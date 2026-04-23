Poskupila obnova Doma sportova: Faza 1 završit će u roku, ali glavno pitanje ostaje što će biti s 2 i 3

Transformacija Zagreba: Ovo je 5 najvećih sportskih projekata u metropoli
07:34 228 d 07.09.2025
23. travanj 2026.
Dom sportova u Zagrebu krenuo se obnavljati u srpnju 2024., ali na drugoj fazi je 'zapelo'. Iako je Faza 1 još uvijek 'u roku', mijenja joj se cijena.
Nakon što je za drugu fazu obnove Doma sportova raskinut ugovor s odabranim izvođačem, tvrtkom Bridge&Anchor, sad se mijenja i ugovor za Fazu 1. Dok se ne bi trebao produljiti rok, cijena izvedbe te etape raste za gotovo milijun i pol eura.
U međuvremenu se iščekuje projektna dokumentacija za po novome ujedinjene Fazu 2 i Fazu 3. Koliko će ta promjena podići ukupnu cijenu obnove koja je već astronomska zasad ostaje upitno.
Prisjetimo se, za prvu fazu obnove zgrade Doma sportova - kultnog sportskog objekta u Zagrebu sagrađenog u sedamdesetima - u travnju 2024. sklopljen je ugovor od 31,6 milijuna eura s tvrtkom BBR Adria. Sporazum je potpisan na razdoblje od 18 mjeseci. Nakon toga je u rujnu 2025. godine s Bridge&Anchorom potpisan i ugovor za drugu fazu radova koja bi uključivala radove na Dvorani 2. Činilo se da uz malo zakašnjenja radovi uredno teku dalje, no ubrzo je došlo do prave 'drame'.
Naručitelj Grad Zagreb u siječnju je objavio kako s odabranom tvrtkom Bridge&Anchor raskidaju ugovor. Kako smo pisali, iz Grada su tvrdili da je kod slučajeva 'zamjene stručnjaka ustanovljen veliki broj nepravilnosti u dostavljenim referencama i dokumentaciji kojom se dokazuje iskustvo predloženog stručnjaka', što su naveli kao glavni razlog za razilaženje s odabranim izvođačem.
S druge strane, bivši izvođač je objavio vlastite sumnje po pitanju odluke Grada, za koju su naveli da su o tome saznali isto kad i mediji. U vlastitom priopćenju iznijeli su niz spornih situacija, kao na primjer neraščišćenih prostora u trenutku kad je gradilište trebalo biti otvoreno. Odmah po raskidu ugovora u priopćenju su najavili pravne korake protiv grada, a više o svemu možete pročitati ovdje.
Za prvu fazu iz Grada su naveli kako se nastavlja uredno i bez kašnjenja. No, nedavno su ugovorili povećanje iznosa za izvedbu te, prve faze radova.
Kako se može vidjeti u javnoj nabavi, došlo je do promjene ugovorenog odnosa, a ova promjena sklopljena je 18. ožujka ove godine. Nova cifra za gotovo milijun i pol je viša u odnosu na prvotni iznos, a iznosi 32,96 milijuna eura, bez uključenog PDV-a.
Dok je izvjesno da će se ova faza uspješno privesti kraju, ostaje pitanje što će biti s nastavkom obnove. Kako su nam u ožujku naveli iz Grada, po novome, dvije faze bi se trebale objediniti, a tada je trajala izvedba potrebne dokumentacije. Što će biti s nastavkom radova, još će se vidjeti. Promjene u odabiru izvođača sigurno će povisiti cijenu obnove, no ni za to se ne zna za koliko.
