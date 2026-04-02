Građevinski sektor na prekretnici: Kraj snažnog rasta gradnje ili tek kratkotrajno usporavanje?

Cijene građevinskog materijala otišle u nebo: Za 5 godina sve poskupilo za skoro 30%
Graditi ili renovirati danas u odnosu na, primjerice, 2021. godinu je šokantno skuplje. No, ima i dobrih vijesti.
10:04 15 d 21.03.2026
02. travanj 2026.
Državni zavod za statistiku objavio je podatke o građevinskim radovima za 2025. i siječanj 2026., Hrvatska bilježi i rast i pad.
Prema najnovijim privremenim podacima za siječanj 2026., hrvatski građevinski sektor nastavlja trend usporavanja rasta, uz minimalan godišnji pomak i izraženiji mjesečni pad aktivnosti. Naime, kalendarski prilagođeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) vezani uz indeks građevinskih radova pokazuju da je obujam građevinskih radova u odnosu na siječanj prošle godine porastao tek za 0,2%, što upućuje na gotovo stagnaciju.
Istovremeno, sezonski i kalendarski prilagođeni pokazatelji bilježe pad od 2,6% u odnosu na prosinac 2025., čime se potvrđuje slabljenje kratkoročnog zamaha u sektoru.
Objavljeni su i konačni podaci za 2025., koji omogućuju širi kontekst i dublju analizu aktualnih kretanja. Ukupna slika sugerira prijelaz iz faze snažnog rasta u razdoblje stabilizacije. Takav razvoj događaja mogao bi imati implikacije na investicijsku dinamiku u nastavku godine. Posebno je važno promotriti razlike između segmenata visokogradnje i niskogradnje. Upravo te razlike otkrivaju strukturalne promjene unutar sektora.
Struktura odrađenih sati na gradilištima dodatno rasvjetljava stanje u sektoru. U siječnju 2026. čak 63,4% ukupnih radova odnosilo se na novogradnju, dok je 36,6% otpalo na rekonstrukcije i održavanje. Segment zgrada dominira s udjelom od 60,8%, što potvrđuje njegovu ključnu ulogu u građevinskoj aktivnosti.
S druge strane, 'ostale građevine' sudjeluju s 39,2%, uz relativno uravnotežen odnos između novogradnje i ostalih radova. Ovakva raspodjela ukazuje na i dalje snažnu investicijsku aktivnost, ali i na rastući značaj obnove postojećih objekata. Projekcija je da bi se trend povećanja udjela rekonstrukcija mogao dodatno intenzivirati pod utjecajem energetske obnove i održivih politika.
Istovremeno, pad mjesečne aktivnosti može signalizirati oprez investitora u uvjetima neizvjesnosti. U konačnici, sektor je ušao u 2026. s mješovitim signalima – stabilnim temeljima, ali slabijim kratkoročnim zamahom. Daljnji razvoj ovisit će o investicijskoj klimi, javnim projektima i kretanjima u širem gospodarstvu.
Detaljniji uvid u podatke pokazuje da je rast na godišnjoj razini i dalje relativno snažan kada se promatra cijela 2025. godina. Ukupni obujam radova bilježio je godišnje stope rasta između 7 i gotovo 9%, što potvrđuje da je sektor tijekom prošle godine bio u uzlaznoj fazi.
Međutim, početak 2026. donosi značajno usporavanje, osobito u segmentu 'ostalih građevina', gdje je zabilježen pad od 4% na godišnjoj razini. Nasuprot tome, radovi na zgradama i dalje pokazuju otpornost, uz rast od 2,0% u siječnju.
Na mjesečnoj razini pad je izraženiji upravo kod zgrada (-4,5%), što može upućivati na sezonske faktore, ali i na moguće odgode investicija. Tromjesečni podaci dodatno potvrđuju stabilan, ali umjeren trend rasta kroz 2025., s postupnim smanjivanjem dinamike.
Važno je istaknuti da su radovi na zgradama tijekom godine rasli brže od radova na infrastrukturi. To sugerira da je stambena i poslovna izgradnja bila glavni pokretač sektora. Ipak, početak 2026. otvara pitanje održivosti takvog modela rasta.
Iako usporavanje građevinske aktivnosti početkom 2026. otvara prostor za tezu da se sektor hladi zbog postupnog završetka obnove nakon potresa, dostupni podaci nude argumente i za i protiv takvog zaključka.
S jedne strane, vidljivo je naglo usporavanje godišnje stope rasta, kao i pad u segmentu ostalih građevina, što može upućivati na slabljenje jednog od dosadašnjih ključnih generatora aktivnosti. Također, prelazak fokusa prema novogradnji može sugerirati da izvanredni ciklus obnove postupno gubi na snazi.
S druge strane, ukupna razina aktivnosti i dalje je blago u plusu, a udio rekonstrukcija i održavanja ostaje relativno visok, što ne potvrđuje scenarij naglog 'gašenja' obnove. Uz to, mjesečni pad može biti posljedica sezonskih kretanja ili kratkoročnih odgoda investicija, a ne nužno strukturne promjene. Zbog toga se trenutačni podaci prije mogu tumačiti kao signal ulaska u mirniju fazu rasta nego kao jasan dokaz pada uzrokovanog završetkom obnove, pri čemu će za konačnu ocjenu biti ključni trendovi u narednim mjesecima.
