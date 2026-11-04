Novi stambenjak na popularnom raskrižju: Bit će blizu VMD-ove Darwinove, ovo je broj etaža i stanova

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10:40 2 d 02.11.2026
04. studeni 2026.
U sve atraktivnijem dijelu Zagreba, pored popularnih stambenih zgrada s prilično skupim kvadratima gradit će se stambenjak. Lokacija je zanimljiva.
Posljednjih godina, moguće zbog izgrađenosti zapadnog dijela Zagreba, grad se polako širi u smjeru istoka. Naselja koja su nekad bila manje poznata i atraktivna zamijetili su investitori, otkrivši nove građevinske parcele.
Veći stambeni projekt koji se očekuje nakon izdane lokacijske dozvole je VMD-ov nastavak gradnje uz projekt Darwinova. Nakon te vijesti, nazire se i izgradnja nešto manjeg stambeno-poslovnog projekta kod obližnjeg raskrižja. Objekt od ukupno sedam etaža gradit će Svetice Stanovi.
U sve frekventnijoj zoni Svetica, konkretno na raskrižju te ulice i Ulice grada Vukovara gradit će se novi stambeno-poslovni objekt. U blizini VMD-ovog kvarta 'Darwinova' i projekta Svetice Residence, izdana je građevinska dozvola za novu zgradu sa šest nadzemnih i jednom podzemnom etažom. Katastarska čestica na kojoj će se podići objekt nalazi se uz samu cestu, a objekt bi ukupno trebao imati 2.222,9 četvornih metara građevinske bruto površine (GBP).
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Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
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