Kreću subvencije za ugradnju dizala i obnovu pročelja: Dijeli se 10 milijuna eura, evo tko će imati prednost

Vlada je donijela odluku o usvajanju Programa ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade i Programa uređenja pročelja za postojeće zgrade. Riječ je o mjerama kojima se nastoji unaprijediti kvaliteta stanovanja u postojećim zgradama. U državnom proračunu za realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 2 milijuna eura u 2026. godini i 3 milijuna eura u 2027. godini po programu. Definirani su i kriteriji prema kojima će se ‘slagati’ lista prvenstva. Evo kako ostvariti pravo na subvenciju i kada kreću prvi natječaji.

Javni pozivi u okviru Programa ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade i Programa uređenja pročelja za postojeće zgrade objavljivat će se jednom godišnje, a prvi se očekuju već u ožujku 2026. godine. Detalje programa predstavio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

– Temelj za donošenje ova dva programa nalazi se u Nacionalnom planu stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine, koji smo donijeli prošlog ožujka, kao i u Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, kojim je predviđeno njihovo donošenje. Provedbom ovih programa doprinosimo ostvarivanju ciljeva Nacionalnog plana – omogućavanju održivog i kvalitetnog stanovanja našim sugrađanima, istaknuo je Bačić u svom uvodnom izlaganju.

Istaknuto je i kako se programima propisuju uvjeti i način sufinanciranja, osiguranje i isplata sredstava, rokovi izvođenja radova, te nadzor nad provedbom. Kao i postupak provedbe javnih poziva, sustav bodovanja, sadržaj prijava te utvrđivanje liste prvenstva, a primjenjuju se na postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade uz sufinanciranje iz državnog proračuna.

Program ugradnje dizala

Nedostatak dizala u zgradama znatno utječe na kvalitetu života osoba s invaliditetom, starijih osoba, osoba smanjene pokretljivosti i roditelja s malom djecom. Istodobno, ugradnja takvih uređaja predstavlja značajno financijsko opterećenje za suvlasnike, zbog čega se u praksi rijetko provodi. Ministar je istaknuo na sjednici Vlade da se procjenjuje da oko 15.000 višestambenih zgrada u Hrvatskoj može sudjelovati u ovome programu.

Uvjeti za sudjelovanje, pojasnio je ministar, su da zgrada mora imati najmanje tri kata ili da u njoj živi suvlasnik ili član kućanstva suvlasnika koji je osoba s invaliditetom s najmanje 80-postotnim tjelesnim oštećenjem na donjim ekstremitetima ili osoba III. ili IV. stupnja funkcionalnog oštećenja koje se odnosi na tjelesno oštećenje.

Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti isključivo zgrade s formiranom zajednicom suvlasnika, pri čemu suvlasnici fizičke osobe moraju imati većinski suvlasnički udio. Za prijavu je potrebno imati izrađen glavni projekt, osigurana financijska sredstva za vlastiti udio u troškovima i suglasnost natpolovične većine suvlasnika za ugradnju dizala.

Financiranje i lista prvenstva

Iz državnog proračuna sufinancirat će se jedna trećina ukupnih troškova ugradnje dizala. Uz napomenu kako u sufinanciranju mogu sudjelovati i jedinice lokalne samouprave, pri čemu će prednost imati one koje osiguraju veći udio sredstava.

Lista prvenstva utvrđivat će se na temelju transparentnog sustava bodovanja koji uključuje broj katova, broj osoba s invaliditetom i osoba starijih od 65 godina koje žive u zgradi, broj trudnica i male djece. Kao i stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave, njezin doprinos sufinanciranju, kao i cijenu ugradnje samog uređaja. Dodatni bodovi dodjeljuju se zgradama koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesne cjeline.

Istaknuto je i kako se zainteresirane jedinice lokalne samouprave koje planiraju sudjelovati u ovom Programu mogu javiti Ministarstvu najkasnije do 1. ožujka 2026. godine, kako bi se javni poziv mogao raspisati isti mjesec. U državnom proračunu za ovaj su Program planirana sredstva u iznosu od 2 milijuna eura u 2026. godini i 3 milijuna eura u 2027. godini.

Program uređenja pročelja

Program uređenja pročelja donesen je jer se pročelja zgrada pod kulturnom zaštitom često ne mogu obnavljati kroz programe energetske obnove ili zahtijevaju samo manje zahvate, poput sanacije oštećenja, uklanjanja grafita ili bojanja fasade.

Program se odnosi na zgrade koje su zaštićena kulturna dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina, uz uvjet da je izrađen glavni projekt uređenja pročelja i da uređenje pročelja nije sufinancirano po drugoj osnovi. Suvlasnici su obvezni donijeti odluku o uređenju pročelja natpolovičnom većinom i osigurati sredstva za vlastiti udio u financiranju.

Uzimajući u obzir visoke troškove takvih zahvata, uređenje pročelja sufinancirat će se bespovratnim sredstvima u jednakim udjelima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave (po jednu trećinu), dok će preostali dio osigurati zajednice suvlasnika.

Financiranje i lista prvenstva

Prilikom rangiranja prijava prednost će imati zgrade koje su pojedinačno kulturno dobro kategorije A, starije i teže oštećene zgrade, osobito one kod kojih postoji opasnost za sigurnost ljudi i imovine, kao i zgrade koje zahtijevaju izvođenje složenijih radova i zgradama koje imaju spomenička svojstva. Boduje se i doprinos energetskoj učinkovitosti, kao i indeks razvijenosti JLS-a na čijem području se zgrada nalazi.

Jedinice lokalne samouprave koje planiraju sudjelovati u Programu sufinanciranjem uređenja pročelja na svom području obvezne su najkasnije do 1. ožujka tekuće godine obavijestiti Ministarstvo o namjeri sudjelovanja i u obavijesti navesti ukupan iznos sredstava koji će osigurati. U državnom proračunu za ovaj su Program planirana sredstva u iznosu od 3 milijuna eura za 2026. godinu i 4 milijuna eura u 2027. godini.

Objava javnih poziva

Ministarstvo će za oba programa objaviti javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje, kojima će detaljno biti propisan postupak dodjele sredstava, način prijave, potrebna dokumentacija, rokovi, način objave rezultata te postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama za sufinanciranje nakon provedbe javnog poziva, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu.

Javni pozivi za sve zainteresirane zajednice suvlasnika očekuju se u ožujku 2026. godine. Programi su trajnog karaktera, a javni pozivi objavljivat će se jednom godišnje.