'Na bubnju' srce 200-godišnje industrije: U središtu nekadašnjeg rudarskog diva Istre

Grad Labin u Istri ‘vuče’ dugu povijest industrije, prvenstveno rudarstva koje je obilježilo grad. Kopalo se od 17. stoljeća kad se javljaju prve koncesije za istraživanje minerala, do kraja 20. stoljeća, a vrhunac je zabilježen u 19. stoljeću. Aktivna i organizirana proizvodnja ugljena trajala je oko 200 godina pa ne čudi da Labin vrvi znakovima ugasle industrije. Dio kompleksa uz poznati 'šoht' - čelično rudarsko dizalo sada se prodaje na dražbi za manje od 700 tisuća eura.

Skoro 1.000 kvadrata

Na FINA-inoj dražbi našla se bivša rudarska zgrada na Pijacalu procijenjene vrijednosti od 871 tisuće eura, iako se prodaje za znatno manje. U dražbu ulaze dvije zgrade s dvorištima u Rudarskoj ulici, u zoni koja je u prošlosti bila srce funkcioniranja rudničkih pogona.

Nekretnine su se pojavile u javnoj dražbi u skladu sa zaključkom Općinskog suda u Pazinu, Stalne službi u Labinu, donesenom 16. rujna 2026. godine. Nekretnine su dio industrijske baštine grada, a oglašena zgrada je upisana u Registar kulturnih dobara RH.

Na prodaju su objekti s dvorištem, ukupne površine 846 četvornih metara, na zemljišnoknjižnim česticama 873/1 I 883/25, na području katastarske općine Novi Labin.

Zgrada s dvorištem iz 1930-ih

Prodaja se provodi u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice, a nekretnine su u jednakim, polovičnim udjelima u suvlasništvu stranaka u postupku, navedeno je u pismenima na stranici Financijske agencije (FINA-e).

Prva nekretnina, koja obuhvaća zgradu površine 387 četvornih metara i industrijsko dvorište površine 459 četvornih metara, procijenjena je na 759 tisuća eura. Riječ je o poluugrađenoj poslovnoj zgradi s podrumom, prizemljem, međukatom i dva kata. Ima priključke za struju i vodu te je spojena na kanalizacijski sustav.

Zgrada je izgrađena između 1939. i 1942. godine, a rekonstruirana je 2000. godine. Za nju su izdane građevinska i uporabna dozvola. Kao dio industrijske baštine, ta je građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Drugi objekt može se 'podići'

Druga nekretnina obuhvaća zgradu i nadstrešnicu ukupne površine 236 četvornih metara te industrijsko dvorište površine 535 četvornih metara. Procijenjena je na 112 tisuća eura. Riječ je o prizemnoj poslovnoj zgradi iz istog razdoblja, također upisanoj u Registar kulturnih dobara.

Za razliku od prve, druga zgrada nema sanitarni čvor, instalacije vode i odvodnje ni izvedene infrastrukturne priključke. Nema ni prozore, osim jednog u stražnjem dijelu radionice. Prema sudskom zaključku, zbog vremena gradnje, odnosno činjenice da je izgrađena prije 15. veljače 1968., smatra se postojećom, odnosno legalnom građevinom. U dokumentu se navodi i da je moguće organizirati dodatnu nadzemnu etažu.

Na prvoj dražbi cijena ne može biti niža od 607.200 eura, a od objave poziva do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje 60 dana, a samo prikupljanje ponuda trajat će deset radnih dana.

Pravila ove dražbe

Za prvu elektroničku javnu dražbu određene su minimalne cijene koje iznose 80 posto procijenjene vrijednosti. Tako se prva nekretnina ne može prodati za manje od 607.200 eura, dok je minimalna cijena druge 89.600 eura, pojašnjeno je u Zaključku o prodaji i rješenju koji opisuju postupak prodaje.

Ako prodaja ne uspije u prvom krugu, na drugoj dražbi minimalne cijene padaju na 60 posto procijenjene vrijednosti. U tom bi slučaju prva nekretnina mogla biti prodana za najmanje 455.400 eura, a druga za najmanje 67.200 eura.

Zainteresirani kupci morat će uplatiti jamčevinu u visini deset posto procijenjene vrijednosti nekretnine, traži se. Ona iznosi 75.900 eura za prvu, odnosno 11.200 eura za drugu nekretninu. Kupac koji pobijedi na dražbi mora u roku od 60 dana od njezina završetka uplatiti cijeli iznos kupovnine, a troškove poreza i pristojbi povezanih s prodajom snosi kupac.

Termin razgledavanja i druga pravila

Razgledavanje nekretnina zakazano je za 28. listopada 2026. godine, od 12 do 13 sati, uz prethodnu najavu sudskom ovršitelju. Zainteresirani se moraju najaviti toga dana između 8 i 9 sati u Općinskom sudu u Pazinu, Stalnoj službi u Labinu, na telefonski broj 052/887-100.

Za izlazak sudskog ovršitelja predviđen je predujam od 50 eura. Ako ga ovrhovoditelj ne uplati u propisanom roku, razgledavanje se neće održati, osim ako zainteresirana osoba pravodobno podnese prijedlog i uplati traženi iznos.

Prodaja ovih dviju nekretnina otvara pitanje buduće namjene povijesnih poslovnih zgrada na Pijacalu, prostoru koji je snažno obilježio rudarski razvoj Labina. Njihova zaštita kao kulturnog dobra pritom je važan element koji će budući vlasnici morati uzeti u obzir.