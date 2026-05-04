Tri parkinga, tri priče: Zagrebački košta milijune, a najveći na svijetu ima 20.000 mjesta

U Kanadi se nalazi najveće parkiralište na svijetu, a u njega 'stanu' - vjerovali ili ne - čak dva Disneylanda.

Priče o parkirnim mjestima možda na prvu ne djeluju toliko zanimljivo, ali vjerujte nam, iz takvih naoko bezazlenih i malih zahvata može se izroditi skupa, ali i kontroverzna priča. Također, parkirna mjesta mogu biti upisana i u Guinnessovu knjigu rekorda, kao što je slučaj s jednim u Kanadi. Upravo zato donosimo tri različite priče o tri različita parkirališta - od Zagreba, preko Madrida, pa sve do Edmontona.

Parkiralište na Gredelju

Prvo 'idemo' u našu metropolu, gdje se posljednjih mjesec dana intenzivno govori o preuređenju Gredelja, odnosno prostora bivšeg industrijskog diva Tvornice željezničkih vozila Gredelj. Riječ je o jednoj od bolnijih i dugo zapuštenih točaka u samom središtu grada. Iako rasprave o njegovoj budućnosti traju već desetljećima, tek su se u proteklih godinu dana pojavila konkretnija rješenja za revitalizaciju tog velikog industrijskog prostora.

Točnije, započelo je rušenje derutnih i opasnih objekata na području od nešto manje od 40 hektara - ukupno ih je srušeno 52. Ostale su dvije zaštićene zgrade za koje se još razmatra buduća namjena. Ključnu ulogu u daljnjem razvoju imaju Hrvatske željeznice jer sve ovisi o novoj studiji, odnosno o tome hoće li i kada doći do podizanja pruge.

Uz to, pokrenut je niz aktivnosti na uređenju otvorenih prostora u Gredelju. Izgrađena je nova prometnica s javnom rasvjetom, obnovljen je pothodnik prema Trnjanskoj cesti, a uređuje se i pješačka šetnica između Autobusnog i Glavnog kolodvora. Cijelo područje postupno se ozelenjava kako bi postalo sigurnije, ugodnije i pristupačnije građanima. Tijekom ove godine planira se i projektiranje obnove zgrade Tesarne, s ciljem prenamjene u glazbeno-koncertni prostor, kao i obnova vodotornja.

Tako dolazimo i do parkirališta koje je premješteno na zapadni dio kompleksa uz Trnjansku cestu. Otvorenje se još očekuje, a zanimljivo je da je prije dvije godine raspisan javni natječaj vrijedan 2,25 milijuna eura. Prošle godine natječaj je ponovljen uz višu cijenu, a u međuvremenu se i projekt izmijenio. Kapacitet je povećan s 380 na 425 parkirnih mjesta, uz dodatnih 48 mjesta za motocikle i 52 za bicikle. Ukupna vrijednost izgradnje iznosi 2.782.612,10 eura s PDV-om, a posao je dobila zagrebačka tvrtka Graditelj svratišta. U prosjeku, jedno parkirno mjesto koštalo je oko 6.183 eura.

Pojedini mediji otišli su i korak dalje pa su isticali kako je riječ o puno skupljem projektu, računajući ukupnu cijenu zemljišta koje je Grad kupio 2009. godine za 88 milijuna eura. Ipak, kako se cijeli prostor ne odnosi isključivo na parkiralište, takve usporedbe nisu u potpunosti relevantne, iako je cijena i dalje zanimljiva, a neki će reći i kontroverzna. Privremeno rješenje ozelenjivanja Gredelja | foto: Grad Zagreb, snimka zaslona GoogleKarte

Parking uz stadion u Madridu

Ako se zaputimo malo zapadnije, u glavni španjolski grad Madrid, dolazimo do jednog od najpoznatijih i najmodernijih stadiona na svijetu - Santiago Bernabéua, doma nogometnog kluba Real Madrid.

Podsjetimo, stadion je već prošao veliku obnovu, uključujući krov i jedan od najnaprednijih sustava drenaže i grijanja travnjaka, raspoređenog u podzemnim etažama. Nakon tih zahvata, na red je došlo i pitanje parkiranja uz stadion, pa je predstavljen novi projekt.

Izvorni plan predviđao je izgradnju dviju parkirnih garaža s obje strane stadiona, no zaustavljen je sudskom odlukom nakon prigovora stanovnika. Sada gradske vlasti predlažu umjerenije i uravnoteženije rješenje koje ima veće izglede za realizaciju.

Za razliku od prethodnog pokušaja, pokrenute su šire konzultacije sa stanovnicima četvrti Chamartín. Dio građana podržava projekt, ali uz uvjet da nije povezan s događanjima poput koncerata na stadionu. Ističu kako je veći broj parkirnih mjesta potreban, osobito tijekom utakmica, no i dalje postoji zabrinutost oko utjecaja na kvalitetu života.

Novi projekt predviđa više od 1.000 parkirnih mjesta, uz povlaštene cijene za stanare - oko 100 eura mjesečno. Osim toga, planira se razvoj mobilnog čvorišta koje uključuje car-sharing zone, mjesta za romobile i motocikle, punionice za električna vozila te biciklističku infrastrukturu.

Cijeli koncept dio je strategije '360 mobilnosti', čiji je cilj smanjenje prometa na površini i unapređenje javnog prostora. Ipak, najveći izazov ostaje pravni okvir. Grad sada priprema oprezniju dokumentaciju kako bi izbjegao nove sporove, dok bi u slučaju odustajanja mogao morati isplatiti odštetu Real Madridu do 15 milijuna eura. Santiago Bernabeu | Screenshot/RealMadrid

Najveće parkiralište na svijetu

Na kraju, selimo se u Kanadu, gdje se nalazi najveće parkiralište na svijetu. Nalazi se uz West Edmonton Mall u Edmontonu, koje je još od 1981. godine upisano u Guinnessovu knjigu rekorda. Nevjerojatno zvuči da cijeli Disneyland možete 'strpati' u ovaj kompleks - i to dvaput!