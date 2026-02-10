Nova pravila za manje stambene projekte: Lakše do dozvole, osim u ovom slučaju

Otkako vrijede drugačija pravila u gradnji od stupanja na snagu novog Zakona o gradnji, za jednu vrstu projekata bit će lakše ishoditi građevinsku dozvolu. Uveden je pojam manje složene zgrade za koju vrijedi pojednostavljeni postupak. No, postoji i slučaj kad će se projekt prvo morati prilagoditi novim uvjetima. Manje složene zgrade inače su one s dva stana, evo i koje površine.

Malo je reći da je stupanje na snagu novog Zakona o gradnji izazvalo kontroverze u javnosti. Velik dio struke ustao je protiv Zakona, navodeći ga, ukratko, kratkim putem ka ‘uništenju’ prostora. Prisjetimo se da su krovna udruženja arhitekata u Hrvatskoj navela više nedostataka za koja smatraju da bi mogla naštetiti kvaliteti prostora diljem države. Ipak, nije to spriječilo donošenje Zakona, a nadležno Ministarstvo objavilo je upute vezano za nova pravila ovisno o složenosti građevina te izdavanje pripadajućih akata nakon stupanja na snagu.

Vrijedit će i ovoliko stara pravila

Stupanjem na snagu novog Zakona o gradnji uvedene su važne novosti u sustav definiranja građevina i postupke izdavanja akata za građenje, o kojima se može pročitati u dokumentu koje je objavilo ministarstvo, te ga potpisuje ministar graditeljstva, Branko Bačić. Krenuli su od jedne od ključnih novina, uvođenja pojma manje složene zgrade, za koju se primjenjuje pojednostavljeni postupak ishođenja građevinske dozvole u odnosu na ostale građevine.

Prema članku 62. Zakona, uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za manje složenu zgradu u pravilu se prilaže idejni projekt, a ne glavni projekt. Međutim, zbog brojnih upita u praksi, Ministarstvo je dalo uputu vezanu uz prijelazne odredbe iz članka 130. Zakona, koje omogućuju korištenje dokumentacije izrađene prema ranije važećem Zakonu o gradnji, pojašnjeno je u dokumentu.

Naime, glavni projekt izrađen u skladu s prethodnim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akta kojim se odobrava građenje, ako je zahtjev podnesen u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona. Ova prijelazna mogućnost uvedena je radi ekonomičnosti i pravne sigurnosti investitora pišu za novost u Zakonu.

Nedovršeni projekti ispočetka

Ista odredba vrijedit će i za manje složene zgrade: u postupku izdavanja građevinske dozvole, umjesto idejnog projekta moći će se priložiti već izrađeni glavni projekt, pod uvjetom da je on u cijelosti dovršen do 1. siječnja 2026. i da je zahtjev predan unutar propisanog roka od 12 mjeseci. U tom slučaju, pri prijavi početka građenja ne mora se ponovno priložiti glavni projekt jer se on smatra sastavnim dijelom građevinske dozvole.

No, treba naglasiti da se ova mogućnost ne odnosi na projekte čija je izrada započela prema starom Zakonu, a nije dovršena prije stupanja na snagu novog Zakona. Takvi projekti moraju biti usklađeni s novim zakonodavnim okvirom.

Ako se pak tijekom građenja manje složene zgrade promijene lokacijski uvjeti (kao što su smještaj, gabariti ili oblik građevine), potrebno je ishoditi izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole, uz prilaganje idejnog projekta. No, ako se promjene odnose isključivo na tehnička rješenja koja utječu na temeljne zahtjeve za građevinu, sukladno članku 137. stavku 3. Zakona, dovoljno je imati izmijenjeni glavni projekt na gradilištu, bez prethodne izmjene dozvole, navedeno je u dokumentu.

Lokacijski uvjeti i uporabna dozvola

Što se tiče uporabne dozvole za manje složenu zgradu, u postupku izdavanja provjerava se je li građevina izgrađena u skladu s lokacijskim uvjetima iz građevinske dozvole i glavnog projekta. Posebno u pogledu namjene, najvećih vanjskih dimenzija, površine građevne čestice i položaja građevine.

Zakonom je dodatno precizirano da se stambene zgrade s najviše dva stana i bruto površinom do 400 četvorna metra, kao i zgrade poljoprivredne namjene do 600 četvorih metara, koje su prema ranijim propisima bile razvrstane u određene skupine, sada smatraju manje složenim zgradama. Za njih se primjenjuju pravila iz članka 137. i članka 102. Zakona, uključujući i pojednostavljeni postupak izdavanja uporabne dozvole.