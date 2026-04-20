Mega zahvat na sjeveru: 8 km državne ceste seli se iz naselja, prije bagera stižu arheolozi

Novo rješenje predviđa trasu koja se pruža paralelno s postojećim naseljima, ali na dovoljnoj udaljenosti da se minimizira utjecaj na život ljudi.

Državna cesta D2 predstavlja jednu od najvažnijih prometnih okosnica sjeverne Hrvatske, osobito u podravsko-podunavskom prostoru, gdje povezuje zapadni i istočni dio zemlje, ali ima i važnu međunarodnu funkciju na pravcu od granice sa Slovenijom do granice sa Srbijom. Na toj trasi, dugoj 347,5 kilometara, promet se odvija kroz niz urbanih i ruralnih sredina, često opterećen velikim udjelom teretnih vozila. Upravo zbog toga, određene dionice više ne zadovoljavaju suvremene prometne standarde, što je slučaj i na području Varaždina.

U tom kontekstu planira se izmještanje dijela trase između Petrijanca i Hrašćice, u duljini od oko osam kilometara. Riječ je o strateškom zahvatu kojim se želi rasteretiti postojeća prometnica koja prolazi kroz naselja, povećati sigurnost sudionika u prometu i smanjiti negativan utjecaj na okoliš i kvalitetu života stanovništva. Kao važan korak prema realizaciji projekta odabrana je tvrtka Mobilita Evolva koja će za 550.000 eura izraditi idejne i glavne projekte te osigurati potrebne dozvole.

Prostorni obuhvat i prometna uloga zahvata

Planirana dionica proteže se od spoja na jugozapadnu obilaznicu Varaždina do priključka na postojeću trasu D2 kod područja Figlenice, nedaleko naselja Družbinec. Današnja državna cesta D2 na ovom području prolazi kroz gusto izgrađena naselja, uključujući Petrijanec, Sračinec i Hrašćicu. Zbog velikog broja raskrižja u razini, pristupa s lokalnih cesta te intenzivnog mješovitog prometa (osobna i teretna vozila), promet se odvija usporeno i uz povećan rizik od prometnih nesreća. Uz to, kontinuirani prolazak teretnih vozila negativno utječe na buku, kvalitetu zraka i opće životne uvjete lokalnog stanovništva.

Tehničke karakteristike i organizacija prometa

Novo idejno rješenje predviđa trasu koja se pruža paralelno s postojećim naseljima, ali na dovoljnoj udaljenosti da se minimizira utjecaj na svakodnevni život stanovnika. Projekt uključuje niz priključaka na postojeću prometnu mrežu kako bi se osigurala dostupnost svih dijelova naselja.

Posebna pažnja posvećena je oblikovanju raskrižja. Osnovna varijanta predviđa kružne tokove, dok varijanta 1a uvodi četverokraka raskrižja na ključnim lokacijama. Ova alternativa razvijena je kako bi se poboljšala protočnost na glavnom prometnom smjeru, uz zadržavanje sigurnosti i funkcionalnosti.

Važno je naglasiti da nije bilo moguće značajno smanjiti broj priključaka prema naseljima, jer bi to dovelo do preopterećenja lokalnih ulica koje nisu projektirane za veće prometne tokove. Stoga je zadržan tzv. zrakasti sustav povezivanja, koji omogućuje ravnomjernu raspodjelu prometa i bolju dostupnost.

U kasnijim fazama projektiranja, na temelju detaljnih prometnih analiza, dodatno će se optimizirati tipovi raskrižja i njihovi tehnički elementi, čime će se osigurati maksimalna učinkovitost i sigurnost. izmještanje državne ceste DC2, Varaždin | Foto: EOJN

Analiza varijanti i odabir optimalnog rješenja

Razrada projekta temelji se na ranije izrađenoj studiji varijantnih rješenja, u kojoj su definirane dvije moguće trase. Tijekom izrade idejnog rješenja provedena je detaljna analiza obje varijante, uzimajući u obzir niz kriterija: udaljenost od naselja, utjecaj na poljoprivredne površine, postojeću infrastrukturu, reljef i prometnu funkcionalnost.

Ključna razlika između varijanti odnosi se na središnji dio trase. Dok se varijanta 2 približava naselju Majerje na udaljenost od oko 220 metara, varijanta 1 prolazi između gospodarskih objekata i zadržava veću udaljenost od naseljenih područja. Upravo zbog manjeg utjecaja na stanovništvo i povoljnijih tehničkih karakteristika, varijanta 1 ocijenjena je kao optimalno rješenje. izmještanje državne ceste DC2, Varaždin | Foto: EOJN

Zaštita okoliša, prostora i kulturne baštine

Projekt izmještanja državne ceste D2 ne promatra se isključivo kroz prometnu funkciju, već i kroz njegov utjecaj na prostor i okoliš. Stoga su u idejnom rješenju predviđene brojne mjere zaštite koje će se dodatno razraditi u narednim fazama.

Tijekom izgradnje planira se uspostava privremene regulacije prometa kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika. Također, predviđena je izgradnja zamjenskih putova za poljske i šumske pristupe, čime će se očuvati funkcionalnost poljoprivrednog zemljišta.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti kulturno-povijesne baštine. Na određenim dionicama trase provest će se arheološka istraživanja prije početka radova, dok će tijekom izvođenja biti osiguran stalni nadzor. U slučaju pronalaska arheoloških nalaza, radovi će se privremeno obustaviti i poduzeti odgovarajuće mjere zaštite.

U ekološkom smislu, projekt uključuje rješenja za očuvanje prirodnih staništa. Propusti za vodu projektirat će se tako da omogućuju prolaz životinja, a razmotrit će se i izgradnja većih prijelaza za krupniju divljač. Uz to, predviđene su mjere za zaštitu ptica, uključujući prilagodbu materijala na zaštitnim barijerama. Za smanjenje utjecaja buke, osobito u blizini gospodarskih objekata i farmi, planira se izgradnja zaštitnih zidova.