U ovom gradu niču terme, stadion i poslovna zona: Sada im stiže i 'Zeleni centar' s električnim punionicama

U pripremi je velik projekt izgradnje nove tržnice u Bjelovaru, a sada stižu i dobre vijesti – za ovaj je pothvat raspisan javni natječaj za izvođača radova vrijedan više od 12 milijuna eura. Projekt obuhvaća niz novih sadržaja uz samu tržnicu, od dvoetažne podzemne garaže do trga namijenjenog održavanju različitih manifestacija. Poznato je i kako će budući kompleks izgledati, a početak radova očekuje se čim se odabere izvođač i uvede u posao.

U moru velikih projekata vrijednih oko 300 milijuna eura koje Grad Bjelovar trenutačno provodi, od termi i buduće sportske arene do nove poduzetničke zone, stiže još jedan značajan zahvat. Riječ je o projektu Zeleni centar, koji obuhvaća izgradnju nove gradske tržnice i podzemne garaže s 155 parkirnih mjesta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 14,7 milijuna eura, a upravo je pokrenut postupak javne nabave vrijedan točno 12.043.459,48 eura, objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Još tijekom prošle godine Komunalcu Bjelovar odobreno je sufinanciranje projekta Zeleni centar, koji će se graditi na dijelu postojeće Gradske tržnice, izvijestili su iz Grada putem društvenih mreža. Odobreno je nešto više od 10 milijuna eura, odnosno oko 70 posto ukupne vrijednosti projekta, i to putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, odnosno ITU mehanizma.

Niz sadržaja

Nova tržnica imat će natkriveno prizemlje namijenjeno komercijalnim i ugostiteljskim djelatnostima, a u sklopu tog prostora urediti će se i manji trg za održavanje različitih manifestacija Zelenog centra. Cijelom dužinom prvog kata protezat će se galerija s 15 poslovnih prostora, među kojima će se nalaziti i veća kongresna dvorana.

Na prvom katu planirano je uspostavljanje HUB-a za održivi razvoj i kružno gospodarstvo, izložbeno-prezentacijskih prostora te info točke Komunalca. Cilj je poticanje razvoja društvenog poduzetništva, u suradnji s udrugama koje se bave osobama s invaliditetom i socijalno osjetljivim skupinama, a predviđena je i suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo.

Dvoetažna garaža

Prema tehničkoj dokumentaciji, Zeleni centar imat će dvoetažnu podzemnu garažu s ukupno 155 javnih parkirnih mjesta. Od toga će šest mjesta biti namijenjeno osobama s invaliditetom, dok su dva parkirališna mjesta predviđena s punionicama za električna vozila.

Projekt uključuje i izgradnju spremišta s rashladnim komorama te teretnom platformom za transport robe između komercijalnog prizemlja i spremišnih prostora. Zgradu će natkrivati zeleni, prohodni krov koji će djelomično funkcionirati kao nastavak galerijskog prostora, a dio krova mogao bi biti i natkriven.

Cilj je 10 milijuna eura prometa?

Uz sve to, predsjednica Uprave Komunalca Ivana Jurković Piščević pojasnila je kako je jedan od ključnih kriterija javne nabave da se mogu javiti samo tvrtke koje u posljednje tri godine imaju najmanje 10 milijuna eura godišnjeg prometa. Time se, kako je naglasila, želi osigurati da se na natječaj jave isključivo ozbiljni i kapacitirani izvođači, s obzirom na složenost i veličinu projekta.

Istaknula je i da će gradska tržnica tijekom radova nastaviti s radom, dok će svi postojeći zakupci iz mliječnog dijela, koji se ruši, biti privremeno izmješteni na odgovarajuće lokacije. Ovaj zahvat predstavlja prvu fazu cjelovite rekonstrukcije tržnice, čiji je cilj podizanje kvalitete prostora i sadržaja te stvaranje suvremenog i funkcionalnog gradskog centra.

Rokovi i uređenje okoliša

Rok za izgradnju Zelenog centra iznosi 18 mjeseci, dok je nabava opreme planirana krajem 2026. godine. Cijeli projekt mora biti dovršen najkasnije do 1. travnja 2028. godine.

U sklopu projekta predviđena je i rekonstrukcija parka na Trgu hrvatskih branitelja, koja uključuje novo dječje igralište, biciklističku stazu i servisni punkt za bicikle. Za uređenje parka planirano je oko 800.000 eura, čime će se dodatno unaprijediti javni prostor u središtu Bjelovara.