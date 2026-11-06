Bageri napadaju 12 hektara stare vojarne uz more! Bauštela se 'potukla' za posao, milijunski raspon u ponudama

Grad Nin konačno je ugovorio radove koji obuhvaćaju uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na prostoru bivše Vojarne Šepurine, a koji se klasificiraju kao građevinski radovi na odlagalištu za otpad. Procijenjena vrijednost posla iznosila je 3,5 milijuna eura bez PDV-a, a posao je dobila tvrtka Bagerkop-Roberto iz Novog Marofa koja će ga obaviti za 1.184.250,18 eura bez PDV-a.

Procjena je da će bageri uskoro izaći na teren obzirom da početak radova kasni u odnosu na planirano. Naime, natječaj za ovaj projekt raspisan je 5. lipnja 2026. kada je istaknuto kako realizacija kreće 24. kolovoza. Kako izvođač radova za obavljanje posla na raspolaganju ima 10 mjeseci iz čega je razvidno da su se htjeli izbjeći radovi u špici turističke sezone obzirom da je lokacija neposredno uz dvije atraktivne jadranske destinacije - Zatona i Petrčana. No, kako se čini, to više nije moguće.

Šest odbijenih ponuda

Natječaj je privukao veliku pažnju građevinske operative, o čemu svjedoči čak osam na natječaj pristiglih ponuda što je daleko od prosjeka. No, treba reći i da je od ukupno osam pristiglih ponuda, čak šest odbijeno, dok su valjanima ocijenjene samo ponude tvrtki Bagerkop-Roberto i Eurco.

Ponuda tvrtke Opera Group odbijena je zbog nejasnoća oko ponuđenih građevinskih strojeva, pri čemu jedan od navedenih modela nije zadovoljavao traženu snagu motora. Tvrtka Michieli-Tomić nije dokazala potrebno iskustvo na sličnim radovima, a naknadno oslanjanje na reference podugovaratelja nije prihvaćeno. Bemix također nije zadovoljio uvjete vezane uz vrijednost i vrstu prethodno izvedenih radova, dok su ponude tvrtki TIM i Joning te obrta Golemi odbijene zbog utvrđenih nedostataka u ispunjavanju natječajnih uvjeta.

vojarna Šepurine | foto: screen shot EOJN

Veliki raspon vrijednosti

Najpovoljniju ponudu dostavio je pobjednik - tvrtka Bagerkop-Roberto iz Novog Marofa, koja je posao ponudila obaviti za 1.184.250,18 eura bez PDV-a, odnosno 1.480.312,72 eura s PDV-om. Drugu najnižu ponudu dostavio je obrt Golemi iz Vrane, u iznosu od 1.453.298,69 eura bez PDV-a, odnosno 1.816.623,36 eura s PDV-om. Tvrtka Eurco iz Vinkovaca ponudila je pak 1.843.567,55 eura bez PDV-a, odnosno 2.304.459,43 eura s PDV-om.

Tvrtka Michieli-Tomić iz Pučišća konkurirala je s ponudom od 1.932.351,74 eura bez PDV-a, odnosno 2.415.439,67 eura s PDV-om, dok je zagrebački Joning ponudio 1.943.231,69 eura bez PDV-a, odnosno 2.429.039,62 eura s PDV-om. Ponudu je dostavila i tvrtka Opera Group iz Zagreba, u iznosu od 2.917.799,03 eura bez PDV-a, odnosno 3.647.248,79 eura s PDV-om, dok je šibenski Bemix ponudio 3.323.540,80 eura bez PDV-a, odnosno 4.154.425,99 eura s PDV-om. Najvišu ponudu uputila je tvrtka TIM iz Benkovca, u iznosu od 3.767.129,52 eura bez PDV-a, odnosno 4.708.911,90 eura s PDV-om.

Veliki raspon vrijednosti pristiglih ponuda, pri čemu je najskuplja bila više od tri puta viša od najjeftinije, otvara pitanje načina na koji su ponuditelji procjenjivali opseg i složenost predviđenih radova. Takve razlike mogu upućivati na znatno različite procjene troškova uklanjanja i zbrinjavanja otpada, ali i na različite poslovne kalkulacije samih ponuditelja. Ujedno se nameće pitanje koliko je realno procijenjena vrijednost nabave od 3,5 milijuna eura, s obzirom na to da je najpovoljnija ponuda gotovo tri puta niža od tog iznosa.

Lokacija i značaj

Vojarna Šepurine nalazi se na području između Zatona i Petrčana kraj Zadra te je desetljećima predstavljala jedan od važnijih vojnih kompleksa na hrvatskoj obali. Izvorno ju je koristila Jugoslavenska narodna armija (JNA), a nakon 1991. godine kompleks preuzima Hrvatska vojska i koristi ga tijekom Domovinskog rata te u poslijeratnom razdoblju za potrebe obuke i smještaja vojnih postrojbi.

Zbog promjene obrambenih potreba i reorganizacije Oružanih snaga Republike Hrvatske, vojarna je postupno izgubila strateški značaj. Hrvatska vojska napustila je kompleks 2008. godine, nakon čega je prostor ostao bez stalnog nadzora i održavanja.

Tijekom godina objekti su značajno devastirani, a područje je postalo poznato po krađama metalnih konstrukcija i nelegalnom odlaganju otpada. Danas se bivša vojarna Šepurine vodi kao napuštena vojna nekretnina za koju država planira sanaciju i buduću prenamjenu. vojarna Šepurine | foto: screen shot EOJN

Plan uklanjanja

Procijenjeni vremenski okvir provedbe radova uklanjanja otpada iznosi približno 180 radnih dana. Tijekom provedbe planiranih aktivnosti radovi će se odvijati kontinuirano i prema dinamici prilagođenoj stanju na terenu, pri čemu redoslijed izvođenja pojedinih zahvata neće nužno slijediti unaprijed utvrđeni slijed.

U sklopu radova predviđeni su strojni iskopi, struganje i proguravanje otpada, kao i selektiranje te odvajanje otpada prema vrstama. Uz strojne aktivnosti provodit će se i ručno čišćenje šumskog prostora te skupljanje otpada ručnim alatima na teško dostupnim dijelovima terena. Nakon razvrstavanja otpada osigurat će se njegov utovar, odvoz i propisno zbrinjavanje prema kategorijama otpada.

Po završetku uklanjanja otpada planirano je strojno ravnanje, odnosno planiranje preostalog zemljanog materijala radi uređenja i stabilizacije terena. Također će se postaviti znak obavijesti 'zabranjeno odlaganje' kako bi se spriječilo ponovno nepropisno odlaganje otpada, a dodatno će se uspostaviti sustav videonadzora radi kontrole i zaštite prostora. vojarna Šepurine | foto: screen shot EOJN

Geodetski elaborat

Geodetski elaborat količine otpade na području bivše vojarne Šepurine je izradila tvrtka Navigator iz Zadra u rujnu 2024. godine. Na temelju toga je izvršen izračun količina otpada na snimljenom dijelu od približno 12,5 hektara. Na području vojarne se izvan snimljenog dijela nalaze razbacane hrpe otpada koji je pozicioniran aproksimativnom metodom, a snimljen je laserom i mjernom trakom. Te pozicije su izračunate analogno metodom računanja trokuta.

Lokacije su označene u kartografskom prikazu s grubom kategorizacijom otpada i količinom otpada po pojedinim hrpama u geodetskom elaboratu. Geodet je napravio podjelu na Komunalni otpad, Građevinski otpad te dvije vrste opasnog otpada: otpad sa azbestom i otpad sa staklenom vunom.

Nakon uvida na terenu napravljena je korekcija geodetske procjene o količinama azbestnog otpada i otpada sa staklenom vunom budući da se količina označenog otpada na pojedinim lokacijama ne odnosi samo na azbest i staklenu vunu nego se odnosi na ukupni mješini građevinski i komunalni otpad za pojedinu hrpu i te su korigirane količine one koje su dobivene od geodeta.

Više od 100 hrpi otpada

U geodetskom izvješću je identificirano i dokumentirano 139 hrpi otpada na području više katastarskih čestica na obuhvatu nekadašnje vojarne i vojnog aerodroma. Više napuštenih zgrada je kompletno demolirano i rastavljeno te pretvoreno u hrpe miješanog građevinskog otpada, a dio koji se mogao unovčiti je odvezen sa lokacije.

Neke zgrade su bile pokrivene azbest-cementnim pokrovom koji je ostao in situ pomiješan sa ostalim otpadom. Budući da je pristup lokaciji potpuno otvoren s asfaltnim i makadamskim putevima i lako dostupan za automobile i kamione, a nakon zatvaranja vojarne i bez ikakve zaštite, su građani i tvrtke prostor počeli koristiti kao ilegalno odlagalište miješanog komunalnog otpada te kao odlagalište građevinskog otpada i deponij materijala iz iskopa sa šireg područja Grada Zadra, Nina i okolice.

Provedena su dva obilaska lokacije, na kojoj je ilegalno odbačen otpad u okoliš, 25. rujna i 24.listopada 2024. godine. Budući da je dio odbačenog otpada zarastao nije moguće bez raskopavanja utvrditi točne količine pojedinih vrsta otpada. Napominje se i da su za potrebe izrade plana dane su okvirne procjene prema geodetskom izvješću dok će se stvarne količine moći odrediti tek kod provođenja sanacije. U otpadu ima svačega, od deka do prozora i komoda | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

37 tisuća kubika

Prema sastavu otpada odbačenog na prostoru bivše vojarne Šepurine, na lokaciji su evidentirani komunalni i glomazni otpad, razvrstani i nerazvrstani građevni otpad, izolacijski materijali te građevni otpad koji sadrži azbest. Iako najveći udio čini nerazvrstani građevni otpad, posebno zabrinjava prisutnost azbesta, koji se zbog svojih opasnih svojstava svrstava u kategoriju opasnog otpada. Riječ je o materijalima koji sadrže azbestna vlakna i prašinu, a najčešće nastaju prilikom gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili rušenja građevina.

Na lokaciji su prisutne i znatne količine miješanog građevnog otpada, uključujući ostatke rušenja objekata i iskopani materijal. Prema geodetskom izvješću, svaka evidentirana hrpa otpada zasebno je kategorizirana, uz okvirnu procjenu količina pojedinih vrsta otpada koje će se moći izdvojiti ručnim i strojnim razvrstavanjem na samoj lokaciji. Ukupna količina odbačenog otpada na prostoru bivše vojarne procjenjuje se na čak 37.943,30 kubičnih metara.