Šunka će dobiti svoju kuću: Milijunski projekt na istoku Hrvatske spaja hranu, tradiciju i turizam

I šunka dobiva svoju kuću, i to u Starim Mikanovcima u Slavoniji. Projekt je odobren za sufinanciranje preko ITU mehanizama, s ciljem razvoja turizma.

Nova atrakcija na istoku Hrvatske slavit će jedan od omiljenih mesnih proizvoda. Glavni projekt za Slavonsku kuću šunke u Starim Mikanovcima, u zapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije izrađen još u lipnju 2022. godine, no vijest se tek nedavno pročula u cijeloj Hrvatskoj. Objekt je zamišljen kao mjesto u kojemu će se posjetitelji moći upoznati s domaćom proizvodnjom, kušati proizvode lokalnih OPG-ova, ali i prespavati.

Spoj tradicije i turizma

U javnoj nabavi sada je otvoren i natječaj za izgradnju Slavonske kuće šunke, a posao je procijenjen na vrijednost od 1,26 milijuna eura. Zainteresirani subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 14. svibnja, pri čemu se postupak vodi kao natječaj za izvedbu zgrade smještaja i restorana.

Jer, kako je navedeno u arhitektonskom projektu, 'kuća šunke' zamišljena je kao višenamjenska ugostiteljsko-turistička građevina koja objedinjuje gastronomiju, smještaj, ali i promociju lokalnih proizvoda. U njenu izgradnju ulaže Općina Stari Mikanovci, pri čemu cilja na razvoj lokalne turističke ponude i na valorizaciju tradicionalnih slavonskih proizvoda, naravno, prvenstveno suhomesnatih. Ideja je da posjetitelji na jednom mjestu mogu kušati proizvode lokalnih OPG-ova, ali i ugostiteljske te smještajne sadržaje.

U skladu s tradicionalnom gradnjom

Projektom je predviđena gradnja u ulici Matije Gupca, na parceli površine 2.656 četovrnih metara. Građevina bi trebala imati jednu podzemnu i dvije nadzemne etaže te biti ukupne visine 9,3 metra do sljemena krova. Projekt navodi da će krovište biti klasično dvostrešno, s nagibom od 30 stupnjeva i pokrovom od glinenog crijepa, u skladu s lokalnom tradicijom gradnje.

Prema projektu, Slavonska kuća šunke funkcionalno će biti podijeljena na tri glavne cjeline. U podrumu će se nalaziti prostor za prodaju i degustaciju domaćih proizvoda, uključujući proizvode lokalnih obiteljskih gospodarstava. Prizemlje je rezervirano za restoran kapaciteta oko 150 sjedećih mjesta, uz natkrivenu terasu i prateće sadržaje poput kuhinje, šanka, sanitarija i posebnih prostora za dozrijevanje šunke. U potkrovlju je predviđen hostel s 18 soba i ukupno 25 ležajeva, čime se omogućuje i smještaj gostiju koji dolaze u turistički obilazak ili na kraći boravak.

Ovako će izgledati Slavonska kuća šunke | foto: Stari Mikanovci

'Kuća šunke' već ima dozvolu

Osim ugostiteljske funkcije, projekt bi imao i širu razvojnu ulogu. Njime se želi potaknuti lokalna ekonomija, povezati poljoprivredna proizvodnja i turizam te stvoriti prepoznatljivo mjesto promocije slavonske gastronomije. Ujedno se naglasak stavlja na očuvanje tradicijske arhitekture, pa su pri projektiranju korišteni materijali i oblikovni elementi karakteristični za slavonsko podneblje, navedeno je u arhitektonskom projektu.

Uz objekt je planirano i uređenje dvorišta s parkiralištem i igralištem, a funkcije će biti odvojene zasebnim ulazima - glavni ulaz za goste restorana i degustacije nalazi se s ulične strane, a dodatni ulazi, uključujući pristup hostelu, smješteni su u dvorištu. Sve zajedno čini zaokruženi turistički kompleks koji bi trebao doprinijeti vidljivosti i atraktivnosti ovog dijela Slavonije, zna se o ovom važnom projektu u Slavoniji.

Investitor za gradnju ima i dozvolu, za građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene 'Kuća šunke'. To bi bila građevina 2.b skupine, a dokument je izdan još 24. studenog 2022. godine.

Skoro milijun za opremanje preko ITU mehanizma

Inače, u prosincu 2025. godine donesena je odluka o financiranju izgradnje. Na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem potvrđeno je da će se projekt financirati s 2,2 milijuna eura kroz razvojni sporazum, dok će dodatnih 900.000 eura za opremanje biti osigurano putem ITU mehanizma Vinkovci.

Projekt predstavlja važan razvojni iskorak za Općinu Stari Mikanovci, koja njime želi potaknuti lokalno gospodarstvo i unaprijediti turističku ponudu, istaknuli su iz Općine. Dodali su da će u kući uz restoran i kušaonicu biti i hostel kapaciteta 25 ležajeva.

Cilj projekta je jačanje stočarske proizvodnje i potpora lokalnim proizvođačima, posebno u kontekstu oporavka nakon problema uzrokovanih afričkom svinjskom kugom. U suradnji s udrugom uzgajivača i proizvođačima, projekt bi trebao doprinijeti proizvodnji vrhunskih domaćih suhomesnatih proizvoda, ali i dodatno promovirati tradiciju slavonskog svinjogojstva, poručili su iz Starih Mikanovaca. Uz to, naglasak će naravno biti i na razvoju održivog turizma.