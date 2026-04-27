Šunka će dobiti svoju kuću: Milijunski projekt na istoku Hrvatske spaja hranu, tradiciju i turizam

Nema više janjetine uz cestu ili kako će Koridor V c sahraniti ugostitelje u BiH
16:08 482 d 30.12.2024
27. travanj 2026.
I šunka dobiva svoju kuću, i to u Starim Mikanovcima u Slavoniji. Projekt je odobren za sufinanciranje preko ITU mehanizama, s ciljem razvoja turizma.
Nova atrakcija na istoku Hrvatske slavit će jedan od omiljenih mesnih proizvoda. Glavni projekt za Slavonsku kuću šunke u Starim Mikanovcima, u zapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije izrađen još u lipnju 2022. godine, no vijest se tek nedavno pročula u cijeloj Hrvatskoj. Objekt je zamišljen kao mjesto u kojemu će se posjetitelji moći upoznati s domaćom proizvodnjom, kušati proizvode lokalnih OPG-ova, ali i prespavati.
Na obroncima Bilogore gradi se tvornica pomfrita! Godišnje će proizvoditi 30.000 tona
14:29 336 d 26.05.2025
U javnoj nabavi sada je otvoren i natječaj za izgradnju Slavonske kuće šunke, a posao je procijenjen na vrijednost od 1,26 milijuna eura. Zainteresirani subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 14. svibnja, pri čemu se postupak vodi kao natječaj za izvedbu zgrade smještaja i restorana.
Jer, kako je navedeno u arhitektonskom projektu, 'kuća šunke' zamišljena je kao višenamjenska ugostiteljsko-turistička građevina koja objedinjuje gastronomiju, smještaj, ali i promociju lokalnih proizvoda. U njenu izgradnju ulaže Općina Stari Mikanovci, pri čemu cilja na razvoj lokalne turističke ponude i na valorizaciju tradicionalnih slavonskih proizvoda, naravno, prvenstveno suhomesnatih. Ideja je da posjetitelji na jednom mjestu mogu kušati proizvode lokalnih OPG-ova, ali i ugostiteljske te smještajne sadržaje.
Projektom je predviđena gradnja u ulici Matije Gupca, na parceli površine 2.656 četovrnih metara. Građevina bi trebala imati jednu podzemnu i dvije nadzemne etaže te biti ukupne visine 9,3 metra do sljemena krova. Projekt navodi da će krovište biti klasično dvostrešno, s nagibom od 30 stupnjeva i pokrovom od glinenog crijepa, u skladu s lokalnom tradicijom gradnje.
Prema projektu, Slavonska kuća šunke funkcionalno će biti podijeljena na tri glavne cjeline. U podrumu će se nalaziti prostor za prodaju i degustaciju domaćih proizvoda, uključujući proizvode lokalnih obiteljskih gospodarstava. Prizemlje je rezervirano za restoran kapaciteta oko 150 sjedećih mjesta, uz natkrivenu terasu i prateće sadržaje poput kuhinje, šanka, sanitarija i posebnih prostora za dozrijevanje šunke. U potkrovlju je predviđen hostel s 18 soba i ukupno 25 ležajeva, čime se omogućuje i smještaj gostiju koji dolaze u turistički obilazak ili na kraći boravak.
Osim ugostiteljske funkcije, projekt bi imao i širu razvojnu ulogu. Njime se želi potaknuti lokalna ekonomija, povezati poljoprivredna proizvodnja i turizam te stvoriti prepoznatljivo mjesto promocije slavonske gastronomije. Ujedno se naglasak stavlja na očuvanje tradicijske arhitekture, pa su pri projektiranju korišteni materijali i oblikovni elementi karakteristični za slavonsko podneblje, navedeno je u arhitektonskom projektu.
Uz objekt je planirano i uređenje dvorišta s parkiralištem i igralištem, a funkcije će biti odvojene zasebnim ulazima - glavni ulaz za goste restorana i degustacije nalazi se s ulične strane, a dodatni ulazi, uključujući pristup hostelu, smješteni su u dvorištu. Sve zajedno čini zaokruženi turistički kompleks koji bi trebao doprinijeti vidljivosti i atraktivnosti ovog dijela Slavonije, zna se o ovom važnom projektu u Slavoniji.
Investitor za gradnju ima i dozvolu, za građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene 'Kuća šunke'. To bi bila građevina 2.b skupine, a dokument je izdan još 24. studenog 2022. godine.
Inače, u prosincu 2025. godine donesena je odluka o financiranju izgradnje. Na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem potvrđeno je da će se projekt financirati s 2,2 milijuna eura kroz razvojni sporazum, dok će dodatnih 900.000 eura za opremanje biti osigurano putem ITU mehanizma Vinkovci.
Projekt predstavlja važan razvojni iskorak za Općinu Stari Mikanovci, koja njime želi potaknuti lokalno gospodarstvo i unaprijediti turističku ponudu, istaknuli su iz Općine. Dodali su da će u kući uz restoran i kušaonicu biti i hostel kapaciteta 25 ležajeva.
Cilj projekta je jačanje stočarske proizvodnje i potpora lokalnim proizvođačima, posebno u kontekstu oporavka nakon problema uzrokovanih afričkom svinjskom kugom. U suradnji s udrugom uzgajivača i proizvođačima, projekt bi trebao doprinijeti proizvodnji vrhunskih domaćih suhomesnatih proizvoda, ali i dodatno promovirati tradiciju slavonskog svinjogojstva, poručili su iz Starih Mikanovaca. Uz to, naglasak će naravno biti i na razvoju održivog turizma.
Dok još možemo otvoriti prozor, dobro je razmisliti kako ćemo se hladiti ovo ljeto: Ovo su ključne inovacije
O hlađenju treba razmišljati prije prvog toplinskog vala. Danas su dostupne inovacije koje troše manje, filtriraju zrak i prilagođavaju se prostoru.
10:30 14 d 13.04.2026
Hrvatska i BiH pred potpisom važnog sporazuma: Južna interkonekcija ispred Turskog toka
Južna interkonekcija strateški je projekt dug 236 kilometara, a mogao bi postati ključna infrastruktura za energetsku sigurnost regije.
16:05 34.65 min 27.04.2026
Vlakom do broda i aviona: Najveći zadarski željeznički projekt sad je u rukama HŽ-a
Izrada studije za 'povlačenje' pruge iz centra Zadra sve do luke Gaženica bila je pothvat Zadarske županije. Sada ju preuzima HŽ Infrastruktura.
16:03 36.65 min 27.04.2026
Hrvatske ceste spremaju mega natječaj: Za 20 milijuna eura preuzimanje gradilišta izvođača koji nije uspio
Rekonstrukcija kritičnog raskrižja u Dalmaciji uključuje novi most, a imamo i detalje što je od radova obavila tvrtka s kojom je ugovor raskinut.
12:34 4 h 27.04.2026
Jedan dio Zagreba mogao bi dobiti nove stambene zone, u planu i stanice za vlak
Izmjene i dopune GUP-a Sesveta trebao bi riješiti dovršene, ali i nedovršene rezidencijalne, sportsko-rekreacijske, prometne i druge zone.
07:56 1 d 26.04.2026
Konačno sanacija omiljene plaže na jugu: Od odrona prošlo više od godine dana, neće završiti do sezone
U poznatoj uvali u Dubrovniku u veljači 2025. došlo je do odrona stijene. Sanacija nije mogla krenuti prije rebalansa blagajne i odabira tvrtke.
07:52 1 d 26.04.2026
Kreće val uređenja plaža na jugu Hrvatske: Ronioci će pod morem imati pune ruke posla
Plaže treba redovito održavati. Novi val radova kojima će se povećati kvaliteta kupališta pred novu turističku sezonu planira se i u Dubrovniku.
10:21 2 d 25.04.2026
Nadbiskupiji u Slavoniji preko 16 milijuna eura vrijednih zemljišta: Zamjena za 2.500 izgubljenih hektara
Jedna nadbiskupija u Slavoniji ostala je bez 13.000 hektara zemlje, šuma i zgrada. Vlada RH upravo je donijela odluku o zamjenskim kvadratima.
10:19 2 d 25.04.2026