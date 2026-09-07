Bili smo na gradilištu, sada je sve gotovo: Stara vojarna postala moderna škola za stotine učenika

Nova školska godina u Samoboru donosi i jedno veliko otvorenje. S početkom nastave svoja je vrata otvorila nova zgrada Osnovne škole Bogumila Tonija, izgrađena na prostoru bivše vojarne Taborec. Zanimljivo, riječ je o prvoj novoj školskoj zgradi u gradu nakon više od pola stoljeća.

Nekadašnji vojni objekt u međuvremenu je potpuno rekonstruiran i dograđen te pretvoren u suvremenu školu s 20 razrednih odjela. Uz novu školsku zgradu izgrađena je i sportska dvorana, pa je prostor bivše vojarne dobio potpuno novu funkciju.

Nakon više od 50 godina nova škola u Samoboru

Osnovna škola Bogumila Tonija jedna je od najvećih osnovnih škola u Hrvatskoj, koju pohađa oko 1.200 učenika. Otvaranjem nove škole rasteretit će se matična zgrada, a cilj je omogućiti i kvalitetniju organizaciju nastave u jednoj smjeni.

Škola u bivšoj vojarni ima kapacitet za 20 razrednih odjela, odnosno oko 440 učenika. U njoj se nalaze suvremeno opremljene učionice i kabineti, kuhinja s blagovaonicom, višenamjenski prostor, zbornica, prostorije za stručne suradnike i ostali potrebni sadržaji. Samobor, osnovna škola | Foto: Grad Samobor, baustela.hr

Od stare vojarne do potpuno nove škole

Posebnost projekta je u tome što nije riječ o klasičnoj novogradnji. Za potrebe škole rekonstruirana je i dograđena postojeća zgrada broj 5 u kompleksu nekadašnje vojarne Taborec.

Zgrada je izvorno sagrađena sredinom prošlog stoljeća za obrazovne potrebe vojske, pa je na neki način i zadržala svoju izvornu funkciju. Ukupna površina rekonstruirane i dograđene školske zgrade iznosi oko 3.250 četvornih metara.

Uz nju je izgrađena i moderna sportska dvorana površine veće od 900 četvornih metara s pratećim sadržajima. Dvorana je povezana sa školom, a projekt obuhvaća i vanjske sportske sadržaje.

OŠ Bogumila Tonija | Foto: Grad Samobor

Projekt vrijedan milijune eura

Projekt škole i sportske dvorane jedan je od većih obrazovnih projekata u Samoboru posljednjih godina. Prema ranije objavljenim podacima Grada, ukupna vrijednost projekta iznosila je 12,3 milijuna eura, od čega je 9,8 milijuna eura osigurano iz fondova Europske unije, dok je 2,5 milijuna eura osigurao Grad Samobor.

Nova škola dio je šireg ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Samobor novu školsku godinu dočekuje i s dograđenom OŠ Milana Langa u Bregani te novom sportskom dvoranom, a Grad navodi da je u ta dva velika školska projekta ukupno uloženo gotovo 20 milijuna eura.

OŠ Bogumila Tonija | Foto: Grad Samobor

Bili smo na početku radova

A cijelu ovu transformaciju pratili smo gotovo od početka. Krajem 2024. godine posjetili smo gradilište u bivšoj vojarni Taborec i napravila veliku reportažu o pretvaranju starog vojnog objekta u novu školu. Tada su zidovi još bili ogoljeni, stolarija nije bila ugrađena, a dio prostora tek se pripremao za buduće učionice.

Projektant Matija Lastovčić tada nam je objasnio da se nastojalo maksimalno zadržati izvorni raspored zgrade, uz potpunu rekonstrukciju instalacija i prilagodbu prostora novoj funkciji. Sanitarni čvorovi uglavnom su zadržani na postojećim pozicijama, ali su instalacije izvedene iznova, dok se najveći dio zahvata odnosio na prilagodbu prostora učionicama i kabinetima.

Od problema s trećom smjenom do novih učionica

Koliko je projekt bio potreban najbolje pokazuje situacija iz vremena kada smo posjetili gradilište. OŠ Bogumila Tonija tada je imala oko 1.200 učenika, a zbog povećanja broja prvašića prijetio joj je prelazak na treću smjenu.