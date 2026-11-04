Novi stambenjak na popularnom raskrižju: Bit će blizu VMD-ove Darwinove, ovo je broj etaža i stanova

Posljednjih godina, moguće zbog izgrađenosti zapadnog dijela Zagreba, grad se polako širi u smjeru istoka. Naselja koja su nekad bila manje poznata i atraktivna zamijetili su investitori, otkrivši nove građevinske parcele.

Veći stambeni projekt koji se očekuje nakon izdane lokacijske dozvole je VMD-ov nastavak gradnje uz projekt Darwinova. Nakon te vijesti, nazire se i izgradnja nešto manjeg stambeno-poslovnog projekta kod obližnjeg raskrižja. Objekt od ukupno sedam etaža gradit će Svetice Stanovi.

Izdana građevinska dozvola

U sve frekventnijoj zoni Svetica, konkretno na raskrižju te ulice i Ulice grada Vukovara gradit će se novi stambeno-poslovni objekt. U blizini VMD-ovog kvarta 'Darwinova' i projekta Svetice Residence, izdana je građevinska dozvola za novu zgradu sa šest nadzemnih i jednom podzemnom etažom. Katastarska čestica na kojoj će se podići objekt nalazi se uz samu cestu, a objekt bi ukupno trebao imati 2.222,9 četvornih metara građevinske bruto površine (GBP).