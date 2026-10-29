Novi stanovi na top lokaciji u Zagrebu: Ovo je broj etaža za četiri nadzemna objekta pored Maksimira

U blizini park-šume Maksimir, na jednoj od najatraktivnijih parcela u ovom dijelu Zagreba, već dugo se čini da samo što nije krenula gradnja novih stanova. Prije više od dvije godine krenulo je uklanjanje starih industrijskih objekata i priprema terena za novogradnju. Na ogradi gradilišta stajali su osnovni podaci o projektu, no nitko nije bio siguran što će bi ovdje zapravo moglo biti.

Nakon što je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu, koji je doduše još u obradi, konačno se zna nešto više o planiranoj gradnji. S druge strane, dolazi i do promjena u zemljišnim knjigama.

Nije se znalo što će točno biti

Dugo se nagađalo što bi moglo osvanuti na prostoru omeđenom Klovićevom ulicom, Ulicom Rudolfa Valdeca, Božidarevićevom i Ulicom Miroslava Kraljevića. Ova parcela godinama je bila spoj zarasle površine i starih, ruševnih zgrada nekadašnje tvornice ortopedskih pomagala 'Banija'. Na društvenim mrežama može se pročitati da je kompleks tvornice najprije propadao, potom su ga zauzeli skvoteri, a nakon toga krenulo je rušenje.