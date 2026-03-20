Država dala 10 milijuna eura za cestu koja spaja Omiško zaleđe s obalom, čijim bagerima – znat će se do ljeta

Županijska cesta koja na širem splitskom području za mnoge znači život hitno treba rekonstrukciju i modernizaciju.

Potpisan je Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa u cilju realizacije Projekta rekonstrukcije i modernizacije županijske ceste ŽC6142 Podstrana -Žrnovnica - Tugare, na području Splitsko-dalmatinske županije. Na veliko zadovoljstvo stanovnika Omiškog zaleđa i Poljica za koje ona znači život, a iz godine u godinu propada po teretom približno 18.000 vozila dnevno koliko ovdje njih prođe u turističkoj sezoni.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ovom je ugovorom, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske donesene na sjednici održanoj 12. ožujka 2026. godine, Županijskoj upravi za ceste Splitsko-dalmatinske županije dodijelilo sredstva u iznosu od 10 milijuna eura za realizaciju projekta rekonstrukcije i modernizacije.

Provedbom projekta unaprijedit će se sigurnost i protočnost prometa, podići kvaliteta prometne infrastrukture te osigurati bolja povezanost Splita s istočnim dijelom Splitsko-dalmatinske županije. Uključujući Grad Omiš, općine Dugi Rat i Podstranu, ali i cijeli pravac prema Makarskoj rivijeri i dolini Neretve.

Radovi na jesen

Potpredsjednik Vlade i ministar, Oleg Butković, ovom se prigodom osvrnuo na velike infrastrukturne projekte u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ističući da se u posljednje vrijeme intenzivno radi na modernizaciji i izgradnji prometne infrastrukture u gradu Splitu i okolici. Naglasio je kako prometnica Podstrana - Žrnovnica - Tugare, s aspekta sigurnosti prometa, trenutno ne zadovoljava standarde te je najavio korake koji slijede nakon potpisivanja ugovora.

- Županijska uprava za ceste će raspisati javno nadmetanje i očekujemo da će do ljeta biti odabran izvođač, i onda bi trebali početi radovi, vjerojatno iza turističke sezone, izjavio je ministar, ističući da će provedba projekta doprinijeti sigurnijem prometu i boljoj kvaliteti života lokalnog stanovništva. novi asfalt | foto: Freepik

Kanalizacija i rasvjeta

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske županije, Petar Škorić, rekao je pak kako će se u sklopu ovog projekta, uz rekonstrukciju ceste i izgradnju obostranog nogostupa, istovremeno graditi kanalizacijska mreža i javna rasvjeta.

- Rok predviđen za izvođenje ovog projekta je dvije godine, a radovi će se razvijati pod prometom“, dodao ravnatelj Škorić, zahvalivši Vladi Republike Hrvatske i podpredsjedniku i ministru Butkoviću na potpori u realizaciji projekta.

Ključna alternativa

Potpisu ugovora nazočio je i župan Splitsko-dalmatinske županije Boban koji je naglasio da je projekt od vitalnog značaja za lokalno, ali i priobalno stanovništvo, jer će rekonstrukcija ove prometnice doprinijeti rasterećenju tzv. jadranske magistrale i poboljšanju protočnosti prometa, što će značajno olakšati svakodnevni život stanovnicima istočnog dijela županije.

Ovom kontekstu je istaknuto kako projekt rekonstrukcije i modernizacije županijske ceste ŽC6142 Podstrana - Žrnovnica - Tugare ima i dodatnu stratešku važnost. Naime, služit će kao ključna prometna alternativa do završetka izgradnje brze ceste Split - Omiš.