Galerija: Nevjerojatno – u hrvatskoj općini postavili umjetnu travu na mjesto zelenih javnih površina

Umjetna trava ne može biti zamjena za pravu zelenu površinu jer ne doprinosi ekosustavu

Nevjerojatan prizor dočekao je stanovnike naselja Nuštar. Na prometnim otocima u samom centru postavljena je umjetna trava, i to na javnim zelenim površinama koje bi, po svojoj svrsi, trebale biti prirodno uređene, a ne prekrivene sintetičkim materijalima.

Na problem je upozorio poznati vrtlar i popularni profil na Facebooku, Kruno vrtlar, kojeg prati više od 25.000 ljudi. Njegova objava izazvala je lavinu komentara i otvorila pitanje koliko su ovakva rješenja uopće primjerena javnom prostoru.

Kruno je naglasio kako zelene površine trebaju ostati prirodne, s pravim travnjakom i biljem, a ne prekrivene plastikom. Posebno je istaknuo primjer stabla posađenog usred umjetne trave, što je mnoge ostavilo u nevjerici. U svojoj objavi pozvao je i mještane da reagiraju te se obrate općini sa zahtjevom za uklanjanje umjetne trave i vraćanje prirodnog zelenila.

Zakon protiv plastike u zelenilu

U raspravi se ističe i stav Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, prema kojem umjetna trava ne može biti zamjena za pravu zelenu površinu jer ne doprinosi ekosustavu. Europske smjernice dodatno naglašavaju potrebu očuvanja i povećanja prirodnih zelenih površina, kao i sadnje autohtonih biljaka.

Također se upozorava da su materijali koji sadrže mikroplastiku sve više pod regulatornim ograničenjima. Zbog toga bi jedinice lokalne samouprave u uređenju javnih prostora trebale davati prednost prirodnim rješenjima, poput travnjaka i niskog raslinja, koje uz to može smanjiti potrebu za čestim održavanjem.

umjetna trava, Nuštar | Foto: Ivana Šarčević Horvat, vrtlar Kruno

'Kako im to padne na pamet?'

Objava je izazvala brojne reakcije, a većina komentara ide u istom smjeru - protiv umjetne trave. Korisnica Silvia Bookowatz ironično je primijetila kako se s jedne strane ukidaju plastične vrećice i slamke, a s druge uvodi plastika na javne površine. Božica Katarina Sekovanić upozorila je kako je zabrinjavajuće da se takva rješenja pojavljuju čak i u manjim sredinama gdje bi priroda trebala imati prednost.

Marica Mostovac poručila je da umjetnoj travi 'nema mjesta nigdje', dok Dragana Borković Kerekeš ističe da takvo uređenje jednostavno izgleda loše i neprimjereno. Jedan od korisnika, Antun Laslo, spomenuo je primjer iz francuskog grada Nice, gdje postoji park s umjetnom travom. No, Nuštar treba slijediti svijetle primjere, a ne one koji su protiv zelenih smjernica.