koji autori nazivaju 'kreativnom napetošću'.

Most pritom nije zamišljen samo kao komunikacijska veza između dviju zgrada. Njegova unutrašnjost oblikovana je tako da stvara dojam transparentnosti i gotovo potpunog bestežinskog stanja. Stanari se tako kreću kroz prostor koji djeluje kao da lebdi iznad grada, okružen pogledima na urbani krajolik Seattlea.

Osim vizualnog dojma, most ima i važnu simboličku ulogu. Predstavlja ravnotežu između suprotstavljenih sila, odnosno između odvojenosti i zajedništva, što se provlači kroz cjelokupno arhitektonsko rješenje. Museum House | foto: Kevin Scott / Perkins&Will / WAF

Interaktivno pročelje

Ako je konstrukcija tornjeva najdramatičniji dio projekta, njihovo pročelje svakako je najneobičniji. Umjesto klasične staklene ili metalne ovojnice, arhitekti su osmislili sustav pomičnih perforiranih panela koji zgradu pretvara u veliko interaktivno umjetničko platno. Uzorci na panelima inspirirani su povijesnom zbirkom Muzeja umjetnosti Frye, a posebnost sustava jest činjenica da stanari mogu pomicati pojedine panele i tako izravno utjecati na vanjski izgled zgrade.

Kako se paneli pomiču, dijelovi poznatih umjetničkih slika raspoređuju se po pročeljima tornjeva. Pojedini motivi pritom se razbijaju u apstraktne uzorke, a zatim ponovno spajaju u prepoznatljive cjeline. Rezultat je pročelje koje nikada ne izgleda potpuno jednako. Njegov izgled mijenja se tijekom dana, ovisno o položaju panela, svjetlosti i načinu na koji stanari koriste svoje prostore.

Zanimljivo je i kako se ovaj sustav doživljava iz unutrašnjosti stanova. Perforirani paneli propuštaju dnevnu svjetlost, stvarajući efekt osvijetljenog fotografskog negativa. Umjetnički motivi tako nisu vidljivi samo s ulice, nego postaju dio svakodnevnog ambijenta stambenih prostora.

Museum House | foto: Kevin Scott / Perkins&Will / WAF

Povezanost s muzejom

Veza s Muzejom umjetnosti Frye ne završava na umjetničkim motivima pročelja. Arhitekti su posebnu pozornost posvetili i uređenju prizemlja te okolnog javnog prostora kako bi se novi stambeni kompleks što prirodnije povezao sa svojim susjedom. U podnožju tornjeva predviđen je galerijski prostor vidljiv prolaznicima s ulice, čime umjetnost izlazi iz zatvorenih muzejskih prostora i postaje dio svakodnevnog života grada.

Prizemna šetnica nastavlja se prema muzeju s druge strane ulice, dok reflektirajući bazeni predstavljaju izravnu referencu na vodene elemente koji se nalaze u sklopu muzeja. Vanjski prostori za sjedenje, zelene površine i pažljivo oblikovane pješačke komunikacije dodatno naglašavaju javni karakter projekta.

Ideja je stvoriti prostor koji neće služiti isključivo stanarima, nego će poticati okupljanje, zadržavanje i interakciju s lokalnom zajednicom. Takvim pristupom granica između privatnog stambenog kompleksa i javnog gradskog prostora postaje manje izražena, a umjetnost preuzima ulogu njihove poveznice. Museum House | foto: Kevin Scott / Perkins&Will / WAF

Spoj tradicije i tehnologije

Jednako zanimljiv pristup primijenjen je i u oblikovanju unutrašnjih prostora. Za razliku od futurističkog vanjskog izgleda tornjeva, interijeri kombiniraju prirodne materijale i suvremena tehnološka rješenja. Drvo, kamen i obilje dnevnog svjetla stvaraju toplu atmosferu, dok visokotehnološki detalji predstavljaju svojevrsnu posvetu bogatoj zrakoplovnoj i svemirskoj industriji Seattlea.

Takva kombinacija nije slučajna. Autori su željeli povezati lokalnu tradiciju obrtništva i prirodnih materijala s tehnološkim inovacijama po kojima je ovaj američki grad poznat. Posebno mjesto u projektu zauzimaju zajednički prostori koji su, umjesto isključivog naglašavanja privatnosti, zamišljeni kao mjesta druženja i suradnje među stanarima.

Među njima su prostori za zajednički rad, knjižnice i dnevni boravci, dok je ulazno predvorje zamišljeno kao umjetnička galerija. Na višim etažama predviđene su krovne terase, prostori za rekreaciju i saloni s pogledima na grad. Na taj način umjetnost i arhitektura postaju dio svakodnevnog života, a zajednički sadržaji nadopunjuju privatne stambene prostore. Museum House | foto: Kevin Scott / Perkins&Will / WAF

Umjetnost svakodnevnog života

Museum House pokazuje kako stambena arhitektura može nadilaziti svoju osnovnu funkciju. Dva nagnuta tornja, most koji ih povezuje i promjenjivo pročelje nisu zamišljeni samo kao atraktivni vizualni elementi, nego kao dijelovi šire ideje o odnosu umjetnosti, arhitekture i zajednice.