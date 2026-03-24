Konačno zbogom smrdljivim plinovima, na Kaštijunu ugrađuju sustav od milijun eura, a onda ide zatvaranje

Ploha A1 na najpoznatijem odlagalištu otpada dala je svoje, a na početak radova čekalo se zbog žalbenog postupka na javnu nabavu.

Na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun započinju radovi na plohi A1, dijelu odlagališta, nakon što je dosegnut njezin projektirani kapacitet. Po završetku radova, planiranih u trajanju od 150 dana, taj dio odlagališta bit će privremeno zatvoren, izvještava Grad Pula.

Cilj radova je uspostava sustava za kontrolirano prikupljanje plinova i omogućavanje daljnje stabilizacije otpada, što predstavlja sljedeću fazu upravljanja odlagalištem. Riječ je o zahvatima koji dolaze nakon višegodišnjeg korištenja plohe A1, koja je u funkciji od 2018. godine.

Ploha A1

Financiranje radova osigurano je putem kreditnog ugovora iz 2023. godine, produženog u 2025. godini, dok vrijednost investicije iznosi 1.099.116,50 eura bez PDV-a. Obuhvaćaju postavljanje drugog dijela sustava za otplinjavanje, izvedbu dijela sustava za dovod vode, prekrivanje odlagališta te spajanje plinskih zdenaca s plinsko-crpnom stanicom i bakljom.

- Radovima se uspostavlja sustav koji uključuje privremeno prekrivanje odlagališta folijom i ugradnju sustava za otplinjavanje, čime se omogućuje prikupljanje i kontrolirana obrada plinova koji nastaju u procesu razgradnje otpada, rekla je direktorica ŽCGO Kaštijun, Anja Ademi.

Uspostava sustava za kontrolu plinova

Državni inspektorat rješenjem iz siječnja 2026. godine utvrdio je da oborinske vode koje prodiru u tijelo odlagališta potiču procese razgradnje i nastanak plinova, što može dovoditi do pojave neugodnih mirisa. Radovi na plohi A1, uključujući njezino privremeno zatvaranje i ugradnju sustava za kontrolu plinova, stoga predstavljaju ključan korak u stavljanju tih procesa pod kontrolu.

- Tijekom izvođenja radova moguće su pojave neugodnih mirisa, s obzirom na zahvate na samoj plohi, no riječ je o privremenoj fazi koja je nužna kako bi se uspostavio dugoročni sustav za kontrolu plinova i smanjio njihov utjecaj na okoliš, napomenula je Ademi.

Dodala je kako se u ovoj fazi otpad na odlagalištu postupno razgrađuje, pri čemu nastaje plin koji će se prikupljati putem sustava koji se sada postavlja. U sljedećoj fazi planirano je korištenje tog plina za proizvodnju energije, odnosno električne energije, čime projekt dobiva i dodatnu energetsku komponentu. Ovakav pristup predstavlja standard u suvremenom gospodarenju otpadom i pridonosi smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Žalbeni postupak

Zahvati na plohi A1 nisu započeli ranije zbog žalbenog postupka u procesu javne nabave i upravnog spora, što je odgodilo početak realizacije projekta. Tijekom 2025. godine ažurirana je projektna dokumentacija u skladu s novim stanjem na terenu, čime su stvoreni preduvjeti za nastavak aktivnosti.

- Nakon završetka tog procesa proveden je novi postupak javne nabave, u kojem je za izvođača radova odabrana tvrtka HIS. Realizacija projekta sada ulazi u operativnu fazu, uz jasno definirane rokove i tehničke zahvate. Radovi će se provoditi u uvjetima kontinuiranog rada centra, što dodatno zahtijeva pažljivo planiranje i koordinaciju, kažu iz Grada Pule.

Dodatno je istaknuto kako privremeno zatvaranje plohe A1 označava prijelaz u novu fazu upravljanja odlagalištem, s naglaskom na kontrolu emisija i stabilizaciju otpada. Očekuje se da će provedba ovih zahvata dugoročno doprinijeti smanjenju problema s mirisima i unaprijediti ukupno funkcioniranje sustava.