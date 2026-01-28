Sezona je u zraku, država se rješava 'poslovnjaka': Od zadarskog poluotoka do pulske rive

Bliži se sezona, a prazni poslovni prostori na Jadranu sve su više u fokusu onih koji žele zaradit pokretanjem posla u sezoni, ali i potencijalno izvan nje. To je prepoznala i država, pa u sklopu prvog ovogodišnjeg natječaja za zakup nekretnine nudi niz atraktivnih ‘poslovnjaka’ duž Jadrana, od Pule do Splita, a jedna je i u popularnom otočkom središtu. Očekivano, ove se nekretnine ne daju baš za bagatelu, ali početne cijene zakupa za koji slijedi licitacija su više nego primamljive u odnosu na tržišne. Izdvojili smo najbolji ‘ulov’.

Državne nekretnine objavile su novi natječaj za zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Republike Hrvatske, njih ukupno 25. U desetogodišnji najam tako daju poslovne prostore u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Puli, Novom Vinodolskom, Zadru, Splitu i na Braču, a natječaj je otvoren do 20. veljače 2026. do 12 sati. Pregledi prostora organizirani su između 9. i 13. veljače 2026. prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.

Najviše nekretnina u Zagrebu

Poslovni prostori za zakup u Zagrebu smješteni su u uličnim prizemljima druge i treće gradske zone. Površinom su od 13 do 60 četvornih metara, a iznosi početnih mjesečnih zakupnina su od 110,54 eura za mali prostor nadomak Ilice u ulici Nad lipom 4A do 514,59 eura za 47 kvadrata prostora na obližnjem Trgu Vladka Mačeka 2.

Preostale lokacije u Zagrebu su: Boškovićeva 3, Ozaljska 51, Poljana Zvonimira Dražića 3, Franje Petračića 28, Zvonimirova 6 i Stančićeva 11. Treba reći da u ponudi ima i trenutno najvruće robe na tržištu – garaža. I to dvije u Radauševoj, te po jedna u Božidarevićevoj i Gruškoj ulici, te ulici B. Magovca.

Kultna trgovina u Osijeku

U Osijeku se u zakup daje poslovni prostor nulte zone od 45 kvadrata i početne zakupnine od 343,40 eura. Smješten je nedaleko katedrale, u dvorišnom dijelu zgrade u Županijskoj 11. Riječ je o kultnom prostoru u kojemu je dugi niz godina djelovao Bagat, prodajni prostor šivaćeg pribor i materijala.

Nešto niže na križanju Županijske i Gundulićeve može se zakupiti prostor od 15,45 kvadrata s početnom zakupninom od 108,89 eura. Ovaj prostor se nudi u zakup nakon što je Gundulićeva ponovno otvorena za sav promet nakon dugotrajnih radova koji su u ovom djelu grada doslovno zablokirali bilo kakvu uslužnu djelatnost.

Treba reći da se u sklopu natječaja nudi i jedan poslovni prostor u prvoj zoni zakupa, u Karlovcu, na Trgu bana Petra Zrinskog 4. Prostor ima površinu od 116,71 četvornih metara, a početna cijena zakupa iznosi 348,53 eura.

Top lokacije u Puli, Splitu, Zadru

U zakup se daje i poslovni prostor u Puli na adresi Rivi 14 / Sv. Ivana 3. Obuhvaća prizemlje i galeriju, ukupne površine je 71,87 kvadrata s početnom vrijednosti mjesečne zakupnine od 1.563,43 eura. Nekretnina se nalazi prvi red do mora, a u svojoj posljednjoj aktivaciji bila je slastičarna.

U zakup se nude i poslovni prostori na još dvije atraktivne lokacije. Prvi u Splitu u Matoševoj 9 gdje je nekada bio frizerski salon. I ovdje je riječ o prizemnom prostoru s galerijom, a početna vrijednost zakupnine iznosi 1.314 eura.

Poslovni prostor nudi se i na zadarskom poluotoku u ulici Stomorica 5, u prizemlju zgrade. Riječ je o zapuštenoj nekretninu koja zahtjeva ‘jače’ ulaganje, ali zato je lokacija top. Treba reći i da je početna cijena zakupa pristupačna, za 43 kvadrata iznosi 713 eura mjesečno. Stoga nema sumnje kako će se oko ove nekretnine ‘lomiti koplja’.

Rijeka, Supetar i Novi Vinodolski

U Rijeci se u zakup daju dva poslovna prostora treće gradske zone. Poslovni prostor od 90-ak kvadrata na lokaciji Podmurvice – Zvonimirova zakupnika traži od ranije. Dok je prvi put ponuđen poslovni prostor od 80,35 kvadrata u riječkom kvartu Zamet. I to na vrlo frekventnoj lokaciji s obzirom na to da se nalazi u prizemlju jednog i u blizini drugog nebodera.

Poslovni prostor za zakup u Novom Vinodolskom je nedaleko autobusne stanice, u prizemlju stambene zgrade površine 60-ak kvadrata s početnom zakupninom od 307,50 eura. Na natječaju je i otočni poslovni prostor površine oko 55 kvadrata, a može se zakupiti po početnoj cijeni od 805,46 eura u Supetru, gospodarskom, kulturnom i turističkom središtu otoka Brača.

Uvjeti natječaja

Svi prostori u zakup se daju u viđenom stanju, a prvi mjesec od sklapanja ugovora zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe.

Ponude se podnose osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine, Frana Vrbanića 50, Zagreb, gdje će biti održano i javno otvaranje svih pravovremeno pristiglih ponuda. Pregledi prostora organizirani su između 9. i 13. veljače 2026. prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.