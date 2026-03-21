Susjedi spremaju projekt vrijedan milijarde: Gradit će se nova autocesta s vijaduktima i tunelima

Susjedna Slovenija početkom 2026. godine pokreće niz važnih prometnih projekata. Nakon ponovnog otvaranja obnovljenog tunela Karavanke, priprema se i novi veliki infrastrukturni zahvat - izgradnja autoceste između Postojne i Jelšana. Ministarstvo prirodnih resursa i prostora predstavilo je varijantu i preduinvesticijski dizajn koji su izradile tvrtke LUZ i PNZ. Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u narednim godinama u ovom dijelu zemlje, koji će značajno utjecati na promet na državnim i lokalnim cestama u široj regiji.

Javnost ima rok do 10. travnja za dostavu prijedloga i primjedbi u sklopu javne rasprave. U narednim tjednima održat će se i javne prezentacije studije varijanti - u Ilirskoj Bistrici 23. ožujka, u Pivki 30. ožujka te u Postojni 1. travnja.

Ljubičasta varijanta kao najizglednije rješenje

Prema aktualnoj analizi, takozvana ljubičasta varijanta istaknuta je kao najprikladnije rješenje. Predviđa izgradnju približno 36,7 kilometara nove autoceste, a procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 1,9 milijardi eura, uključujući porez i očekivani rast cijena. Slične procjene vrijede i za ostale razmatrane varijante.

Prema trenutačnom planu, država bi do 2029. godine trebala usvojiti uredbu o državnom prostornom planu. U razdoblju od 2029. do 2034. slijedila bi izrada projektne dokumentacije, otkup zemljišta i ishođenje građevinskih dozvola. Početak izgradnje predviđa se za 2035. godinu, dok bi radovi mogli trajati do 2039. godine. U najoptimističnijem scenariju promet bi novom autocestom mogao krenuti 2040. godine. autocesta Postojna - Jelšani | Foto: GOV.SI

Trasa puna tunela i vijadukata

Trasa autoceste podijeljena je na sjeverni i južni dio. Na južnom dijelu između Jelšana i Ilirske Bistrice trasa je uglavnom definirana jer postoji samo jedno izvedivo rješenje. Sjeverni dio, dug oko 20,7 kilometara, ima tri varijante, pri čemu se ljubičasta ističe kao najpovoljnija prema više kriterija.

Sve varijante počinju kod čvora Hrastje na autocesti A1, smještenog između Razdrtog i Postojne. Zbog nove prometne konfiguracije planirano je i premještanje odmorišta Studenec za oko 3,2 kilometra. Jedan od ključnih objekata na ovoj dionici je tunel Prestranek, dug oko dva kilometra, koji prolazi kroz geološki zahtjevno područje s vapnencem, podzemnim vodama i izraženim krškim pojavama.

Dalje trasa uključuje tunel Osojnica duljine oko 1,8 kilometara te niz zahtjevnih objekata poput mostova, vijadukata i natkrivenih usjeka. Planirana je i nova prometna veza kod Selca, kao i priključak kod naselja Neverka. Trasa potom prelazi preko više vijadukata i prolazi kroz dodatne tunele, uključujući Kilovče i Kopavnik, prije dolaska do područja Ilirske Bistrice.

Planiran i novi priključak

Na prijelazu između sjevernog i južnog dijela predviđen je priključak Ilirska Bistrica - sjever, izveden kao dijamantno raskrižje s dva kružna toka. Planirano je i izmještanje dijela državne ceste kako bi se tranzitni promet izmjestio iz naselja.

U južnom dijelu trase, dugom oko 16 kilometara, planirani su brojni infrastrukturni objekti, uključujući vijadukt Reka duljine 365 metara te vijadukte Trobinc, Boben i Bukovica. Trasa se potom nastavlja kroz šumsko područje do priključka Jelšane, koji je zamišljen kao poludjetelina u blizini graničnog prijelaza. Na toj dionici predviđen je i most preko Mržljaka duljine oko 95 metara.