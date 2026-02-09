Nekretnine Krenulo izvlaštenje posjeda u dvije BiH općine uz našu granicu: Morate doći osobno, tko se ne pojavi požalit će

Krenulo izvlaštenje posjeda u dvije BiH općine uz našu granicu: Morate doći osobno, tko se ne pojavi požalit će

Ivana Solar baustela.hr

09. veljača 2026.

bSvi oni koji imaju nekretnine na području Grada Čapljine i Grada Stoca pozvani su da se uključe u sporazumni postupak otkupa zemljišta za izgradnju Jadransko‑jonske autoceste, dionica Počitelj – Stolac. JP Autoceste FBiH pokreće ovaj postupak kako bi osigurale pravno i imovinsko‑pravno uređenje terena prije početka radova. Vlasnicima se nudi mogućnost da sami dogovore visinu naknade i uvjete prijenosa prava vlasništva, ali samo unutar 15 dana od objave javnog oglasa. Nakon toga moći će samo pristati na ono što im se ponudi.

jug BiH i RH

jug BiH i RH | foto: screenn shot satellite world map

Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH objavilo je Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina, s ciljem pokretanja procesa otkupa zemljišta za izgradnju Jadransko‑jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj – Stolac. Oglas je objavljen 3. veljače 2026. godine na službenoj internet stranici tvrtke, a označava početak provođenja zakonski uređenog postupka pribavljanja nekretnina potrebnih za izgradnju ovog strateški važnog infrastrukturnog projekta.

Dva velika područja

Prema navedenom u oglasu, ova aktivnost provodi se na temelju Zakona o eksproprijaciji FBiH i Zakona o upravnom postupku, uz prethodnu Odluku Vlade Federacije BiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste, donesenu 19. studenoga 2024. godine.

Definirano područje obuhvaćeno postupkom jasno je definirano, stoga su pozvani vlasnici nekretnina koji se nalaze na teritoriju Grada Čapljine i Grada Stoca da se uključe u sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva. Ta katastarska područja uključuju: Ševaš Njive, Počitelj, Domanovići, Hotanj i Opličići u Čapljini, te Prenj, Bjelojevići, Burmazi i Kruševo u Stocu.

trasa nove ceste

trasa nove ceste | foto: ilustracija AI / Chat GPT

Postupak sporazumnog rješavanja

JP Autoceste FBiH ističu da zainteresirani vlasnici nekretnina obuhvaćenih ovim javnim pozivom mogu doći u prostorije poduzeća u Mostaru i Sarajevu svakim radnim danom u periodu od 8 do 15.30 sati radi dogovora o sporazumnom rješavanju stjecanja prava vlasništva. Rok za ostvarenje takvog sporazuma u oglasu je određen 15 dana od dana objave oglasa u sredstvima informiranja.

Nakon što rok istekne, ako se vlasnici ne odazovu, slijedi postupak eksproprijacije pred nadležnim tijelom uprave sukladno zakonskim propisima. Ističe se kako je ovaj korak standardna je praksa u velikim infrastrukturnim projektima kako bi se osiguralo pravno i imovinsko‑pravno uređenje terena prije početka gradnje.

Značaj projekta

Pokretanje procesa sporazumnog pribavljanja nekretnina predstavlja ključnu prekretnicu u realizaciji Jadransko‑jonske autoceste, jedne od najvažnijih prometnih osovina planiranih kroz Bosnu i Hercegovinu. Ova autocesta, koja se na dionici Počitelj – Stolac gradi kao početna faza, trebala bi značajno unaprijediti cestovnu povezanost južnog dijela zemlje s koridorima prema Jadranskom i Jonskom moru.

Stručnjaci u sektoru infrastrukturnih projekata ističu da pravovremeno rješavanje imovinskih odnosa smanjuje rizik od kašnjenja u realizaciji radova te omogućava brži napredak u pripremama i izvođenju građevinskih aktivnosti. Uz to, navodi se, ovaj potez šalje signal investitorima da je Bosna i Hercegovina spremna provoditi velike projekte u skladu s europskim standardima upravljanja zemljištem i infrastrukturnog planiranja.

