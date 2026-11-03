Hrvatske građevinske inženjerke ostvarile su zapažen uspjeh na međunarodnoj dodjeli nagrada anotHERVIEWture AWARD 2026 u Beču. Diplomirana inženjerka građevinarstva, Marija Sojčić, iz vinkovačke tvrtke EURCO ušla je među tri finalistice u kategoriji nacionalnog i međunarodnog inženjerskog postignuća godine za projekt rušenja Vjesnikova nebodera. Dok je profesorica zagrebačkog Građevinskog fakulteta, Vlatka Rajčić, osvojila glavnu nagradu iste kategorije zahvaljujući projektu konstruktivne obnove Meštrovićeva paviljona. Kako je izvijestila Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG), priznanja su dodijeljena 22. listopada u Bečkom centru za arhitekturu, a o najboljim projektima odlučivao je međunarodni žiri sastavljen od 16 arhitektica i inženjerki iz devet zemalja.

Vjesnik pred žirijem

Među tri najbolja projekta u kategoriji inženjerskih postignuća našao se koncept uklanjanja Vjesnikova nebodera, koji je međunarodnom žiriju predstavila Marija Sojčić iz tvrtke EURCO. Riječ je o zahvatu koji je, zbog požarom oštećene konstrukcije, visine građevine i njezina položaja uz jednu od najprometnijih zagrebačkih prometnica, zahtijevao posebno razrađenu metodologiju rušenja. Na službenim stranicama nagrade Sojčić je predstavljena kao vodeća projektantica uklanjanja Vjesnikova nebodera i zapadnog aneksa, odgovorna za razvoj tehnologije sigurnog uklanjanja 67 metara visoke građevine.

Kako objašnjava međunarodni žiri, predstavljeni koncept obuhvaća podjelu rušenja prema visinskim zonama i fazama izvođenja radova, organizirano uklanjanje opasnih materijala te zbrinjavanje nastalog građevinskog otpada. Posebno je istaknuta i odgovornost inženjerke za zaštitu na radu, što je jedan od ključnih elemenata ovako složenog zahvata. Žiri je projekt ocijenio kao 'izvrsno rješenje za završetak životnog ciklusa građevine', čime je naglasio važnost stručnog planiranja i u fazi uklanjanja objekata.

Prema službenom profilu Sojčić, njezino područje stručnosti obuhvaća procjenu konstrukcija oštećenih požarom, selektivno rušenje, primjenu visokodosežnih strojeva, dijamantno rezanje konstrukcija te upravljanje građevinskim otpadom. U slučaju Vjesnika dodatni izazov predstavljala je potreba očuvanja sigurnosti javnog prostora i odvijanja prometa tijekom uklanjanja građevine. Upravo je kombinacija konstruktivnog planiranja, tehnologije rušenja i upravljanja rizicima projekt izdvojila u međunarodnoj konkurenciji. 'Izgrickana' strana | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Kupola koja oduševljava

Prvo mjesto Vlatki Rajčić donio je projekt konstruktivne obnove povijesne kupole i prstenastog svoda Doma hrvatskih likovnih umjetnika, poznatijeg kao Meštrovićev paviljon. Riječ je o jednom od najzahtjevnijih zahvata obnove zagrebačke graditeljske baštine nakon potresa 2020. godine, tijekom kojega je bilo potrebno rekonstruirati iznimno tanke armiranobetonske ljuske s karakterističnim staklenim prizmama. Kako stoji u službenom obrazloženju organizatora nagrade, Rajčić je razvila metodu koja je omogućila vjernu rekonstrukciju povijesne konstrukcije uz zadovoljavanje suvremenih tehničkih standarda.

Prema priopćenju HKIG-a, primjenom novorazvijenih staklenih prizmi, optimirane armature, opsežnih ispitivanja materijala i inovativnog spoja stakla i betona značajno su poboljšani nosivost, trajnost i vodonepropusnost konstrukcije. Žiri je pritom posebno istaknuo da projekt na izvanredan način povezuje inženjersko znanje, inovaciju, konstruktivnu preciznost i zaštitu spomenika. Posebnost zahvata potvrđuju i podaci Građevinskog fakulteta u Zagrebu, prema kojima je prije izvedbe izrađeno devet probnih polja, dok je na rekonstrukciji kupole i svoda sudjelovalo više od 70 posebno obučenih radnika.

Središnja kupola izvodila se približno šest mjeseci, a betonirana je 13. prosinca 2025. godine, dok je izvedba prstenastog svoda trajala dodatnih šest mjeseci. Cjelovita obnova Meštrovićeva paviljona vrijedna je oko 23 milijuna eura, izvođač radova je tvrtka Spegra, a ponovno otvaranje planirano je za proljeće 2027. godine. Rajčić je nakon dodjele nagrade, kako prenosi Građevinski fakultet, naglasila važnost interdisciplinarne suradnje i preciznosti izvedbe te posebno zahvalila suradnicima Juri Barbaliću, Nikoli Perkoviću i Dominiku Skokandiću. rekonstrukcija kupole, Meštrovićev paviljon | Foto: HDLU, Vanja Babić

Više od 300 prijavljenih projekata

Ovogodišnje izdanje nagrade anotHERVIEWture AWARD okupilo je 126 arhitektica i ovlaštenih inženjerki iz 24 zemlje, s više od 300 prijavljenih projekata u četiri kategorije, navode iz HKIG-a. U kategoriji inženjerskih postignuća natjecala se 31 kandidatkinja, a uz dvije hrvatske predstavnice među finalistice je ušla i njemačka inženjerka Nadine Ritschel. Nagradu dodjeljuje austrijska Savezna komora arhitekata i ovlaštenih inženjera, a pobjednicama pojedinih kategorija pripada i 5.000 eura.

Dva hrvatska projekta tako su dobila međunarodnu pozornost zbog pristupa potpuno različitim fazama životnog ciklusa građevine. Dok je projekt uklanjanja Vjesnika prepoznat zbog tehnički razrađenog pristupa sigurnom rušenju, obnova Meštrovićeva paviljona nagrađena je za inovativno očuvanje povijesne konstrukcije. Zajednički im je naglasak na konstruktivnoj sigurnosti, preciznom planiranju i inženjerskim rješenjima koja nadilaze rutinske građevinske zahvate.