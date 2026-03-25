Galerija: Spektakl na jezeru, kran trajektom stigao do dvorca da bi zaštitio fontane od 13 metara

Kran dopremljen trajektom usred jezera precizno je 'plesao' između povijesnih fontana kako bi ih zaštitio od zime.

Na najvećem otoku bavarskog jezera Chiemsee, Herreninselu, svake jeseni započinje poseban i zahtjevan posao pripreme povijesnih fontana za zimske uvjete. Kako bi se osjetljive skulpture zaštitile od mraza i snijega, postavljaju se velika zaštitna skela i vodonepropusne obloge koje ih štite tijekom hladnih mjeseci. Upravo za taj zadatak prošle je jeseni korišten mobilni građevinski kran Liebherr MK 88-4.1E, čiji je dolazak na otok bio jednako zanimljiv kao i sam posao.

Kran je u ranim jutarnjim satima stigao do pristaništa, odakle je trajektom prevezen na otok, a potom nastavio put do parka dvorca Herrenchiemsee, izgrađenog po nalogu bavarskog kralja Ludwiga II. Na lokaciji su ga već čekali montažeri s unaprijed pripremljenim dijelovima skele. Upravo je ovaj tip krana odabran zbog svoje tehničke prednosti - veće visine dizanja i mogućnosti preciznog upravljanja teretom pomoću kolica na kraku, što je bilo ključno za rad iznad osjetljivih i do 13 metara visokih fontana.

Kran između fontana

S horizontalnim krakom duljine 45 metara i mogućnošću podizanja tereta na visinu veću od 59 metara, kran je bez poteškoća dosezao fontane smještene u sredini velikih, ispražnjenih bazena. Precizno pozicioniranje bilo je od presudne važnosti, a dodatno ga je olakšavala podignuta kabina s koje je operater imao izvrstan pregled nad radovima, kao i kamera na kuku koja je omogućavala kontrolu s milimetarskom točnošću.

Tijekom radova kran je jednom premješten između dviju fontana, što je iskusni operater izveo u svega pola sata. Nakon postavljanja konstrukcije, na skelu su podignute i pričvršćene velike zaštitne cerade koje će tijekom zime štititi skulpture i tehničke dijelove fontana od vremenskih utjecaja.

Radovi su završeni do kasnog poslijepodneva, kada su fontane u potpunosti pripremljene za zimu. Nakon sklapanja kraka, kran je istim putem krenuo natrag, trajektom preko jezera Chiemsee prema kopnu, ostavljajući iza sebe još jednu uspješno odrađenu, ali i nesvakidašnju građevinsku operaciju.

Kranovi štite fontanu | Foto: Liebherr

Obnova švicarskog dvorca

To nije prvi put da Liebherr sudjeluje u zahtjevnim projektima obnove dvoraca. Prije tri godine je u švicarskom gradu Rapperswil-Jona, na obali Züricha, mobilni kran LTM 1450-8.1 korišten za postavljanje velikog toranjskog krana tijekom obnove 800 godina starog dvorca. Zbog ograničenog prostora i nepristupačnog terena radovi su se morali izvoditi s udaljenosti od gotovo 50 metara, što je predstavljalo poseban tehnički izazov.

Snažni mobilni kran podizao je dijelove čelične konstrukcije i komponente toranjskog krana, uključujući i glavni krak duljine 60 metara, težak oko deset tona. Zahvaljujući sustavu VarioBallast®, bilo je moguće sigurno rukovati teškim teretima i na velikim radijusima. Dodatnu preciznost omogućila je uporaba tzv. rooster sheave sustava, čime je izbjegnuta potreba za dodatnim rešetkastim krakom.