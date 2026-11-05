Novi stanovi pored najpoželjnijih nebodera u Zagrebu: Uz Maksimir su, zgrada čeka važnu dozvolu

Na pomalo zakriljenoj lokaciji, između Božidarevićeve ulice i Benkovićeve, ali i u neposrednoj blizini park-šume Maksimir, na mjestu stare industrije završena je nova stambena zgrada. Radio ju je VMD kao i obližnji sivi kompleks međusobno povezanih četiriju volumena.

Taj se projekt može ubrojiti u najpoželjnije nekretnine u Zagrebu, a nova zgrada iako je znatno niža, ima nekoliko prepoznatljivih elemenata gradnje ovog investitora. Karakteristična je po fasadnim pločama, sklopivim sjenilima i 'okvirima' oko stolarije. Nalazi se na području nekadašnje Radio Industrije Zagreb, a upravo je pred dobivanjem uporabne dozvole, pronalazimo u javno dostupnim podacima.

Pad giganta dovela novog vlasnika

Radio Industrija Zagreb (RIZ) hrvatska je tvrtka osnovana 1948. godine, sa sjedištem u Zagrebu. Sredinom prošlog stoljeća počela je djelovati s primarnim ciljem proizvodnje radiodifuzne opreme i odašiljača. Proizvodili su radijske odašiljače, televizore i druge slične proizvode, a tvrtka je tehnički opremila i tadašnji Radio i Televiziju Zagreb (današnji HRT).

Ovaj nekadašnji tehnološki gigant prije više je godina završio u stečaju, a proizvodnju su preselili iz tvorničkog pogona na atraktivnoj lokaciji u Božidarevićevoj ulici, uz park Maksimir. Kompleks površine gotovo 9.000 četvornih metara, smješten na jednoj od najskupljih lokacija u gradu, tako se otvorio investitorima, a nije prošlo dugo prije nego je atraktivna parcela dobila novog vlasnika.

Promjena u zemljišnim knjigama

Nakon zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka za bivšeg vlasnika, tvrtku RIZ-Odašiljači, pred sam kraj 2022. godine uknjiženo je pravo vlasništva tvrtke VMD Standard. Nešto kasnije, tijekom 2025. godine, uknjiženo je pravo vlasništva iste tvrtke na više suvlasničkih dijelova čestice s brojem ZK uloška 30390. Otvaranje VMD-ova gradilišta prijavljen je u siječnju 2025. godine.

Nova, tamno zelena zgrada nalazi se u neposrednoj blizini postojećeg projekta VMD Centar u Božidarevićevoj ulici, izgrađenog 2019. godine. No čini se da je noviji, niži objekt dobio znatno manje pozornosti. Zgradu ne nalazimo na stranicama VMD Grupe, na kojima su predstavljeni i drugi, noviji projekti.

Novi projekt s karakterističnim detaljima

Ipak, i nova zgrada ima prepoznatljive elemente VMD-ova arhitektonskog izričaja - fasadne ploče kakve se nalaze na svim njihovim zgradama (osim na staklenim neboderima) te prozore koji podsjećaju na one na Parku Kneževa, projektu Grupe u širem centru Zagreba. Objekt se izdvaja bojom fasadnih ploča koje su u ovom slučaju tamne tirkizne nijanse, sa žutim detaljima oko stolarije i bež pločama u prizemlju. Mogu se istaknuti i pomična sjenila sive boje, kakva imaju i stambeno-poslovni objekti u kompleksu Darwinova.

Novi objekt spominjemo jer prema novim informacijama čeka uporabnu dozvolu. Posljednji akt za građenje izdan je u rujnu 2025. godine, dok je prethodna dozvola izdana u siječnju iste godine. Sada je na redu uporabna dozvola. Zahtjev je zaprimljen u listopadu, a odnosi se na uporabu glavne zgrade mješovite, stambeno-poslovne namjene. Zgrada je pred dobivanjem uporabne dozvole | Foto: ISPU, snimka zaslona

Dozvola za energente

Podsjećamo, uporabna dozvola službeni je pravni akt kojim nadležno tijelo potvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom i glavnim projektom te da je sigurna za korištenje. Njome se potvrđuje zakonitost objekta, a omogućuje se i dobivanje trajnih priključaka za struju, vodu, plin i druge energente. Izdavanje dozvole, računajući od trenutka predaje cjelokupne dokumentacije, najčešće može potrajati između 30 i 60 dana, pa bi ona uskoro trebala biti izdana.

Napominjemo da se ovaj projekt nalazi vrlo blizu parka Maksimir, između Božidarevićeve i slijepe Benkovićeve ulice. Čini se da će glavni ulaz biti s veće prometnice, no objektu će se moći pristupiti i iz manje ulice.

S druge strane ceste, preko puta postojećih četiriju sivih volumena koje je također izgradio VMD, podižu se i novi stambeni objekti. Po svemu sudeći, ovaj dio grada postaje nova top-lokacija, a investitori su odlučili iskoristiti svaki centimetar zemljišta nekadašnje industrijske zone za stanogradnju. Što se nalazilo na mjestu današnje, već prilično duboke građevinske jame i što se ondje počelo graditi, pročitajte ovdje.