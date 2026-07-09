Spoj arhitekture, sporta i prirodnih materijala: Uskoro kreće izgradnja novog kompleksa u Istri

Najmodernije staje i prostorije za konjički klub bit će u Istri. Ideju Studija Putinja izvest će se za 1,6 milijuna, ali još nije odabrana tvrtka.

Već postoje idejni pa i izvedbeni projekt - još samo treba početi izgradnja modernog Konjičkog centra Barban u istoimenoj općini u Istri. Za izgradnju je osigurano 2 milijuna eura, a radovi su najavljeni već početkom kolovoza, no još treba izabrati izvođača. Evo što znamo o novom projektu koji bi kao prvi konjički centar promovirao razvoj konjičkog sporta.

Više radnih mjesta i povratak tradicije

Cilj projekta je podići kvalitetu sportsko-rekreacijske infrastrukture u Barbanu za potrebe lokalne zajednice, ali i u svrhu razvoja te promocije konjičkog sporta. Planira se rekonstrukciju, dogradnju i opremanje konjičkog centra, za unaprjeđenje kapaciteta sportske manifestacije 'Trka na prstenac', povećanu kvaliteta života lokalne zajednice, ali i bolje promoviranje konjičkog sporta. Konačno, projekt bi trebao otvoriti i nova radna mjesta, kako piše na stranicama Općine.

No, početak izgradnje najavljen je u kolovozu ove godine, a zainteresirane tvrtke do 21. srpnja mogu poslati svoje ponude. Zbog kratkog roka, teško je vjerovati da će izgradnja uistinu krenuti već idući mjesec, iako se nikad ne zna.

U svakom slučaju, od ukupno 2 milijuna eura koliko je predviđeno za projekt, 1,57 milijuna eura procijenjeni je iznos za rekonstrukciju i dogradnju. Ugovor s izvođačem potpisivat će se na razdoblje od 16 mjeseci. Zanimljiva arhitektonska vizija | foto: Studio Putinja (vizualizacija) Dio za konje | foto: Studio Putinja (vizualizacija)

Tri odvojena dijela projekta

U skladu s vizijom Studija Putinja postojećem objektu rekonstruirat će se stajski dio, dogradit će se boksevi, spremište, sedlarnik, sanitarije te natkriveni prostor. Novi dio centra uključivat će ulazni prostor, garderobe, ured, dvoranu za sastanke te manji ugostiteljski objekt.

Uredit će se i jahalište, pristupni putevi, sudačka kućica, ali i suhozid koji će tijekom natjecanja služiti kao gledalište. Time će Barban dobiti suvremeni prostor za privremeni smještaj konja i održavanje sportskih te kulturnih događanja, prije svega Trke za prstenac, viteške igre koja se spominje u povijesnim zapisima.

U izvedbenom projektu, posao je podijeljen na ugostiteljsko-upravni dio zgrade, staju, te na vanjske bokseve za konje. Prvi objekt, navedeno je, imat će primarnu AB konstrukciju od stupova i greda na koju će se nasloniti drvena konstrukcija. Temelji će se izvesti od betona C 25/30 i armaturnog čelika B500B, jednako kao i temelji staje te vanjskih bokseva. Osnovna konstrukcija staje bit će drvene rešetkeoslonjene na AB konstrukciju, a vanjskih bokseva konstrukcijski sistem od drvenih rogova i poprečnih drvenih greda.

Drvo će biti dominantno | foto: Studio Putinja

Za završetak u roku treba požuriti

Podsjetimo, za projekt rekonstrukcije, dogradnje i opremanja osigurano je 1,44 milijuna eura iz ITU mehanizma, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 2,47 miljiuna eura. Završetak radova planiran je tijekom 2027. godine, a uz pokretanje nabave za izvođenje radova, pokrentu je i postupak nabave za stručni nadzor i koordinatora radova.

U tom slučaju, zainteresirani ponuditelji mogu se javiti do 23. srpnja. Kao i uvijek, radovi ne kreću prije ugovaranja posla s izvođačima, a za građevinske radove mora biti osiguran i nadzor, a i u slučaju nadzora trajanje ugovora bit će 16 mjeseci.