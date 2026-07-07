Nekad važna vojarna danas je zatrpana smećem: Ministarstvo o prenamjeni 178 hektara pored mora

Vojarna Šepurine bila je vrlo važna vojna baza sa zračnom pistom dugom više od kilometra. Posljednjih 20 godina je ilegalno odlagalište otpada.

Kako je moguće da jedna nekada vrlo važna vojna baza, smještena na strateškoj lokaciji i još k tome pored mora, postane ilegalno odlagalište svakakvog otpada i da se ta situacija ne riješi ni dvadeset godina otkako je prostor napušten? Vjerojatno svatko bi postavio ovo pitanje kada bi vidio nepregledne količine otpada na prostoru nekadašnje vojne baze pored Zatona, pogoto znajući da su smećem zatrpani kvadrati u cijelosti u vlasništvu Republike Hrvatske. Iako se već dugo sprema raščiščavanje nevjerojatnih 40.000 kubika otpada, sada postoje naznake da bi plan ovoga puta zapravo mogao uspjeti.

Deseci tisuća kubika smeća

Prije samo nekoliko tjedana, prošli smo dijelom bivše vojarne Šepurine pored Zatona. Ondje smo zatekli nepregledne kvadrate borove šume koja, barem iz ptičje perspektive skriva skoro 40 tisuća kubnih metara otpada kojim je u posljednja dva desetljeća zatrpan predivan teren pored mora.

U obuhvatu nekadašnje vojarne je i nekoliko baraka, uništenih krovova, uklonjene stolarije i fasade išarane velikim grafitima. Ugođaj je u najmanju ruku sablastan, no najgore od svega ipak je smeće u nepreglednoj šumi.

Kako smo pisali u reportaži nakon posjeta lokaciji, prolaskom kroz borovu šumu vide se madraci, odbačeni stolci i stolice, ležaljke, ali na terenu ima i građevinskog otpada koji nije baš sav bezazlen. Da je u Šepurinama 37.943,30 kubika otpada, među kojim i nešto azbesta, pokazao je Geodetski elaborat količina otpada na području bivše vojarne, koji je za potrebe sanacije u 2024. izradio Grad Nin. Bilje raste u zgradama | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Smeće 'razbacano' na više od 170 hektara

Istim Elaboratom utvrđeno je da je površina zahvata sanacije na kojoj je rasprostranjen otpad 178 hektara, a vojarna se najvećim dijelom prostire česticom 6237/1, površine od skoro 100 hektara. Uz tu najveću, još su dvije parcele, oznaka 6237/3, 6237/4, 6237/5 i 6237/6, a vlasnik svih dijelova je Republika Hrvatska.

Kako smo pisali, raščišćavanje ove položajem vrlo atraktivne zone s velikim potencijalom, najviše je poticao Grad Nin, u sklopu kojega se nalazi vojarna. Još u siječnju 2019. godine, Upravni odjel za komunalne poslove Grada Nina donio je Rješenje kojim se naređuje vlasniku, Republici Hrvatskoj - Ministarstvu državne imovine, da u roku od šest mjeseci od dana zaprimanja predmetnog rješenja ukloni nepropisno odloženi otpad. Ne treba reći, to se nije dogodilo.

Nin naredio čišćenje koje se nije dogodilo: Što sad?

Nakon tog neuspjelog pokušaja uslijedio je dopis Vladi u siječnju 2025., nakon čega u ožujku 2026. godine, na 154. sjednici Vlada odlučuje o 'sanaciji onečišćenog prostora bivše vojarne'. Na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, odlučeno je - u sanaciju će otpadom zatrpane čestice vojarne smještene na parcelama 6236, 6237/1, 6237/3, 6067/1 i 6271, k.o. Nin-Zaton, pisali smo.

Rečeno je da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurati sredstva za financiranje sanacije lokacije iz točke I. donesene Odluke u iznosu od najviše 3,54 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. S porezom je 4,43 milijuna eura s porezom na dodanu vrijednost, što je puna vrijednost procijenjenih troškova sanacije.

Novost je da se u javnoj nabavi u međuvremenu pojavio natječaj za nadzor sanacije, a naručitelj je Grad Nin. Nadzor nad radovima uklanjanja otpada na području vojarne Šepurine procijenjene je vrijednosti 20.000 eura, a rok za dostavu ponuda je 16. srpnja ove godine. Za radove uklanjanja otpada, natječaj u javnoj nabavi otvoren je 5. lipnja ove godine, a rok za dostavu ponuda je 14. srpnja. U otpadu ima svačega, od deka do prozora i komoda | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Ministarstvo o prenamjeni

Budući da se nastavno na ovu odluku pisalo o prenamjeni vojarne, još pred objavu reportaže, nadležnom Ministarstvu javili smo se s upitom o planovima za vojarnu koja je prošle godine proglašena i nekretninom od strateškog značaja za državu, no do objave teksta nije nam stigao odgovor.

U međuvremenu je stigla reakcija Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a prije svega su istaknuli da od samog početka surađuju s Gradom Ninom i drugim nadležnim tijelima na rješavanju nagomilanog otpada. Osvrnuli su se i na namjenu.

- Kada je riječ o budućoj namjeni ove državne nekretnine , podsjećamo kako je donošenjem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske uspostavljen novi pristup aktivaciji takvih nekretnina. Prije donošenja odluke o budućoj namjeni ili raspolaganju potrebno je provesti sveobuhvatnu analizu koja uključuje izradu investicijskih studija, provedbu soft market testa kao i participaciju područne i lokalne samouprave, ali i lokalne zajednice u širem smislu (poduzetnici, nevladine udruge i drugih dionika), napomenuli su.