Krenulo izvlaštenje posjeda u dvije BiH općine uz našu granicu: Morate doći osobno, tko se ne pojavi požalit će

bSvi oni koji imaju nekretnine na području Grada Čapljine i Grada Stoca pozvani su da se uključe u sporazumni postupak otkupa zemljišta za izgradnju Jadransko‑jonske autoceste, dionica Počitelj – Stolac. JP Autoceste FBiH pokreće ovaj postupak kako bi osigurale pravno i imovinsko‑pravno uređenje terena prije početka radova. Vlasnicima se nudi mogućnost da sami dogovore visinu naknade i uvjete prijenosa prava vlasništva, ali samo unutar 15 dana od objave javnog oglasa. Nakon toga moći će samo pristati na ono što im se ponudi.

Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH objavilo je Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina, s ciljem pokretanja procesa otkupa zemljišta za izgradnju Jadransko‑jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj – Stolac. Oglas je objavljen 3. veljače 2026. godine na službenoj internet stranici tvrtke, a označava početak provođenja zakonski uređenog postupka pribavljanja nekretnina potrebnih za izgradnju ovog strateški važnog infrastrukturnog projekta.

Dva velika područja

Prema navedenom u oglasu, ova aktivnost provodi se na temelju Zakona o eksproprijaciji FBiH i Zakona o upravnom postupku, uz prethodnu Odluku Vlade Federacije BiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste, donesenu 19. studenoga 2024. godine.

Definirano područje obuhvaćeno postupkom jasno je definirano, stoga su pozvani vlasnici nekretnina koji se nalaze na teritoriju Grada Čapljine i Grada Stoca da se uključe u sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva. Ta katastarska područja uključuju: Ševaš Njive, Počitelj, Domanovići, Hotanj i Opličići u Čapljini, te Prenj, Bjelojevići, Burmazi i Kruševo u Stocu.

Postupak sporazumnog rješavanja

JP Autoceste FBiH ističu da zainteresirani vlasnici nekretnina obuhvaćenih ovim javnim pozivom mogu doći u prostorije poduzeća u Mostaru i Sarajevu svakim radnim danom u periodu od 8 do 15.30 sati radi dogovora o sporazumnom rješavanju stjecanja prava vlasništva. Rok za ostvarenje takvog sporazuma u oglasu je određen 15 dana od dana objave oglasa u sredstvima informiranja.

Nakon što rok istekne, ako se vlasnici ne odazovu, slijedi postupak eksproprijacije pred nadležnim tijelom uprave sukladno zakonskim propisima. Ističe se kako je ovaj korak standardna je praksa u velikim infrastrukturnim projektima kako bi se osiguralo pravno i imovinsko‑pravno uređenje terena prije početka gradnje.

Značaj projekta

Pokretanje procesa sporazumnog pribavljanja nekretnina predstavlja ključnu prekretnicu u realizaciji Jadransko‑jonske autoceste, jedne od najvažnijih prometnih osovina planiranih kroz Bosnu i Hercegovinu. Ova autocesta, koja se na dionici Počitelj – Stolac gradi kao početna faza, trebala bi značajno unaprijediti cestovnu povezanost južnog dijela zemlje s koridorima prema Jadranskom i Jonskom moru.

Stručnjaci u sektoru infrastrukturnih projekata ističu da pravovremeno rješavanje imovinskih odnosa smanjuje rizik od kašnjenja u realizaciji radova te omogućava brži napredak u pripremama i izvođenju građevinskih aktivnosti. Uz to, navodi se, ovaj potez šalje signal investitorima da je Bosna i Hercegovina spremna provoditi velike projekte u skladu s europskim standardima upravljanja zemljištem i infrastrukturnog planiranja.