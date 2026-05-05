Cesta do dalmatinske zračne luke pod povećalom: Cijena 350 milijuna eura, nova trasa misterij

Nakon odabranog rješenja za novu cestu Dubrovnik-Zračna luka Čilipi, javnost se digla na noge. Izrađene su nove varijante, a zna se i koja je bolja.

U ožujku 2025. godine, Hrvatske ceste (HC) raspisale su natječaj za dodatne analize varijanti prometnice Dubrovnik-Zračna luka Čilipi. Kako znamo, starija projektna studija povučena je kako bi se kvalitetno evaluirala sva pitanja i nedoumice iskazane tijekom provedene javne rasprave od strane građana.

Pokretanje natječaja dodatne analize trebalo je značiti odabir bolje varijante za novu cestu koja je (više-manje) i odabrana, nedavno je otkrio predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir. No, nećemo ju vidjeti još koji mjesec, pri čemu i dalje traju rasprave.

Zašto se odustalo od prve opcije?

Dakle, početkom 2025. godine, Hrvatske ceste odustale su od prve verzije brze ceste Dubrovnik-Zračna luka Čilipi. Prethodno, glavnim planom Funkcionalne regije južna Dalmacija iz 2017. sukladno rezultatima analize cestovne mreže DNŽ ovaj projekt istaknut je kao prioritetan.

Zatim je u 2019. definiran i način prolaska trase od zone čvora Osojnik - gdje bi po završetku izgradnje trebala završiti A1, kroz podrućje Dubrovnika i Općine Župe, sve do Konavla.

No, nakon snažnog protivljenja stanovnika područja kojima je trebala prolaziti nova cesta, kao i zbog mogućeg narušavanja prirodnog područja Srđa, odlučio se razmotriti alternativne opcije. Baš stoga naručitelj je pokrenuo nabavu od 114.500 eura da bi se pronašlo najbolje novo rješenje.

Trasa ceste iz SOUO iz 2023. godine | foto: EOJN

'O trasi je generalno odlučeno'

Od izrađivača se tražilo da razmotri nove varijante, a posao je ugovoren s odabranom zajednicom ponuditelja Dvokut-Ecro (nositeljem) te Geoprojektom, članom zajednice. Sporazum vrijedan 78.700 eura, bez uključenog PDV-a sklopljen je na razdoblje od osam mjeseci dana 27. kolovoza 2025 godine. Taj period netom je istakao, a da je analiza uistinu i provedena prije koji dan je povrdio predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje ima li napretka s cestom na koju se u predmetnom području čeka 30 godina, Budimir je otkrio da je postignut dogovor oko trase. Dodao je da se i dalje izrađuju varijantna rješenja, no da je o trasi generalno odlučeno. No, budući da tek treba odabrati jednu od dvije moguće trase, javnost za odabranu opciju neće znati još koji mjesec.

Projekt od 350 milijuna eura

Ne zna se stoga ni koliko bi mogla koštati izgradnja nove prometnice, no postojeće projekcije pretpostavljaju da bi se iznos mogao kretati oko 350 milijuna eura. Podsjećamo, projektni zadatak s početka 2025. godine tražio je reviziju i ažuriranje prometnog modela na baznu godinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Tražilo se prometno, ekonomsko, tehničko i okolišno vrednovanje i usporedba sa starom Studijom utjecaja na okoliš. Na temelju multikriterijske analize odabrala bi se optimalna varijanta, a, kako je utvrđeno još u projektnom zadatku, rezultati će biti predstavljeni zainteresiranoj javnosti u Dubrovniku.