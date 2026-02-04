Tko se prvi javi, profitira: Zanimljive 3 prilike za poslovni najam u srcu Splita

Tehnološki park Split objavio je novi krug natječaja za najam komercijalnih prostora u jednom od najbrže rastućih poslovnih kompleksa u Dalmaciji. Na tržištu gdje je kvalitetan poslovni prostor sve teže pronaći, ova ponuda izdvaja se kombinacijom lokacije, infrastrukture i dugoročnog potencijala. Trgovina, restoran i dječji sadržaji sada se nude unutar zatvorenog, ali izrazito aktivnog poslovnog ekosustava.

Tehnološki park Split, jedno je od najznačajnijih poslovnih i tehnoloških središta na Jadranu, otvorio je treći krug javnog natječaja za dugotrajni zakup komercijalnih prostora unutar svoje poduzetničko-potporne infrastrukture. Riječ je o javnom pozivu namijenjenom poslovnim subjektima koji žele iskoristiti atraktivnu lokaciju i modernu infrastrukturu kompleksa za razvoj svojih komercijalnih i ugostiteljskih djelatnosti.

Natječaj se provodi u skladu s pravilnicima Razvojne agencije Split – RaST i odlukama Grada Splita. Prijave su otvorene od 4. veljače do 4. ožujka 2026. Sve prijave se moraju podnijeti isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, bilo osobno ili preporučenom poštom, sukladno uvjetima natječaja.

Dokumentacija s obrascima i detaljnim uvjetima dostupna je na službenim stranicama Tehnološkog parka Split. Uz dodatak kako zainteresirani mogu zatražiti i organizirani obilazak prostora uz prethodnu najavu.

Trgovina, restoran i ‘Kids Corner’

U ovom krugu natječaja ponuđena su tri ključna komercijalna prostora smještena unutar zgrade Tehnološkog parka. Svaki od njhi sa specifičnom namjenom i potencijalom za razvoj poslovanja.

Prvi prostor je trgovina površine 76 kvadrata koja se nalazi uz glavni ulaz zgrade. Idealna je za maloprodaju, izložbeni prostor ili specijaliziranu trgovinu u frekventnoj zoni.

Druga ponuda obuhvaća restoran s kuhinjom od preko 1.300 kvadrata. Smješten je u atriju prizemlja i prilagođen za gastronomske operacije srednjeg i velikog opsega.

Treći označeni prostor je ‘Kids Corner‘, površine od 411 kvadrata, s pripadajućim vanjskim prostorom za igru. Primarno je namijenjen poslovnim subjektima koji žele ponuditi obiteljske i dječje sadržaje unutar kompleksa.

Pozadina natječaja

Tehnološki park Split predstavlja jedan od najvećih poslovno-tehnoloških hubova u Hrvatskoj. Otvoren 2024. godine na lokaciji Dračevac, kompleks objedinjuje uredske prostore za startupe i MSP-ove, coworking zone, konferencijske dvorane i brojne prateće sadržaje, uključujući restorane, kafiće i trgovine. Cilj parka je stvaranje dinamičnog poslovnog okruženja koje potiče inovacije, umrežavanje i tržišnu ekspanziju domaćih i inozemnih poduzetnika.

Dok su uredski prostori za mikro, male i srednje poduzetnike uglavnom popunjeni, što potvrđuje veliku potražnju za tehnološkim kapacitetima Splita, natječaj za komercijalne prostore otvara novu dimenziju poslovnih prilika unutar kompleksa. Komercijalni najam ovdje nije samo logističko pitanje prostora, nego i strategija širenja usluga i sadržaja koje Tehnološki park nudi korisnicima i posjetiteljima.

Prilika za razvoj

Treba reći, natječaj koji upravo traje predstavlja zanimljivu priliku na splitskom tržištu nekretnina, osobito za investitore i poduzetnike iz sektora ugostiteljstva, trgovine i obiteljskih usluga. Lokacija i kontekst, unutar rastućeg tehnološkog i inovacijskog čvorišta, čine ovu ponudu atraktivnijom od tipičnih uličnih lokacija, jer kombinira poslovni promet s konstantnim priljevom korisnika parka, partnera i poslovnih posjetitelja.

Za razliku od klasičnih zakupnih natječaja, ovakav model integracije komercijalnih prostora u širi poslovni kontekst može značiti stabilniji promet i dužu vidljivost brenda, jer unutar kompleksa boravi veliki broj ljudi vezanih uz tehnološki i poslovni ekosustav.

Svakako, rok prijava do 4. ožujka daje potencijalnim zakupnicima dovoljno vremena za pripremu dokumentacije i poslovnih planova koji mogu istaknuti njihov potencijal u ovom konkurentnom okruženju.