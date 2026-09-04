Preminuo poznati arhitekt i kritičar: Radio je na projektima u Voltinom i Sigetu, ostavio trag i preko granice

Preminuo je arhitekt brojnih naselja i zgrada diljem Hrvatske, u Rusiji te u Ukrajini. Osim rada u biroima, bio je profesor, pisac i kritičar.

Rođen 1942., Tomislav Petrinjak diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966. godine. Vrlo brzo kreće raditi u jednom od svojevremeno najvećih građevinskih poduzeća na ovim prostorima - u Industrogradnji.

Ondje djeluje nešto manje od 20 godina, a obavlja razne poslove. Kasnije ide dalje, a u jednom trenutku otvara vlastiti biro. Ostaje zapamćen i kao profesor na Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu, no i kao aktivan pisac i kritičar. U njegov opus ulaze brojne prepoznatljive građevine u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Povezivao tehnička i projektantska znanja

Nakon rada u Industrogradnji, od 1985. do 1996. godine Petrinjak je zaposlen u Arhitektonskom projektnom zavodu u Zagrebu kao rukovodilac radne jedinice A-9 te direktor Ateliera A-9, dok od 1996. do 2002. godine djeluje u vlastitom projektnom birou ARP arhitektura Petrinjak. Uz to, od 2000. do 2002., Petrinjak djeluje kao honorarni predavač na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Znatnim dijelom, bogat Petrinjakov opus realiziran je i u inozemstvu, u Rusiji i u Ukrajini, gdje je radio na građevinama velikog formata, a za što je i dobio brojna priznanja. Kako pišu kolege s Građevinskog fakulteta, u svojim projektima uvijek bi spretno povezivao znanja iz tehnologije izvedbe i organizacije gradilišta s projektantskim rješenjima.

Poznati mu građevine i naselja u Zagrebu, Rusiji i Ukrajini

Izdvojen mu je natječajni rad iz 1974. godine za Dom umirovljenika u Sopotu (s Đ. Mirkovićem), za koji je dobio prvu nagradu, a nakon realizacije 1976. godine i godišnju nagradu Viktor Kovačić, ali je radio na nizu drugih projekata, u domeni stambene, gospodarske, javne, hotelske, zdravstvene i prometne arhitekture. S radnom grupom, radio je Oblasni centar za kontrolu letenja u Zagrebu (1970.), stambeni kompleks Voltino na 40.000 kvadrata, s Mirkovićem i H. Paljan (1973.), ali i stambeni objekt P+8 u Karlovcu, na 12.600 četvornih metara, opet s Đ Mirkovićem (1975.).

U Karlovcu je Petrinjak radio i na stambenom naselju Grabrik (1977.), na 40.000 kvadrata, a u Zagrebu je u 1980-tima radio i Stambeni blok 1 S1 u Sloboštini (1980.) te Stambeni blok 14 na Trešnjevki (1984.). U Moski je radio na Hoelu 'Slavjanskaja - Radisson' s 1.200 ležana, na ukupno 60.000 kvadrata (1986./87.), a u Rusiji je radio i projekt Opće bolnice s I. Plavić i A. Sićevoj (1989./93.). U Ukrajini mu je pak djelo Dom Narodnog i tehničkog stvaralaštva (1991.). U 1990-tima i dalje je stvarao u Rusiji, ali se 'vratio' i u Zagreb gdje su mu pred kraj tog desetljeća realizirana djela stambeni objekt Siget u Zagrebu (1998.) te stambeni objekt Jazbina (1999.).

Profesor, pisac i kritičar

Uz akademski put na Arhitekturi, Tomislav Petrinjak je od 2002. do 2007. bio i viši predavač na Građevinskom fakultetu. Nakon umirovljenja 2008. godine volontirao je na kolegiju Tehnički studio, pišu s tog fakulteta.

No, arhitekt aktivan na raznim poljima bio je i pisac i kritičar te je sudjelovao na stručnim skupovima i izložbama, obnašajući važne funkcije u strukovnim organizacijama. Posebno se istaknuo radom u Odboru za natječaje HKA od 2006. do 2014. Bio je i UN-ov poslijediplomski specijalizant u Francuskoj te autor prijedloga 'Standarda stambene izgradnje'.