HŽ dodijelio ugovor za obnovu pruge: Dionica uopće nije u funkciji, a inače je za putnički promet

Lokalni putnički promet kroz zapadnu Slavoniju i Podravinu prolazio je prugom između Daruvara i Pčelića kojom se trenutno ne vozi - treba obnovu.
Izrada izvedbenog projekta za obnovu stare pruge L204 dobila je izvođača. Posao od milijun eura koji će trajati oko godinu dana pripao je zajednici ponuditelja Inženjerskom projektnom zavodu, ŽPD-u te tvrtki Granova, a ugovor je sklopljen dana 2. studenog ove godine. Riječ je o trasi Banova Jaruga-Pčelić, odnosno o dionici od Daruvara do Pčelića, dugoj 42 kilometra. U Projektnom zadatku navedeno je da pruga nije elektrificirana, a dionica je trenutno zatvorena za sav promet.
Priprema za brže putovanje
Pruga L204 namijenjena je lokalnom putničkom prometu na području zapadne Slavonije i Podravine. No, predmetna trasa na dionici duljine 42 kilometra između Daruvara i Pčelića koja se inače odvija u kolodvorskom razmaku trenutno je zatvorena za sav promet. Da vozi, vlakovi bi njome prolazili brzinom od 50 kilometara na sat, a opsežan remont dionicu treba osposobiti i za veću brzinu putovanja.
Odabrana zajednica isprojektirat će promjene za dopuštenu infrastrukturnu brzinu od 50 do 70 kilometara na sat između Daruvara i Pivnice, te između 50 i 80 kilometara na sat na potezu od Pivnice do Pčelića. Potrebno je napraviti Prometno tehnološki elaborat kojim će se izraditi analiza postojećih službenih mjesta (kolodvora i stajališta) na pruzi, te po potrebi predvidjeti njihovo ukidanje, izmicanje ili smanjenje kapaciteta, i projektom obnove planirati demontažu postojećih kolosijeka i skretnica, pojašnjeno je u Projektnom zadatku. Zajednica s kojom je sklopljen ugovor posao je pripao među tri zainteresirane zajednice - a bili su najjeftiniji.
Od tri ponude, dvije odbijene
Tri ponude poslale su tri zajednice ponuditelja. Najaskuplja je bila ona zajednice Inženjerskog biroa za željeznice i Tiringa koji su mogli izraditi projekte za 1,99 milijuna eura (a što je za gotovo milijun premašilo procjenu naručitelja).
Dosta nižu ponudu poslala je zajednica Mobilita Vision i Lineal-a, koji su se prijavili s iznosom od 1,2 milijuna eura. Ipak, ponuda zajednice Inženjerskog projektnog zavoda, ŽPD-a i Granove od 1,08 milijuna eura bila je najpovoljnija, niža od procjene, a očito prihvatljiva i po drugim kriterijima. Inače, baš zbog cijene druge dvije ponude su odbijene. Odluku o odabiru HŽ Infrastruktura donosi još 11. kolovoza, što znači da su prošla skoro tri mjeseca do ugovaranja izrade izvedbenog projekta.
Podsjećamo, riječ je o jednokolosiječnoj, neelektrificiranoj pruzi namijenjenoj lokalnom putničkom prometu. Obnova gornjeg ustroja provedena je u razdoblju između 2013. i 2017. godine, ponajviše uporabom rabljenoga gradiva. Ipak, dionica je danas u nezadovoljavajućem stanju, zbog čega je ona zatvorena za sav promet. Među glavnim nedostavima ističu se dotrajalost kolosijeka, nedovoljna nosivost pružnog tijela, nefunkcionalna odvodnja, nestabilni dijelovi trase, ali i loše stanje mostova, propusta i kolosijeka.
Prioritet u obnovi imat će ispitivanje i sanacija pružnog donjeg ustroja jer njegova stabilnost i nosivost izravno utječu na sigurnost i trajnost kolosijeka, pojašnjeno je u Projektnom zadatku. Pružna trasa inače je mjestimice izgrađena na uskim nasipima, a u brdovitim dijelovima izmjenjuju se usjeci, zasjeci i nasipi.
Na šest lokacija evidentirana su nestabilna područja i klizišta. Za njih je potrebno provesti geotehnička istraživanja te, ovisno o rezultatima, projektirati i izvesti ojačanje nasipa, stabilizaciju tla i druge potrebne sanacijske zahvate.
Treba analizirati propuste
Izrazito je zapušten i nedostatan i postojeći sustav odvodnje zbog čega na dijelovima trase često dolazi do poplava, također piše u Projektnom zadatku. Na dionici je 142 propusta, od kojih je znatan broj zatrpan zemljom i otpadom, izvan funkcije ili u lošem stanju.
Potrebno je analizirati njihovu funkcionalnost i tehničko stanje te odrediti koje treba zadržati, ponovno aktivirati, sanirati ili zamijeniti. Cijevne propuste promjera manjeg od 1,3 m potrebno je zamijeniti odgovarajućima, a nove propuste izvesti prema zahtjevima projektiranog sustava odvodnje i budućeg prometnog opterećenja. Također je potrebno urediti pružne jarke, zaštitne kanale i podzemnu drenažu.
Na dionici je i pet željezničkih mostova, od kojih su dva masivna, a tri čelična. Potrebno je procijeniti njihovo uporabno stanje detaljnim pregledima, geotehničkim istraživanjima, uzorkovanjem konstrukcije i laboratorijskim ispitivanjima te, ovisno o rezultatima, projektirati njihovu obnovu, sanaciju, ojačanje ili zamjenu dotrajalih konstruktivnih elemenata. Mostove kojima nedostaju funkcionalni elementi, poput ograda, servisnih staza i popođenja, potrebno je nadograditi.
Uz to, postojeći pružni i kolodvorski kolosijeci uglavnom su izvedeni od rabljenih tračnica tipa 49E1 i S-45, betonskih i drvenih pragova te krutog pričvrsnog pribora, zbog čega ne zadovoljavaju zahtjeve nosivosti i pouzdanosti. Predviđena je njihova demontaža i ugradnja novih tračnica tipa 49E1, pragova, elastičnog pričvrsnog pribora i zastorne prizme od tucanika minimalne debljine 30 centimetara.
Konačno, obnova će zahvatiti i dotrajale skretnice zbog kojih se u pojedinim službenim mjestima vozi i samo 20 'na sat'. Dodat će se još deset prijelaza, a postojeće osigurati polubranicima, jer je trenutno samo jedan 'siguran'.